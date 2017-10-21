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Текст: Андрей Шитихин
Фото: РИА Новости

Ставка на чёрное. Медведева выиграла Кубок «Ростелекома» с падением

Евгения Медведева сменила красное платье на чёрное. И упала впервые за долгое время. И вновь выиграла.
21 октября 2017, суббота. 22:54 Другие
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На завершившемся в Москве первом этапе серии Гран-при по фигурному катанию сборная России завоевала семь наград – две золотых, две серебряных и три бронзовых. Победили те, от кого этого и ждали – Евгения Медведева и пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов. И это практически максимальный результат.

Медведева упала. И расстроила бабушку

Соревнования женщин завершала итальянка Каролина Костнер. Как Алексею Мишину удалось вновь сделать из сломленной психологически из-за допинг-скандала взрослой женщины претендентку на награды любого турнира, знает только он.

Гран-при-2017/18. Женщины. Произвольная программа
21 октября 2017 года, суббота. 19:20 МСК
1 Евгения МедведеваРоссия 231.21
2 Каролина КостнерИталия 215.98
3 Вакаба ХигутиЯпония 207.17

И Костнер выиграла бы в Москве, не будь в соперницах абсолютного мирового лидера. Каролина предстала почти в лучшем своём варианте. Почти, потому что пока не прыгает тройной лутц. Но к Олимпиаде наверняка вставит его в программу.

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Сегодня слабину мог дать её же собственный рекорд. Однако он хоть и чудом, но устоял.

А до Костнер свою «Анну Каренину» показала Евгения Медведева. Конечно, она права, что решилась на смену программы. Она ей очень походит, как и новое чёрное платье – на Japan Open Медведева катала программу в красном. И в этой программе Евгения совсем иная, чем прежде. И от того, что она делала, чемпионка получала видимое удовольствие. И на мгновение потеряла концентрацию.

Медведева впервые за долгое время упала. Упала с двойного акселя, который всегда делала легко. Её бабушка, которая с трибуны смотрела за Женей, очень расстроилась. А сама фигуристка после завершения программы рассмеялась. Да, она не робот. У неё тоже бывают ошибки. Но эта, именно эта ошибка только подчеркнула силу нашей фигуристки. Она выиграла у Костнер по сумме двух программ 15 баллов – это гигантский отрыв.

А больше к двум лидерам никто и не приблизился. Японка Вакаба Хигучи, ставшая третьей, допустила много ошибок, но судьи отнеслись к ней очень благосклонно. Елена Радионова в целом очень неплохо откатавшая свою произволку, упала при заходе на тройной риттбергер и осталась без элемента. Плюс её дорожка шагов не понравилась судьям. По технической оценке она проиграла многим – спасли компоненты.

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«Чемпионат» ставит большие деньги на поражение непобедимой Евгении Медведевой. И не только деньги. Вызов чемпионке принимает bwin Russia.

Даже 15-летняя Валерия Михайлова за технику получила больше, хотя упала при попытке сделать петлю в завершении дорожки шагов, за что её довольно сильно наказали. Но всё остальное она сделала чисто и уверенно.

А где Кармен?

То, что в спортивных парах победят россияне, было понятно сразу после опубликования списков участников. Была большая вероятность и на то, что наши пары займут весь пьедестал. Так и произошло.

Гран-при-2017/18. Спортивные пары. Произвольная программа
21 октября 2017 года, суббота. 17:35 МСК
1 Россия 224.25
2 Россия 204.43
3 Россия 199.11

С огромным преимуществом победили чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Лишь одна помарка на выбросе – тройном риттбергере, который партнёрша приземлила на две ноги. Но в остальном всё было здорово. А их четверная подкрутка стала намного лучше по сравнению с прошлым годом, и сделали её фигуристы очень легко.

Вообще, вопросов к ним после такого проката быть не может – остаётся только убирать мелкие помарки. И ещё одна Женя стала чемпионкой в Москве. А хронологически даже перед Медведевой.

А вот «Кармен» Ксении Столбовой и Фёдора Климова, которая должна была звенеть, не впечатлила. Но только потому, что Ксению лёд «Мегаспорта» просто притягивал. Она упала на прыжке в короткой программе, не смогла избежать этого и в произвольной.

Выброс тройной флип – неуверенное приземление, выброс тройной сальхов – падение, падение на тройном тулупе и, соответственно, срыв каскада. Конечно, на впечатлении от программы это не могло не сказаться. Но, кажется, даже без падений в своей нынешней форме Столбова и Климов не смогли бы обыграть Тарасову и Морозова.

Еще одна наша пара Кристина Астахова и Алексей Рогонов показала отличный для себя прокат. Помарки были на параллельном тройном флипе (партнёр коснулся рукой льда) и выбросе тройном риттбергере (партнёрша приземлила прыжок на две ноги). Но они выглядели убедительнее олимпийских чемпионов Сочи. С такими прокатами ученики Артура Дмитриева совершенно точно будут биться за олимпийскую путёвку.

Выстрел из «пистолетиков»

В танцах на льду у России серебро и бронза. И тут тоже одна российская пара была убедительнее другой, и тоже осталась ниже. Александра Степанова и Иван Букин прокатали превосходно. Без ошибок, без помарок, с уникальными элементами и «пистолетиками» на твиззлах, по которым этот дуэт могут узнать все, кто хоть мало-мальски интересуется фигурным катанием.

Гран-при-2017/18. Танцы на льду. Произвольный танец
21 октября 2017 года, суббота. 15:45 МСК
1 США 189.24
2 Россия 184.74
3 Россия 179.35

И оценки они получили очень высокие для себя – Букин и тренеры Ирина Жук и Александр Свинин поздравляли друг друга. А Степанова скрыла свои эмоции. Она не очень поняла, как может быть, что безошибочное, техничное и вдохновенное катание может быть оценено ниже, чем прокат с ошибкой.

В нынешнем сезоне у пары Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв очень красивый произвольный танец про историю любви, в которой партнёру досталась роль слепого. Наши бессменные чемпионы России в этом танце совсем не похожи на себя прежних, когда от прокатов оставалось ощущение того, что это бесконечное повторение одного и того же.

«Вот это концовка! Дима становится незрячим, просто супер!»
Россияне Боброва и Соловьёв ошибаются редко, поэтому к проблемам не привыкли. И второе место в Москве их сильно расстроило.

А в этом танце они словно проживают свою жизнь. И катали они тоже очень хорошо, но сильно ошиблись в комбинированном вращении. И тем не менее, получили оценки выше, чем Степанова и Букин. Правда, Екатерина и Дмитрий катались перед своими коллегами по команде и не могли знать, что будет дальше, так что все вопросы к судьям.

Победили в танцах Майя и Алекс Шибутани. Американская пара Марины Зуевой откатала, возможно, не так эмоционально, как могла бы, но безупречно в плане техники.

Следующий этап серии Гран-при пройдёт в Канаде 27-29 октября.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александра Степанова Алексей Рогонов Дмитрий Соловьёв Евгения Медведева Екатерина Боброва Елена Радионова Иван Букин Кристина Астахова Ксения Столбова Фёдор Климов
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