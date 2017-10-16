Анжелы и Димоны. «И ты думаешь, они этот гол засчитают?»

В 70-е, когда людей из-за пятой графы могли не принять на хорошую работу, ходил такой анекдот. Старый еврей с сыном смотрят футбольный матч по телевизору. «Автор гола — Гершкович!» — объявляет комментатор. — «И ты думаешь, они этот гол засчитают?»

Мой коллега Андрей Шитихин наивно верил, что непобедимая в прошедшем сезоне легкоатлетка Мария Ласицкене будет признана лучшей спортсменкой мира по версии IAAF. В её пятой графе значится непонятная аббревиатура ANA, но все знают, что Мария — россиянка, а значит с точки зрения международной федерации персона нон-грата в любом приличном обществе. О том, как нужно поступать с такими, в минувший уик-энд показала Европейская легкоатлетическая ассоциация (ЕАА), которая прокатила Ласицкене со званием спортсменки года. О том, почему это верх цинизма и идиотизма, рассказывает наша рубрика "Анжелы и Димоны".

Анжелы и Димоны. Спортсмены, не переставайте срамиться И не слушайте шавок. Соцсети – это ваш слон, и вы его доите.

Напомним, что в минувшем сезоне Ласицкене не только выиграла 18 стартов из 18 и продлила свою уникальную серию до 27 побед, но и показывала при этом выдающиеся результаты. 13 раз преодолела гроссмейстерскую двухметровую отметку, с результатом 2,06 вплотную приблизилась к мировому рекорду и блестяще выиграла чемпионат мира в Лондоне. Подобной стабильности и превосходства над соперницами в этом сезоне не продемонстрировала ни одна спортсменка, но высокие чины решили не дразнить гусей и отдали титул гречанке Екатерини Стефаниди.

Она тоже большой молодец и ни разу в сезоне не проиграла, да только побед её было почти в два раза меньше, а результаты гораздо скромнее. Взлети она хоть раз на пятиметровую высоту или побей достижение Елены Исинбаевой, можно было бы говорить о выборе достойной претендентки, но сейчас с лучшим прыжком на 4,91 это выглядит просто смешно, и объяснить этот цирк можно только одним — «пятой графой» в анкете Ласицкене.

А кто же судьи? Глава ЕАА норвежец Свейн Арне Хансен пару лет назад на командном чемпионате Европы в Чебоксарах хорошо отдохнул и с высокой трибуны воспевал гостеприимность, доброту и порядочность русских. Последним двум качествам за такой короткий срок он научиться не смог, а потому уже через три месяца с удовольствием проголосовал за исключение нашей федерации из легкоатлетической семьи. Сейчас он скажет, какая классная Ласицкене и что она тоже провела великолепный сезон, а на деле наверняка приложил руку к результатам такого голосования.

После этого вы ещё продолжаете верить в борьбу за чистоту спорта, в защиту честных спортсменов, в отсутствие политической и коррупционной составляющей и объективность? Да никому эта объективность не нужна ни при выборе лучших спортсменов, ни при выносе карающих решений. «Да из этих русских теперь верёвки можно вить! — прямо говорят благородные европейские чиновники. — Хотим — отстраним на 10 лет федерацию, хотим — запретим резинки для волос в цветах национального флага, а уж пригласить на церемонию вручения лучшую спортсменку и потом так указать на её место — вообще за милое дело".

Нет, господа, это не России вы её место указываете, а показываете своё истинное лицо. Если врёте по мелочам, кто ж вам поверит по-крупному? Какая цена вообще такой награде, которую по своему разумению можно вручить кому угодно? Впрочем, шанс сохранить лицо у IAAF ещё есть. Для этого достаточно вручить Марии давно заслуженную награду лучшей легкоатлетки мира.