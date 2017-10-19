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Ксения Столбова и Фёдор Климов
Текст: Михаил Чесалин
Фото: РИА Новости

Гран-при Москвы. Только Россия, только победа

Здесь все российские фигуристы, которые будут радовать нас на этапе Гран-при в Москве. А некоторые и на Олимпиаде. Кто они?
19 октября 2017, четверг. 16:00 Другие

20 октября на арене «Мегаспорт» в Москве стартует серия этапов Гран-при – самая интересная часть сезона, которая завершится Олимпийскими играми в Пхёнчхане. И именно на Кубке «Ростелекома» начнут свой предолимпийский разгон многие из тех, кому предстоит бороться за медали главного турнира четырёхлетия. Представляем состав сборной России на турнире в Москве и оцениваем их шансы показать дома высокие результаты.

Медведеву и Ханю поставили на серое. Чего ждать от Кубка «Ростелекома»
Лучшие фигуристы мира, переполненные трибуны, серый лёд – в России стартует серия Гран-при по фигурному катанию.

Мужское одиночное катание

Михаил Коляда (22 года)

Титулы: бронзовый призёр ЧЕ-2017, победитель чемпионата России — 2017.

Тренер: Валентина Чеботарёва.

Программы: концерт для фортепиано №23 (Вольфганг Амадей Моцарт); «Stearoller Blues»/«Сan't Help Falling in Love»/«Rip It Up» (Элвис Пресли).

Личный рекорд: 283,43, лучший результат сезона: 256,56.

Пока на сером льду «Мегаспорта» будет кататься Ханю, Михаил Коляда вряд ли сможет претендовать на первое место по итогам Кубка «Ростелекома». Но если чемпион России сможет откатать обе программы чисто, то будет бороться за серебряную или бронзовую награду.

Дмитрий Алиев (18 лет)

Титулы: серебряный призёр ЮЧМ-2017, бронзовый призёр юношеской Олимпиады-2016, победитель юношеской Олимпиады в зачёте смешанных команд.

Тренер: Евгений Рукавицын.

Программы: вальс «Маскарад» (Арам Хачатурян); «To Build a Home» (Cinematic Orchestra).

Личный рекорд: 247,82.

Не так много в России хороших фигуристов-одиночников, побеждавших на международных соревнованиях, чтобы их не замечать. Дмитрий Алиев к своим 18 годам успел пошуметь на юношеском уровне, выиграв и финал Гран-при, и Олимпиаду в команде, и на чемпионате мира заняв второе место. Важно отметить, что и опыт удачных выступлений на взрослом уровне у Дмитрия имеется. Так что все предпосылки к тому, чтобы блеснуть в Москве у него есть.

Андрей Лазукин (19 лет)

Титулы: четвёртое место на ЧР-2017. Победитель этапа юношеского Гран-при (2014).

Тренер: Алексей Мишин.

Программы: «Malaguena» («Once Upon a Time in Mexico» soundtrack); вальс «Маскарад» (Арам Хачатурян).

Личный рекорд: 249,86, лучший результат сезона: 210,66.

Андрей Лазукин попал в обойму сборной России в 2012 году, однако никаких выдающихся результатов на международных соревнованиях не добивался. Стимулом к его приглашению на Кубок «Ростелекома» очевидно стало четвёртое место по итогам чемпионата страны. Может быть, именно в этом сезоне Андрей сполна раскроет свой недюжинный потенциал?

Женское одиночное катание

Евгения Медведева (17 лет)

Титулы: двукратная чемпионка мира (2016-17), двукратная чемпионка Европы (2016-17).

Тренеры: Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков.

Программы: Ноктюрн №20 (Фредерик Шопен); «Анна Каренина» (Дарио Марианелли).

Личный рекорд: 241,31, лучший результат сезона: 226,72.

Никакие похвалы не будут выглядеть чрезмерными в отношении Евгении Медведевой. Но если коротко и просто, то Медведева – лидер мирового фигурного катания и главный претендент на победу во всех турнирах сезона, включая и Олимпийские игры в Пхёнчхане.

Елена Радионова (18 лет)

Титулы: бронзовый призёр ЧМ-2015, серебряный призёр ЧЕ-2015 и ЧЕ-2016

Тренер: Елена Буянова.

Программы: «Porgy & Bess» (Джордж Гершвин); «Historia de un amour» (Карлос Элет Альмаран)

Личный рекорд: 222,57, лучший результат сезона: 182,21.

От выступления Елены на Кубке «Ростелекома» во многом зависят её шансы поехать в 2018 году на Олимпийские игры в Южную Корею. Первый старт сезона показал, что Радионова в порядке, а потому в Москве российские болельщики ждут от неё попадания на пьедестал.

Валерия Михайлова (15 лет)

Титулы: бронзовый призёр Кубка России-2017, участница этапов Гран-при среди юниоров.

Тренеры: Сергей Давыдов, Инна Гончаренко.

Программы: «Run Run Run» (Джилл Скотт); «Medley» (ABBA).

Личный рекорд: 191,83, лучший результат сезона: 182,57.

