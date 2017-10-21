Победим, кого хотим. Как «Ростов-Дон» обыграл лучшую команду Европы

Год назад «Ростов-Дон» в родных стенах не устоял перед натиском венгерского «Дьёра». Но со второй попытки россиянки удержали победный счёт.

Битва двух фаворитов. Сражение, в котором никто не хотел уступать. Очное противостояние чемпионов. Любая, даже самая громкая вывеска не выглядела бы излишне вызывающей на афише гандбольного противостояния «Ростова-Дон» и «Дьёра» в женской Лиге чемпионов – именно эта встреча, проходившая в России, венчала соревновательную программу первого круга в квартете B, который, конечно, больше всего интересовал российских поклонников гандбола. И ростовчанки в матче третьего тура не подвели: в родных стенах вырвали победу у лучшего клуба Европы.

Полторы минуты, изменившие всё

«Ростов-Дон» почему-то при жеребьёвках группового этапа Лиги чемпионов очень любит попадать в «группы смерти». В прошлом году российская команда оказалась в одном квартете с венгерским «Дьёром», датским «Мидьютландом» и румынским «Бухарестом» и из шести матчей выиграла только один – у датчанок. Два очка ростовчанкам выйти в основной раунд турнира не позволили, хотя, кто знает, как сложилась бы турнирная судьба российской команды, если бы почти год назад – 22 октября 2016-го она сумела бы отстоять победу над венгерками.

То был матч второго тура группового этапа. За полторы минуты до завершения второго тайма «Ростов-Дон» к восторгу собравшихся на трибунах зрителей вёл со счётом 27:26. Ана Паула Родригес могла удвоить разницу в счёте – бросала с семиметровой отметки. Однако забить не удалось, а за оставшееся время «Дьёр» невероятным рывком сумел вырвать победу – 28:27. Для венгерской команды та победа была лишь очередным шагом на пути к пятому за шесть лет финалу Лиги чемпионов и третьей победе в турнире. «Ростов-Дон» же то поражение выбило из колеи, а впоследствии и из турнира – наши девушки заняли в группе последнее место.

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины

Групповой этап. Группа В

21 октября. Третий тур

«Ростов-Дон» (Россия) – «Дьёр» (Венгрия) – 23:22 (12:12).

Но, как говорится, худа без добра не бывает – ростовчанки, выбыв из розыгрыша Лиги чемпионов, сосредоточились не только на российских турнирах, но и на Кубке ЕГФ. И в мае 2017 года команда из Ростова подняла второй по значимости европейский трофей над головой, показав всем свою силу и доказав себе, что по-прежнему может добиваться успехов на международной арене.

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Два турнира – два чемпиона

«Группа смерти» не миновала ростовчанок и в 2017 году. Вновь нашей команде выпала участь сыграть с «Дьёром» и «Мидьютландом», а вместо «Бухареста» выпал соперник попроще – клуб «Брест Бретань», с которым «Ростов-Дон» пересёкся в четвертьфинале победного Кубка ЕГФ. Разумеется, французская команда в интересном и зрелищном противостоянии была повержена.

За несколько месяцев радикально ничего не поменялось: «Ростов-Дон» подходил к матчу с «Брестом» фаворитом и разжился двумя очками уже в первом туре – 26:24. Однако раскусить крепкий датский орешек не получилось и с третьей попытки: в гостях ростовчанки уступили девушкам из Икаста со счётом 21:24. В третьем туре пришло время снова сыграть с «Дьёром», который на старте сезона набрал фантастический ход. И если француженки смогли навязать действующим чемпионкам борьбу, то датчанок подопечные Амброзио Мартина просто не заметили – 27:16. Разумеется, «Дьёр» после двух туров был первым в турнирной таблице.

Встречу «Ростова-Дон» и «Дьёра» проще всего было анонсировать как игру двух победителей важнейших европейских турниров по итогам прошлого сезона. Венгерки, как победительницы Лиги чемпионов, к матчу подходили в статусе фаворитов, однако ростовчанки при привычно полных трибунах родной площадки не собирались сдаваться без боя. За россиянок было не только колоссальное желание, но и короткая скамейка: из-за всевозможных травм и повреждений «Дьёр» потерял полдюжины игроков, а потому приехал в Ростов с заявкой в 13 человек.

Закрытый перелом

Уже с первых минут встречи стало понятно, что зрителей ждёт самая настоящая заруба. На первых минутах ростовчанки здорово действовали в атаке и неоднократно выходили вперёд, но их соперницы не отставали, а на 10-й минуте и вовсе сумели вырваться вперёд.

Перелом в игре наметился на 17-й минуте, когда «Дьёр» стал атаковать активнее и впервые увеличил свой отрыв до двух мячей. Фредерик Бужан очень тонко прочувствовал ситуацию и тут же взял тайм-аут, который его команде помог. Брох зацепила Вяхиреву, а потому отправилась отдыхать и со скамейки смотреть, как Манагарова потрясающей по красоте свечой сократила отставание до минимального, а Родригес двумя бросками вернула команде лидерство – 8:7.

Ана Паула Родригес в первом тайме оказалась самой результативной: на её счету пять мячей. Нельзя было не заметить старания Вяхиревой и Седойкиной: первая раздавала великолепные голевые передачи, вторая совершила целую серию великолепных сейвов. На перерыв «Ростов-Дон» мог уйти с преимуществом, но Аморим сравняла счёт на последней секунде – 12:12.

Есть историческая победа!

Во втором тайме игровые «качели» продолжали раскачиваться туда-сюда, пока шикарным дуплетом по чужим воротам не выстрелила Катарина Булатович. А чуть позже Манагарова добыла невероятные по такому матчу «плюс три». Венгерки всеми силами пытались отыграться, но Пессоа, сменившая Седойкину, на страже своих ворот действовала великолепно!

За десять минут до завершения второго тайма Фредерик Бужан, заметивший, что давление венгерской команды только нарастает, решил выбить клин клином и поменял голкипера на шестого полевого игрока. Рискованный план сработал – до 57-й минуты встречи ростовчанкам удавалось забивать и удерживать преимущество в счёте.

Правда, на 57-й минуте, когда Бернадетт сравняла счёт, многие болельщики российской команды схватились за сердце. Неужели ростовчанки, как и год назад упустят преимущество и уступят сильным соперницам? К счастью, этого не произошло. На гол Бернадетт забитым мячом ответила Родригес. А поскольку в оставшиеся две минуты никому чужие ворота поразить так и не удалось, точный выстрел бразильянки и помог «Ростову-Дон» одержать в общем-то историческую победу!

Подопечные Фредерика Бужана по итогам трёх игровых дней могут быть полностью собой довольны. В активе ростовской команды две победы, четыре очка и почти гарантированное место в тройке, дающее право сыграть в основном раунде Лиги чемпионов. Впрочем, сейчас важнее всего не очки, а тот факт, что «Ростов-Дон» на деле показал, что может обыграть кого угодно. Даже если этот «кто угодно» – лучший клуб Европы и давний обидчик ростовчанок.