Медведева: даю слабину и начинаю себя ненавидеть

Но сегодня слабину мог дать её же собственный рекорд. Однако он хоть и чудом, но устоял.

Евгения Медведева в короткой программе на первом этапе Гран-при в Москве откаталась не так, как могла. В том смысле, что лишь на одну десятую балла хуже собственного мирового рекорда. Фантастические 80,75 балла были восприняты Женей совершенно спокойно, хотя оно и правильно: рекорд-то устоял.

Без колебаний. Как Медведева замахнулась на рекорд Но игрушками в первый день Кубка «Ростелекома» завалили не её, а того, кто упал. Пожалели, видимо.

В целом же россиянка парила надо льдом и доминировала над соперницами. Как и положено королеве. После завершения своей программы Медведева ответила лишь на несколько вопросов, но и это правильно: завтра катать произвольную программу, а это значит, есть новый шанс побить рекорд. И упускать его просто так не стоит.

— Как можете оценить свое сегодняшнее выступление?

— В общем и целом прокатом я довольна, но были нюансы, которые меня не очень порадовали. В основном это касается моего настроя. Думаю, мне следует провести некую профилактическую работу над своим мозгом и привести его в порядок. Сегодняшний день — это даже не половина соревнований, а примерно четверть. Вся основная работа будет сделана завтра.

— Вам одной десятой не хватило до повторения мирового рекорда. Это имеет какое-то значение?

— На первом чемпионате мира, когда я установила мировой рекорд за произвольную программу, узнала об этом только в микст-зоне. Просто потому, что ничего об этом не знала! Не слежу за сотыми, поэтому даже сейчас эта информация для меня — большой сюрприз. Что ж, значит, будем работать и добирать. Для меня, как для спортсменки, очень важно выходить на лед и доказывать. Я всем очень благодарна за возможность делать свое любимое дело.

Ставка на Медведеву. «Чемпионат» идёт против надежды России «Чемпионат» ставит большие деньги на поражение непобедимой Евгении Медведевой. И не только деньги. Вызов чемпионке принимает bwin Russia.

— Давит ли на вас тот факт, что в России очень много сильных молодых фигуристок?

— Наши русские девочки – достойные соперницы. Внутри страны действительно большая конкуренция, мы просто смотрим друг на друга и стараемся сделать лучше. Говоря от себя, я всю жизнь смотрела за кем-то, старалась чему-то научиться. Для меня самым главным всегда было не потерять индивидуальность, а научиться эмоциям, вдохновению и как лучше вести себя на льду.

— Многие фигуристы вашего возраста имеют проблемы с ростом и весом. Вы как будто избежали этих проблем. В чем секрет?

— На самом деле, эта тема – целая наука. Об этом можно говорить очень и очень много и подходить к этому вопросу с разных сторон. Честно говоря, последние год-полтора я стараюсь ответственнее относиться к моему телу. Сейчас уже не получается поесть после шести, как раньше. Основная идея в том, что я никогда не была в чужом теле, поэтому не могу сказать – легче мне или тяжелее. Да, ситуация уже иная, нежели два года назад. Это правда. Самый главный секрет и мотиватор – это дисциплина. Спорт и есть дисциплина. Ты начинаешь себя контролировать, а как только даешь слабину, начинаешь себя ненавидеть.