Даже в условиях жесточайшей конкуренции в женской сборной России по фигурному катанию, пробиваются новые таланты. Свой шанс получила Валерия Михайлова, здорово проявившая себя на старте сезона в рамках первого этапа Кубка России. Валерия уже принимала участие в этапах юниорского Гран-при, но на взрослом международном турнире выступит впервые.

Парное катание

Ксения Столбова и Фёдор Климов (25 и 27 лет)

Титулы: чемпионы Олимпиады-2014 в команде, серебряные призёры Олимпиады-2014, серебряные призёры ЧМ-2014.

Тренеры: Нина Мозер, Владислав Жовнирский.

Программы: «Tango de Besame» (Benise); «Кармен» (Жорж Бизе).

Личный рекорд: 229,44, лучший результат сезона: 184,78.

Опытная и титулованная пара, имеющая в своей копилке и золото, и серебро Олимпиады в Сочи начинает свой разгон перед Играми в Пхёнчхане. На турнире в Москве Ксения и Фёдор могут проиграть либо себе, либо соотечественникам. Но ниже второго места опускаться неприлично.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов (22 и 24 года)

Титулы: бронзовые призёры ЧМ-2017, победители ЧЕ-2017.

Тренеры: Нина Мозер, Андрей Хекало, Робин Шолковы.

Программы: концерт для фортепиано №2 (Сергей Рахманинов); «Candyman» (Кристина Агилера).

Личный рекорд: 227,58, лучший результат сезона: 218,46.

Тарасова и Морозов здорово начали сезон, отпраздновав победу на турнире в Германии. На московском льду их главными соперниками станут соотечественники – Столбова и Климов. Именно между этими парами и развернётся борьба за первое-второе места.

Кристина Астахова и Алексей Рогонов (20 и 29 лет)

Титулы: двукратные бронзовые призёры Кубка «Ростелеком», 10-е место на ЧМ-2015.

Тренер: Артур Дмитриев.

Программы: попурри по произведениям Вольфганга Амадея Моцарта и Карла Орффа; саундтрек к фильму «Ла-Ла Ленд» (Джастин Гурвиц).

Личный рекорд: 206,39, лучший результат сезона: 191,12.

В последние годы результаты на международной арене у Астаховой и Рогонова идут по нисходящей, но на внутренней эти фигуристы стабильно удерживают четвёртое место в чемпионатах России. Вероятно, тренеры решили пригласить Кристину и Алексея ещё и потому, что в Москве они традиционно выступают успешно. Могут дотянуться до бронзы и в этот раз.

Танцы на льду

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв (27 и 28 лет)

Титулы: бронзовые призёры ЧМ-2013, победители и призёры пяти ЧЕ (2011-2017), участники двух Олимпиад (15-е место в Ванкувере, 5-е – в Сочи).

Тренеры: Александр Жулин, Пётр Дурнев.

Программы: румба (Жоао Боско) самба (DJ Maksy, Дэни Бриллиант); «Oblivion» (Two Cellos), «Beethoven's Five Secrets» (The Piano Guys).

Личный рекорд: 197,26, лучший результат сезона: 181,92.

Участники двух Олимпиад планомерно готовятся к тому, чтобы максимально успешно выступить на третьих своих Играх. Если не произойдёт ничего сверхъестественного, то Екатерина и Дмитрий будут биться за золотые награды с двумя американскими дуэтами.

Александра Степанова и Иван Букин (22 и 24 года)

Титулы: призёры ЧЕ-2015, победители ЮЧМ-2013, участники трёх чемпионатов мира (2015-2017).

Тренеры: Александр Свинин, Ирина Жук.

Программы: румба (Мартин Мейт, Сиа), самба (Джованотти, Беллини); «Love Story Theme», «Love's Dream» (Рик Вэйкмен), «Liebestraum №3» (Франц Лист).

Личный рекорд: 189,54, лучший результат сезона: 166,88.

Александра и Иван начали сезон со второго места на турнире в Хельсинки. Но старт в Москве – куда более ответственный с точки зрения отбора на Олимпийские игры. Если пара уверенно выступит на Кубке «Ростелекома», то приоткроет перед собой двери в Южную Корею. С другой стороны, повышенное психологическое давление может и отрицательно повлиять на пару.

Бетина Попова и Сергей Мозгов (20 лет и 22 года)

Титулы: серебряные призёры финала КР-2017, бронзовые призёры Мемориала Ондрея Непелы.

Тренеры: Ксения Румянцева, Екатерина Волобуева.

Программы: «Cha Cha», румба (Stromae), самба (DJ Dero); «Кармен» (Жорж Бизе).

Личный рекорд: 161,92, лучший результат сезона: 161,92.

Попова и Мозгов встали в пару лишь в прошлом сезоне и ещё не успели зарекомендовать себя стабильными результатами. Впрочем, нельзя не отметить второе место в финале Кубка России и третье – на мемориале Ондрея Непелы. Но Кубок «Ростелекома» – самый яркий и ответственный старт в короткой истории молодой спортивной пары.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александра Степанова Владимир Морозов — фигурное катание Дмитрий Соловьёв Евгения Медведева Евгения Тарасова Екатерина Боброва Елена Радионова Иван Букин Ксения Столбова Михаил Коляда Фёдор Климов
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