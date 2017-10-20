Ставка на Медведеву. «Чемпионат» идёт против надежды России

Вы знаете, кто такая Евгения Медведева?

Это российская фигуристка. А ещё это главный претендент на золотую медаль Олимпийских игр – 2018. Не в России и не в фигурном катании. В мире. В данный момент на всей планете нет спортсмена, который был бы столь явным кандидатом на завоевание олимпийского золота. В списке фаворитов даже Мартен Фуркад и Марит Бьорген почтительно кланяются и пропускают Евгению вперёд.

Вы помните, когда последний раз проигрывала Евгения Медведева?

Последний (и единственный) раз после перехода во взрослое катание она проигрывала на Кубке «Ростелекома» — 2015. Медведева 21 ноября 2015 года заняла второе место, но с тех пор выиграла все турниры, в которых участвовала. Сейчас она — двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка России, двукратная победительница финалов Гран-при. А ещё — обладательница феноменальных мировых рекордов: 80,85 балла в короткой программе, 160,46 – в произвольной, 241,31 — в сумме.

Медведева удивила. Потому что победила Теперь она выигрывает у всех с шоу-программой. Издевается, что ли?

Вы думаете, что в этом сезоне она останется непобедимой?

Тогда вы на стороне подавляющего большинства. Нынешний сезон Медведева начала великолепно. Получила отличные оценки на мемориале Непелы, шикарно откатала произвольную программу на Japan Open. Медведева – единственная фигуристка мира, которая на турнире в олимпийский сезон меняет программу, чем повергает болельщиков в шок, но восхищает судей. И сегодня она начнёт выступление на Кубке «Ростелекома».

Но редакция «Чемпионата» точно знает, что любая серия когда-то прервётся. И серия Медведевой – совсем скоро. Мы уверены, что она не выиграет как минимум один из шести основных турниров этого сезона, а это два этапа Гран-при, финал Гран-при, чемпионат России, чемпионат Европы и Олимпиада-2018. Настолько уверены, что скинулись на сумму 100 000 рублей и предложили bwin Russia сделать ставку против непобедимости Евгении Медведевой.

Расписание выступлений Евгении Медведевой в сезоне-2017/18



Гран-при России Кубок «Ростелекома» — 20-22 октября, Москва

Гран-при Японии NHK Trophy – 10-12 ноября, Осака (Япония)

Финал Гран-при – 7-10 декабря, Нагоя (Япония)

Чемпионат России – 21-24 декабря, Санкт-Петербург

Чемпионат Европы – 18-20 января, Москва

Олимпийские игры – 21-23 февраля, Пхёнчхан (Корея)

Евгения Медведева Фото: Reuters

bwin Russia принимает вызов…

И букмекер принял вызов. Совсем скоро bwin Russia начнёт приём интерактивных ставок, и мы заключили персональное виртуальное пари с компанией. В случае если Медведева проиграет хотя бы один из вышеперечисленных шести турниров, bwin Russia выплатит нам выигрыш по коэффициенту 4. То есть 400 000 рублей. На эти деньги «Чемпионат» даст возможность всем желающим прийти на просмотр на ледовый каток в Москве и получить шанс пройти мастер-класс у профессиональных и звёздных тренеров по фигурному катанию. Совершенно бесплатно. Мы верим, что сможем сделать посильное вложение в появление новых Медведевых.

… а «Чемпионат» ответит за слова

Если Женя выиграет все шесть турниров, то мы потеряем свои деньги. Но этого мало. За своё неверие в чемпионку и надежду России мы каждый раз будет отвечать делом. Каким? Для начала (если она выиграет Кубок «Ростелеком») мы обязуемся заглянуть в будущее и на несколько часов показать, что будет в Пхёнчхане сразу после золотого олимпийского выступления Евгении Медведевой.

Турнир №1. Гран-при России Кубок «Ростелекома»



Обязательство редакции:

На три часа показать, что будет в Пхёнчхане после победы Медведевой.

Как мы это сделаем? Сделаем. А заодно расскажем, как редакция ответит за следующую победу Медведевой – в ноябре, в Осаке. И после окончания каждого турнира с участием Жени будем публиковать специальный текст рубрики «Ставка на Медведеву».

Игра началась.

Евгения Медведева Фото: РИА Новости

Bwin – один из крупнейших букмекеров в мире, бренд, в июне официально представленный в России. Компания, основанная в 1997 году, а ныне принадлежащая игровому холдингу GVC, – ведущий игорный онлайн-оператор и один из самых популярных брендов в мировой беттинг-индустрии. Среди команд, у которых есть партнерские соглашения с брендом bwin, – ведущие европейские футбольные клубы, в числе которых «Боруссия» Дортмунд, «Атлетико» Мадрид, «Севилья», «Валенсия» и другие. Ранее bwin также являлся основным и титульным спонсором ФК «Реал» Мадрид и «Милана». Осенью 2017 года bwin Россия получил статус официального партнера Всероссийской федерации волейбола. Все новые клиенты, которые пройдут идентификацию до запуска, получат бонусы на 10 000 рублей при первом депозите. Регистрация доступна на сайте.