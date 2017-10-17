Первый снег: Подчуфарова дружит с Юрловой, а Акимова — с лошадьми

Сборная России впервые в этом сезоне ступила на снег, чем радостно спешит поделиться Антон Шипулин. Он вместе с Алексеем Волковым остался патриотом русской Сибири и выбрался в Ханты-Мансийск. Остальная часть нашей команды предпочитает готовиться за границей в Альпах. Мужская команда и часть женской сборной, а именно Екатерина Юрлова, Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен и Ольга Подчуфарова, тренируются в Рамзау, а оставшаяся часть женской команды (Ирина Старых, Дарья Виролайнен, Светлана Миронова и Ирина Услугина) готовится в Поклюке.

Вслед за лидером команды Антоном Шипулиным благотворительностью занимаются и его младшие товарищи. Юрий Шопин посетил в родном Ульяновске детский реабилитационный центр и привёз оттуда классную поделку, о чём уже успел сообщить Матвей Елисеев.

Дмитрий Малышко впервые провёл соревнования своего имени в Сосновом Бору среди детей. На первый приз имени Малышко он пригласил своих именитых друзей Антона Шипулина иИвана Черезова. Не остались в стороне и олимпийские чемпионы прошлых лет Анатолий Алябьев, Дмитрий Васильев, Анна Богалий, Юрий Кашкаров и последний российский обладатель кубка мира Владимир Драчёв.

Ольга Подчуфарова и Екатерина Юрлова в это межсезонье стали лучшими подругами. Почти на каждом фото со сборов они вместе. Более того, три сбора провели отдельно от команды по индивидуальной программе. Чемпионке мира есть чем поделиться с Ольгой.

На родине Татьяны Акимовой в Чувашии к лошадям традиционно трепетное отношение. Свою любовь к благородным животным Таня сохранила и будучи биатлонисткой и пообщалась со своими четвероногими друзьями в начале сбора в Рамзау. Кстати, там же наши девушки встретили свою давнюю знакомую Екатерину Аввакумову, выступающую ныне за сборную Кореи.

Не успела Светлана Слепцова завершить свою карьеру, как ей нашлась замена. Лучшая наша юниорка Валерия Васнецова приглашена на её место в резервную команду. Её тренер Иннокентий Каринцев поначалу настороженно воспринял это предложение, но сама спортсменка решила рискнуть, о чём довольно пафосно сообщила в «Инстаграме». Будем верить, что смелый выбор пойдёт на пользу её карьере.

Светлана Миронова довольна новой формой сборной России. На смену неоднозначно оценённым болельщиками комбинезонам последних лет придёт полностью красная форма. А ещё говорят, что красный — это цвет победителей.

Одна из самых привлекательных биатлонисток Мириам Гёсснер Олимпиаду в Корее пропустит, но сейчас вряд ли по этому поводу сильно расстроена. На свет появилась её дочка Матильда, отцом которой стал горнолыжник Феликс Нойройтер. Ему и придётся за всё семейство отдуваться в Корее.

Дарья Домрачева провела в Минске званый ужин, на котором в рамках благотворительного проекта был разыгран лот — тренировка с трёхкратной олимпийской чемпионкой.

Скучающий Мартен Фуркад взбодрился после пикировки с Дмитрием Губерниевым и также начал тренировки на снегу. Ни в горы, ни в Сибирь ему лететь не надо. Для этого все условия есть в лыжном тоннеле.

Но выше всех в эти дни забралась Кайса Мякяряйнен. В поисках снега финка покорила высоту 2450 метров, и это ещё не предел.

Тириль Экхофф на сборе во Франции веселится с подругами по команде, хотя у неё серьёзные проблемы со здоровьем. Врачи обнаружили у неё близорукость, и уже шесть недель окулист пытается решить эту проблему, которая не может не сказаться на стрельбе.