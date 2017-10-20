Без колебаний. Как Медведева замахнулась на рекорд

Но игрушками в первый день Кубка «Ростелекома» завалили не её, а того, кто упал. Пожалели, видимо.

Серия Гран-при в олимпийском сезоне стартовала без раскачки – отличные прокаты, высокие и даже очень высокие баллы, фавориты в лидерах. В первый день Кубка «Ростелекома» обошлись без сенсаций, но не без неожиданностей. Два олимпийских чемпиона не удержались на ногах во время прыжков и в итоге не смогли захватить лидерство. А чемпионка мира заставила зал встать. Но не та, о ком вы подумали.

Костнер почти как Медведева

Короткая программа женщин завершала первый день Гран-при России, но именно во время их выступлений было много интересного. Конечно, российские болельщики ждали, как выступит Евгения Медведева (против которой «Чемпионат» поставил 100 000 рублей, но это не значит, что мы за неё не болеем). Двукратная чемпионка мира была феноменальна.

Ставка на Медведеву. «Чемпионат» идёт против надежды России «Чемпионат» ставит большие деньги на поражение непобедимой Евгении Медведевой. И не только деньги. Вызов чемпионке принимает bwin Russia.

Ей всего одной десятой балла не хватило до того, чтобы побить собственный мировой рекорд. Но 80,75 – фантастический результат. Прыжки, во время которых её не могло поколебать, наверное, даже землетрясение. Каскад из тройных флипа и тулупа, тройной риттбергер, аксель, прекрасная дорожка, замечательные вращения. Да что тут говорить – на льду была королева. И именно такого проката от неё ждали.

А вот кто удивил, так это неоднократная чемпионка мира Каролина Костнер. Алексей Мишин вдохнул в итальянскую фигуристку новую жизнь. Каталась она вдохновенно, и зал встал после завершения её программы. Правда, Каролина, показавшая свой максимум и получившая максимум в баллах, по сложности заметно уступает многим. Но пока она вторая и совершенно заслуженно.

Удивила и 15-летняя Валерия Михайлова, которая и в России не входит в число сильнейших юниорок, а на российский этап попала благодаря домашней квоте. Она вышла на лёд первой, абсолютно чисто откатала свою довольно сложную программу и получила очень хорошие оценки. А ещё удивила американка Мираи Нагасу. Она стала всего лишь восьмой в истории девушкой, чисто исполнившей тройной аксель на соревнованиях, но он её и подкосил. Другие элементы программы были сделаны с ошибками.

Алексей Мишин вдохнул в итальянскую фигуристку новую жизнь. Каталась она вдохновенно, и зал встал после завершения её программы.

Ну и нельзя не сказать про Елену Радионову. Она оставила прошлогоднюю – не самую лучшую – короткую программу, сменив лишь платье. То, что программа осталась неизменной, не страшно в том случае, когда она западает в душу, когда её исполнение на каком-то запредельном уровне. У Радионовой, к сожалению, ничего такого нет. Как боролась она за каждый прыжок, так и продолжает. И вращения теперь не так впечатляют судей. А жаль, ведь потенциал у Лены огромный и кататься она может совсем не так. Может быть, в произвольной будет иначе.

Коляда без каскада

А открыли Кубок «Ростелекома»мужчины. А самым первым появился на льду «Мегаспорта» ученик Алексея Мишина. Нет, не Евгений Плющенко – да и у него уже свои ученики. Андрей Лазукин откатался очень старательно, но без блеска. А какой блеск без прыжков в четыре оборота? Ещё один наш участник Дмитрий Алиев на тренировках делает самые разные четверные прыжки.

Но из-за последствий травм пока не может проявить себя во всём блеске. Именно поэтому он заменил пока в короткой программе в каскаде четверной лутц тройным, но сделал отдельно тулуп в четыре оборота, а также шикарный аксель. Чистый и очень чёткий прокат, отлично вписанный в музыку, судьи оценили очень высоко – 88,77 балла.

А вот Михаил Коляда разочаровал. Возможно, выполни он всё чисто, впечатление получилось бы более сильным. Но в музыку Моцарта наш фигурист не попал. А сорванный тулуп в четыре оборота лишил его и каскада. В общем, опять крайне слабо и совершенно неконкурентоспособно. Особенно на фоне того, что показал до него американец Нэйтан Чен.

