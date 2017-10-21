«Вот это концовка! Дима становится незрячим, просто супер!»

Россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв заняли второе место в соревнованиях танцевальных пар на первом этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве. Заняли, и расстроились. Хотели большего, да и могли. Знают, где ошиблись, понимают, что не должны были косячить. Но логика за них, и судя по всему, на следующем турнире у российской пары всё должно получиться.

Боброва/Соловьёв и Степанова/Букин — призёры этапа Гран-при в Москве

На пресс-конференции после завершения выступления Екатерина и Дмитрий были немногословны.

— Хочу сказать спасибо организатором и всем, кто за нас болел, — взял слово Соловьев. — На арене царила атмосфера праздника, которую можно сравнить с той, что бывает на чемпионате мира. Так что нам каталось очень легко и свободно. Мы даже на тренировках чувствовали поддержку, особенно, наших азиатских товарищей – они сидели от начала до конца. Все правда было очень здорово.

— Что сегодня не получилось?

— Ох… Вращение. Очень сильно расстроились, потому что на тренировках мы катаем даже по два проката подряд чисто. Эта ошибка смазала все впечатление. Если бы мы постоянно косячили, привыкли бы к проблемам. А тут… Ошибка вообще ниоткуда взялась, — с грустью ответил Соловьев.

— Для нас это третье соревнование в сезоне, — продолжила его партнерша. — На предыдущих у нас не очень пошел короткий танец, сейчас – произвольный. Если руководствоваться этой логикой, то в следующий раз у нас все получится.

Без колебаний. Как Медведева замахнулась на рекорд Но игрушками в первый день Кубка «Ростелекома» завалили не её, а того, кто упал. Пожалели, видимо.

— Расскажите, как создавалась ваша программа.

— С коротким танцем дела обстоят дела намного проще – у нас это всегда латина. Нужно было выбрать только музыку. Что касается произвольного танца, нам всем, в том числе Александру, нравилась музыка первой части «Обливион». Это не просто танго, под эту мелодию можно поставить любой танец с глубоким смыслом. В первой части я иду по улице, встречаю девушку, но она меня не видит.

— А смысл второй части программы в том, что любовь может открыть глаза на мир. И Дима мне все это показывает. Конец же можно интерпретировать по-разному. Мы закладывали в него идею, что я для Димы была лишь видением. Но после одних соревнований к нам подошли и сказали: «Класс, у вас такая концовка! Дима становится незрячим, просто супер!». Так что вот так! – добавила Боброва.

— Екатерина, для вас Олимпиада в Корее станет уже третьей. Что вам дал опыт игр в Сочи?

— На каждых олимпийских играх ты получаешь определенный опыт. Первая Олимпиада была очень важна для того, чтобы хотя бы просто появиться в олимпийской деревне, понять, что вокруг тебя происходит и попытаться собрать себя в кучу. В Сочи было тяжелее, потому что это была домашняя Олимпиада. Тогда мы научились фокусироваться на себе, не распыляться, а еще получать колоссальное удовольствие. Некоторые ездят на игры только за местами, а это ведь отдельный мир, в которой даже просто попасть – уже здорово.

— Можно ли хорошо выступать, если между партнерами плохие отношения?

— Очень многое зависит от самих людей. Ильиных с Кацалаповым – это была шедевральная пара, но работать вместе они долго не смогли. Мы с Димой катаемся уже 18 год, и мы не брат с сестрой. Просто однажды нашли друг друга и все. Нам очень повезло, что мы уже столько лет идем рука об руку, нога в ногу. И я очень рада, что мы вместе дойдем до конца нашей карьеры вместе.

