Другая история Золушки. Лучший гимнаст СССР оказался насильником?

Советский гимнаст изнасиловал юную подругу по команде, а их друзья преступно молчали? Почему страшная правда всплыла через 26 лет?

Суда не будет

На фоне секс-скандала с кинопродюсером Харви Вайнштейном и других признаний звёзд спорта и шоу-бизнеса одна из героинь Олимпиады в Барселоне, советская и украинская гимнастка Татьяна Гуцу, сделала шокирующее признание. Якобы, шестикратный победитель этих Игр, прославленный советский и белорусский гимнаст Виталий Щербо изнасиловал её в 15-летнем возрасте. Случилось это в 1991 году на соревнованиях в Штутгарте. Друзья и подруги по сборной всё знали, но никто не встал на защиту юной Тани.

Гуцу: Щербо – монстр, он изнасиловал меня, когда я была 15-летней девочкой

26 лет спортсменка жила с этой душевной травмой, пока с помощью социальной сети «Фейсбук» не решилась на признание.



Конечно, спустя годы доказать вину Щербо будет сложно, даже если свидетели произошедшего примут сторону Гуцу. Во-первых, уже невозможно провести полноценное расследование, во-вторых, преступление попадает под сроки давности. В России за изнасилование судят только на протяжении 10 лет после совершения преступления. В Германии, где якобы это произошло, законы строже, но насилие над несовершеннолетними карается, если прошло менее 20 лет с тех пор, как жертве исполнилось 18, а Гуцу уже за 40.

Секс-скандал в день открытия Евро. Ад Давида де Хеа В испанской прессе сообщают о причастности де Хеа к преступлениям на сексуальной почве. Давид всё отрицает. Разбираемся, что происходит.

Кто такой Виталий Щербо

Однако эта история не может не оставить следа на светлом лике Виталия Щербо, который до сих пор остаётся одним из самых титулованных олимпийцев в истории. Кроме него, никому, за исключением американских пловцов Марка Спитца и Майкла Фелпса, не удавалось выигрывать шесть золотых медалей на одной Олимпиаде. Щербо победил в личных соревнованиях, в многоборье и выиграл четыре из шести индивидуальных дисциплин.

Виталий Щербо в 1991 году Фото: РИА Новости

По итогам 1992 года МОК наградил его призом «Джесси Оуэнса», вручаемым лучшему спортсмену года. Помимо своего олимпийского триумфа Щербо вошёл в историю как единственный мужчина, побеждавший на чемпионате мира во всех дисциплинах. Карьера Щербо оборвалась в 1997 году, когда он упал с мотоцикла и сломал руку.

Кто такая Татьяна Гуцу

Хрупкая девочка из Одессы появилась в национальной сборной в самом конце великой эпохи советского спорта. Блестящие выступления на чемпионате Европы и чемпионате мира завершились триумфом в Барселоне. 16-летняя гимнастка в составе объединённой команды выиграла в Испании четыре медали, в том числе золото в многоборье и командных соревнованиях, а спустя всего год закончила карьеру и уехала в США, где до сих пор работает тренером.

Татьяна Гуцу и её американские воспитанницы Фото: facebook.com/tatiana.gutsu.7

По иронии судьбы по ту сторону океана после окончания карьеры оказался и Щербо. Он проживает в Лас-Вегасе, где открыл свой гимнастический зал. Если лишение свободы легенде спорта уже не грозит, то успешный бизнес в Америке может быть погребён под пеплом разгорающегося скандала. Американское общество в таких неоднозначных историях почти всегда принимает сторону жертвы. Как и Вайнштейн, Щербо может стать изгоем.

Из постели в тюрьму. Секс-скандалы с участием футболистов Форварда «Сандерленда» Адама Джонсона накануне арестовали за связь с 15-летней девушкой. Вспоминаем, кто ещё попадал в грязные истории.

Кто такие эти друзья

В своём сбивчивом сообщении Гуцу упоминает двух друзей, молчание или отрицание которых помешало наказать Щербо 26 лет назад. Татьяна Торопова, по словам Гуцу, знала о случившемся, но предпочла молчать. Через год она не попадёт в состав олимпийской команды и, по сути, её карьера будет закончена.

Карьера друга Щербо Рустама Шарипова, как и Гуцу представлявшего в объединённой команде Украину, оказалась более успешной. В Барселоне он выиграл золотую медаль в составе команды, а спустя четыре года в Атланте стал двукратным олимпийским чемпионом. После окончания карьеры он также перебрался в США.

Почему именно сейчас?

В 1991 году замять скандал было в интересах всей команды, которая сохранялась мощным монолитом ещё год после распада Союза. Щербо и Гуцу были нашими главными надеждами в гимнастике, способными внести решающий вклад в победу в общем зачёте над США, да и сама 15-летняя гимнастка тогда мечтала об олимпийской славе и не была готова идти до конца.

В рамках недавнего проекта «Чемпионата» «Братство конца» мы связались с Татьяной Гуцу. Она сразу согласилась поговорить, назначила удобное время, но потом таинственным образом исчезла и на связь более не выходила. Лишь спустя почти месяц она загадочно написала нашему корреспонденту: «Всему своё время». Вероятно, уже тогда спортсменка думала о возможном признании, но окончательно на смелое признание её наверняка подтолкнул резонансный скандал с успешным продюсером Харви Вайнштейном, которого целый ряд актрис (Эшли Джадд, Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли и другие) обвинил в сексуальных домогательствах. В результате Вайнштейн за несколько дней лишился жены, работы и честного имени.



«Это моя история Золушки», — пишет Татьяна Гуцу на своей странице в «Фейсбуке». Вероятно, тогда, 26 лет назад, Виталий Щербо должен был быть для неё тем самым принцем. А стал монстром?