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Дмитрий Торгованов
Текст: Андрей Шитихин
Фото: РИА Новости

А потом ещё серия пенальти… В суде

Потому что делегат кубкового матча между клубами из России и Исландии не читал регламента и заставил судей серьёзно ошибиться.
17 октября 2017, вторник. 10:40 Другие

Суд Европейской федерации гандбола принял к рассмотрению протест российского клуба «Университет-Нева» на результат ответного матча второго квалификационного раунда Кубка ЕГФ с исландским «Хабнарфьордюром». Питерский клуб настаивает на том, что регламент турнира был нарушен, исландцы утверждают, что всё было известно до начала игры. Так что же произошло?

Зеркальное отражение

А произошло то, что два матча завершились с абсолютно одинаковым счётом. 7 октября в Исландии «Хабнарфьордюр» обыграл вице-чемпиона России с преимуществом в пять мячей – 32:27. Чтобы пробиться в следующий квалификационный раунд, подопечным Дмитрия Торгованова дома 15 октября нужно было выигрывать с тем же преимуществом, но пропустить меньше либо побеждать с разницей в шесть мячей.

Но получилось точное повторение исландского матча. С тем же счётом, только в пользу российской команды. По регламенту в таком случае назначается серия семиметровых штрафных бросков. И литовские судьи матча Томас Барысас и Павилас Петрусис обратили на это внимание финского делегата Курта Рогера Шёлунда. Однако тот принял решение сыграть два дополнительных тайма по пять минут.

Дополнительное время исландцы выиграли со счётом 6:5 и по сумме двух матчей одержали победу. Однако «Университет-Нева» подал протест на результат матча. В ЕГФ сочли претензии питерской команды убедительными, а потому открыли соответствующее дело. В официальном протоколе матча стоит пометка, что результат не утверждён.

«Мы же не могли уйти с площадки»

Главный тренер «Университета-Нева» Дмитрий Торгованов подчеркнул, что раз протест принят к рассмотрению, шансы на пересмотр результата есть. Но небольшие.

«То, что произошло, – вина делегата матча. Я даже не поверил, когда судьи сообщили мне, что предстоят два дополнительных тайма. Объяснял, что регламент Кубка ЕГФ в таких случаях однозначно предписывает назначать серию семиметровых. Говорил об этом делегату, а он посмотрел на общие правила гандбола, а не на регламент. Судьи обязаны ему подчиняться, а потому мы сыграли эти 10 минут. А что ещё нам оставалось делать? С площадки мы уйти не могли. Да, мы уступили один мяч. А представьте, если бы была ничья? Что дальше? По идее, исландцы ведь забили на нашей площадке больше, то есть они проходили? Делегат встречи должен владеть ситуацией до начала игры. Этого не было. Шансы на переигровку? Оценивать не хотелось бы. Думаю, небольшие», — отметил Торгованов.

В гандбольных еврокубках такие ситуации уже были. Например, в 2010-м в четвертьфинале Лиги чемпионов оба матча между «Чеховскими медведями» и французским «Монпелье» завершились с одинаковым счётом в пользу гостей – 32:27. И по завершении ответной игры во Франции была назначена серия пенальти, в которой сильнее оказались чемпионы России.

А кто за это платить будет?

«Перед началом игры состоялось техническое совещание. Там было объявлено, что в случае повторения результата матча в Исландии будут назначены два дополнительных тайма, и лишь в случае ничьей в них будут пробиваться семиметровые. Никаких возражений не последовало, — подчеркнули в пресс-службе «Хабнарфьордюра». – Мы видим три варианта развития событий. Либо будет назначен дополнительный матч на нейтральной площадке, либо переигровка ответной встречи, либо результат будет утверждён без изменений».

После матча российская делегация подала протест на действия арбитров, который был удовлетворён. Но переигровка не состоялась по причине «отсутствия свободных дней для проведения матча и жёсткого расписания».

Времени на принятие решения у ЕГФ совсем немного. Тем более что уже и сборные в отборочном турнире ЧМ-2019 начинают борьбу. Других вариантов, кроме вышеперечисленных, просто нет. Но вот вопрос – если результат будет аннулирован, кто оплатит клубам расходы на проведение дополнительного матча или переигровки? Ни «Университет-Нева», ни «Хабнарфьордюр» к числу богатых не относятся и брать на себя расходы не будут.

Прецеденты? Были, но не в еврокубках

В истории еврокубков или крупных официальных турниров переигровок не было. Даже когда протесты удовлетворялись.

Достаточно вспомнить ЧМ-1995, проходивший в Исландии. В четвертьфинале того турнира сборная России встречалась со сборной Германии и уступила 17:20. В одном из эпизодов главный тренер нашей команды Владимир Максимов получил красную карточку. Один из российских игроков отправился на две минуты на скамейку запасных. А вот в аналогичном эпизоде наставник сборной Германии также получил красную карточку, но судьи «забыли» отправить немецкого гандболиста на две минуты.

После матча российская делегация подала протест на действия арбитров, который был удовлетворён. Но переигровка не состоялась по причине «отсутствия свободных дней для проведения матча и жёсткого расписания». А вот в чемпионате Германии в сезоне-1996/1997 матча между «Валлау» и «Темго» был переигран из-за протеста на действия арбитров. Кстати, в «Валлау» тогда играл Дмитрий Торгованов.

Но сейчас, скорее всего, результат матча между «Университетом-Нева» и «Хабнарфьордюром» будет оставлен в силе. А накажут (ну, вдруг) только финского делегата. Отстранят на некоторое время от работы, а потом простят. В общем, суд решит.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Handball Club Neva.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ГК Университет-Нева Дмитрий Торгованов
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