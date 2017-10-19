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Елена Радионова
Текст: Андрей Шитихин
Фото: РИА Новости

11 фигуристок, которые могут победить Медведеву. И даже Галустян

Да, уже завтра, прямо на Гран-при в Москве. Ведь чудо может случиться в любую минуту.
19 октября 2017, четверг. 12:45 Другие

Одним из самых представительных на Кубке «Ростелекома» — 2017 будет женский турнир. Практически половина из 12 участниц уже гарантировали себе путёвки на Олимпийские игры. Но московский этап важен для всех. Даже для Евгении Медведевой, которая покажет своим болельщикам и не своим судьям новую произвольную программу.

Каролина Костнер

У сборной Италии две олимпийские путёвки в женском катании, и одна из них точно достанется Каролине. Спортсменка, которую вернул из небытия Алексей Мишин, до сих пор многими считается эталоном женского катания, но её лучшие годы точно позади. Хотя в Москве (да и вообще по жизни) ей никому и ничего доказывать не нужно. Главное, чтобы Костнер откаталась в своё удовольствие, тогда то же самое чувство испытают и те, кто будет на неё смотреть. В нынешнем сезоне она выступила на двух челленджерах в Италии и Финляндии и проиграла двум россиянкам – Алине Загитовой и Марии Сотсковой.

Елена Радионова

А вот Елене Радионовой надо доказывать свою состоятельность всем. Два неудачных сезона, особенно прошлый, физический рост, смена тренера – по сути, призёр чемпионата мира – 2015 сейчас заново запускает свою карьеру. В своём «инстаграме» она выложила фотографию с очень оптимистичной подписью. Очень хочется, чтобы у Радионовой это получилось. Надо решаться, рисковать и добиваться.

Мираи Нагасу

Нагасу – одна из претенденток на три места в олимпийской сборной США. И шансы пробиться в команду у неё неплохие. Во всяком случае третьим номером. В Москве ей важно прокатать свои программы (особенно произвольную) – не так, как было в Сайтаме на коммерческом Japan Open. Ведь на российском этапе будет выступать её прямая конкурентка.

Мэрайя Белл

Которая моложе, но не сильнее. В нынешнем сезоне Белл и Нагасу сошлись в сентябре в очном споре на «Осенней классике» в Солт-Лейк-Сити, и тогда Нагасу стала второй, а Белл пятой.

Элизабет Турсынбаева

Ещё одна железная участница Олимпиады-2018. Она же и гарантировала своей команде две путёвки, попав на ЧМ-2017 в десятку лучших. Ученица Брайана Орсера много времени на тренировках уделяет четверному сальхову, но ни в одну из программ ни разу его не включила. В отличие от наших юных фигуристок из группы Этери Тутберидзе. В Москве при лучшем прокате может побороться за тройку лучших.

Николь Шотт

Немецкая фигуристка к числу топовых в мире не относится, но в своей команде – первый номер. С учётом того, что у сборной Германии в Пхёнчхане одно место в команде, туда поедет именно Шотт. Кстати, Николь ни разу в карьере не выступала на этапах Гран-при. Московский опыт будет для неё первым.

Валерия Михайлова

У 15-летней россиянки нет опыта выступлений на таких турнирах. Да и вообще в карьере ученицы Сергея Давыдова было лишь несколько юниорских международных стартов. В прошлом сезоне она стала третьей в финале Кубка России, а на чемпионате страны не попала в десятку лучших. На Кубок «Ростелекома» она попала благодаря домашней квоте.

Маэ Беренис Мейте

Пожалуй, самая экстравагантная фигуристка московского этапа. Для неё выступление в российской столице крайне важно. Именно Мейте ведёт борьбу с Лорин Лекавалье за единственную путёвку в Пхёнчхан. Нынешний сезон обе начали неудачно. Теперь самое время исправляться.

Вакаба Хигучи

Одна из претенденток на место в олимпийской сборной Японии. Можно сказать, одна из основных претенденток. Нынешний сезон начала с личных рекордов на «Ломбардия Трофи», где уступила только Алине Загитовой. В Москве ей важно как минимум не снизить уровень.

Каори Сакамото

В прошлом сезоне она стала бронзовым призёром чемпионата мира среди юниоров. В нынешнем перешла на взрослый уровень. Но вряд ли даже идеальное катание позволит ей побороться за олимпийскую путёвку. В Японии и других сильных фигуристок много.

Анастасия Галустян

Живущая в Москве, тренирующаяся у своей мамы и выступающая за Армению фигуристка совершенно точно не попадёт на Олимпиаду. Просто потому что у её национальной сборной нет квот в Пхёнчхан. Для этого самой Галустян нужно было лучше выступать на чемпионате мира. Так что в Москве Галустян будет кататься просто в своё удовольствие.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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