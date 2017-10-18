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Татьяна Гуцу. Изнасилование
Текст: Александр Круглов
Фото: РИА Новости

Другая история Золушки. Лучший гимнаст СССР оказался насильником?

Советский гимнаст изнасиловал юную подругу по команде, а их друзья преступно молчали? Почему страшная правда всплыла через 26 лет?
18 октября 2017, среда. 09:46 Другие

Суда не будет

На фоне секс-скандала с кинопродюсером Харви Вайнштейном и других признаний звёзд спорта и шоу-бизнеса одна из героинь Олимпиады в Барселоне, советская и украинская гимнастка Татьяна Гуцу, сделала шокирующее признание. Якобы, шестикратный победитель этих Игр, прославленный советский и белорусский гимнаст Виталий Щербо изнасиловал её в 15-летнем возрасте. Случилось это в 1991 году на соревнованиях в Штутгарте. Друзья и подруги по сборной всё знали, но никто не встал на защиту юной Тани.

Гуцу: Щербо – монстр, он изнасиловал меня, когда я была 15-летней девочкой

26 лет спортсменка жила с этой душевной травмой, пока с помощью социальной сети «Фейсбук» не решилась на признание.

Конечно, спустя годы доказать вину Щербо будет сложно, даже если свидетели произошедшего примут сторону Гуцу. Во-первых, уже невозможно провести полноценное расследование, во-вторых, преступление попадает под сроки давности. В России за изнасилование судят только на протяжении 10 лет после совершения преступления. В Германии, где якобы это произошло, законы строже, но насилие над несовершеннолетними карается, если прошло менее 20 лет с тех пор, как жертве исполнилось 18, а Гуцу уже за 40.

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Кто такой Виталий Щербо

Однако эта история не может не оставить следа на светлом лике Виталия Щербо, который до сих пор остаётся одним из самых титулованных олимпийцев в истории. Кроме него, никому, за исключением американских пловцов Марка Спитца и Майкла Фелпса, не удавалось выигрывать шесть золотых медалей на одной Олимпиаде. Щербо победил в личных соревнованиях, в многоборье и выиграл четыре из шести индивидуальных дисциплин.

Виталий Щербо в 1991 году

Виталий Щербо в 1991 году

Фото: РИА Новости

По итогам 1992 года МОК наградил его призом «Джесси Оуэнса», вручаемым лучшему спортсмену года. Помимо своего олимпийского триумфа Щербо вошёл в историю как единственный мужчина, побеждавший на чемпионате мира во всех дисциплинах. Карьера Щербо оборвалась в 1997 году, когда он упал с мотоцикла и сломал руку.

Кто такая Татьяна Гуцу

Хрупкая девочка из Одессы появилась в национальной сборной в самом конце великой эпохи советского спорта. Блестящие выступления на чемпионате Европы и чемпионате мира завершились триумфом в Барселоне. 16-летняя гимнастка в составе объединённой команды выиграла в Испании четыре медали, в том числе золото в многоборье и командных соревнованиях, а спустя всего год закончила карьеру и уехала в США, где до сих пор работает тренером.

Татьяна Гуцу и её американские воспитанницы

Татьяна Гуцу и её американские воспитанницы

Фото: facebook.com/tatiana.gutsu.7

По иронии судьбы по ту сторону океана после окончания карьеры оказался и Щербо. Он проживает в Лас-Вегасе, где открыл свой гимнастический зал. Если лишение свободы легенде спорта уже не грозит, то успешный бизнес в Америке может быть погребён под пеплом разгорающегося скандала. Американское общество в таких неоднозначных историях почти всегда принимает сторону жертвы. Как и Вайнштейн, Щербо может стать изгоем.

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Кто такие эти друзья

В своём сбивчивом сообщении Гуцу упоминает двух друзей, молчание или отрицание которых помешало наказать Щербо 26 лет назад. Татьяна Торопова, по словам Гуцу, знала о случившемся, но предпочла молчать. Через год она не попадёт в состав олимпийской команды и, по сути, её карьера будет закончена.

Карьера друга Щербо Рустама Шарипова, как и Гуцу представлявшего в объединённой команде Украину, оказалась более успешной. В Барселоне он выиграл золотую медаль в составе команды, а спустя четыре года в Атланте стал двукратным олимпийским чемпионом. После окончания карьеры он также перебрался в США.

Почему именно сейчас?

В 1991 году замять скандал было в интересах всей команды, которая сохранялась мощным монолитом ещё год после распада Союза. Щербо и Гуцу были нашими главными надеждами в гимнастике, способными внести решающий вклад в победу в общем зачёте над США, да и сама 15-летняя гимнастка тогда мечтала об олимпийской славе и не была готова идти до конца.

В рамках недавнего проекта «Чемпионата» «Братство конца» мы связались с Татьяной Гуцу. Она сразу согласилась поговорить, назначила удобное время, но потом таинственным образом исчезла и на связь более не выходила. Лишь спустя почти месяц она загадочно написала нашему корреспонденту: «Всему своё время». Вероятно, уже тогда спортсменка думала о возможном признании, но окончательно на смелое признание её наверняка подтолкнул резонансный скандал с успешным продюсером Харви Вайнштейном, которого целый ряд актрис (Эшли Джадд, Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли и другие) обвинил в сексуальных домогательствах. В результате Вайнштейн за несколько дней лишился жены, работы и честного имени.

«Это моя история Золушки», — пишет Татьяна Гуцу на своей странице в «Фейсбуке». Вероятно, тогда, 26 лет назад, Виталий Щербо должен был быть для неё тем самым принцем. А стал монстром?

Фото: facebook.com/tatiana.gutsu.7
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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