Гран-при Москвы. Только Россия, только победа Здесь все российские фигуристы, которые будут радовать нас на этапе Гран-при в Москве. А некоторые и на Олимпиаде. Кто они?

Да, Чен не совсем чисто сделал четверной флип, и тройной аксель себе в актив вряд ли может занести, но по его программе видно, как и что он собирается делать. Сила, мощь, уверенность. То есть всё то, чего нет у Коляды. И оценка за 100 баллов не выглядит натянутой. При этом по компонентам Коляда каким-то странным образом обошёл Чена. Ну, судьям виднее.

Они не пощадили олимпийского чемпиона и чемпиона мира японца Юдзуру Ханю за его ошибку на четверном риттбергере, с которого он каким-то чудом всё же выехал, а также рассмотрели недокрут на четверном тулупе в каскаде. И Ханю перед произвольной, которая уже принесла ему в сентябре очередной мировой рекорд, почти шесть баллов уступает Чену. После проката Ханю потребовалось продолжительное время, чтобы убрать со льда сотни мягких игрушек.

Sia звучала здорово. Но «Мамба №5» лучше

После короткого танца турнирная таблица для российских болельщиков выглядит очень здорово. Один дуэт с мизерным отставанием – второй, другой – третий. Многократные чемпионы России Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв побили свой личный рекорд, получив за прокат 76,33 балла. Танцоры Александра Жулина катались очень технично, легко и красиво. Возможно, этот короткий танец – их лучший в карьере.

Но трёхкратные призёры чемпионатов мира Майя и Алекс Шибутани были чуть лучше. Марина Зуева придумала для своих подопечных некоторые интересные детали, которые больше не делает никто в мире. В том числе и в обязательной части в виде румбы. Ну а «Мамба №5» завела зал.

Александра Степанова и Иван Букин показали великолепный прокат. Лучший в карьере. Очень чистый и качественный. С медленной частью под Chandelier. С абсолютным попаданием в музыку. С потрясающим платьем партнёрши. С очень хорошими баллами – 71,32. И дело вовсе не в «домашнем» судействе. Две наши пары реально превзошли всех конкурентов, кроме самых сильных и титулованных. Если на таком же уровне откатают и произвольный танец, могут и фаворитов обыграть.

А наш третий танцевальный дуэт, образованный не так давно – Бетина Попова и Сергей Мозгов – запомнился, как и Лазукин, очень прилежным выполнением элементов и красивой поддержкой.

Судьи не пощадили олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю за его ошибку на четверном риттбергере, с которого он чудом всё же выехал, а также рассмотрели недокрут на четверном тулупе.

Пары другого уровня

В турнире спортивных пар, конечно, всё внимание было к противостоянию двух дуэтов Нины Мозер.

Олимпийские чемпионы Сочи в командном турнире Ксения Столбова и Фёдор Климов катались предпоследними. Их красивейшая программа под «Бессаме мучо» оказалась смазанной падением партнёрши на параллельном тройном тулупе. Всё остальное, даже выброс, не являющийся их коронным элементом, было сделано на высоком уровне.

Но слишком долго Столбова и Климов не могут вновь подняться на тот уровень, который когда-то был недосягаем для остальных. Травмы и неудачи преследуют пару и никак не отстанут. Впрочем, всё в их руках.

«Право на ошибку у наших спортивных пар есть. Но только на одну» Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев – о жалости к Медведевой и Плющенко и борьбе за путёвку в Пхёнчхан.

Действующие чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов показали амплитудное, как всегда, катание. Обошлись без ошибок, но не без помарок. Многие эксперты уже отмечали, что компоновка элементов в их короткой программе под музыку Сергея Рахманинова могла быть и лучше, но результат – 76,88 (на 5,5 балла лучше, чем у главных конкурентов), говорит о том, что судьям всё нравится. Во всяком случае, пока.

Эти две пары выделялись среди остальных, лучшими среди которых стали итальянцы Валентина Маркеи и Ондрей Хотарек и россияне Кристина Астахова с Алексеем Рогоновым.