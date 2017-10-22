«Мне же почти 18! Скатала «Анну Каренину», чтобы не казаться старой девой»

Евгения Медведева появилась в микст-зоне счастливая и с огромной охапкой мягких игрушек. Еще вчера она стояла перед журналистами серьёзная и строгая, не позволив себе улыбнуться даже уголками губ. Сейчас – другое дело: четвёртый турнир в сезоне и первый из числа шести основных выигран. Можно и пошутить.

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— Казалось, что вчера вы были не очень довольны своей короткой программой. Как можете оценить сегодняшнее выступление?

— Я была довольна вчерашним прокатом, просто все это время меня не покидала мысль, что впереди еще и произвольная. Так что вчера улыбаться как-то не особо хотелось. Сегодняшним днем я тоже довольна: считаю, что проделала хорошую работу. А к падению на дупле отношусь иронично. Наверное, это моральная слабость – я позволила себе отпустить разум, а этого делать категорически нельзя. Думаю, эта ошибка пойдёт мне на пользу. Обычно я очень сильно переживаю, когда ошибаюсь. Особенно когда ошибки предсказуемы. А тут… совершенно неожиданный момент, так что всерьёз о нём не думаю.

— Может, причиной ошибки стала ответственность перед домашней публикой?

— На прошлом турнире в Москве я не участвовала, а позапрошлый выдался очень сложным. Это были мои первые крупные международные соревнования, и, наверное, был небольшой осадок. Было не то чтобы неуютно, а скорее непривычно, что так много людей пришло смотреть именно на меня. Сейчас такого не было. Наверное, у меня уже есть некий опыт, который позволяет мне справляться с такими ситуациями.

— Вы сегодня выступали в очень красивом платье…

— Честно говоря, впервые надела его сегодня перед тренировкой! Было, конечно, немного рискованно так делать, но я осталась довольна. Это уже не первая попытка сшить платье, так что я рада, что наконец получился удачный костюм.

— Что самое главное для вас было в новом платье?

— Цвет. Я прямо настаивала, чтобы он был чёрный. Согласились далеко не сразу, но в итоге я победила.

— Почему?

— Мой любимый цвет в одежде. Почти все вещи в моём гардеробе чёрные.

— Анна Каренина в вашем понимании — она какая?

— Игривая. Многоликая – может быть и дерзкой, и мягкой, может и заигрывать, и страдать. Для меня она эталон женской красоты и внутреннего мира.

— Тяжело было вжиться в этот образ? Всё-таки героиня Толстого намного старше вас.

— Не сказала бы, что возраст в данном случае играет важную роль. Если вернуться во времена написания этого романа, то тогда незамужняя женщина в 26 лет считалась старой девой и вообще без каких-либо надежд на брак. Так что не считаю, что у меня не тот возраст для этой роли. Мне же вот-вот будет 18. Скатала «Анну Каренину», чтобы не казаться старой девой! Если что, это шутка.

Медведева: даю слабину и начинаю себя ненавидеть Сегодня слабину мог дать её же собственный рекорд. Однако он хоть и чудом, но устоял.

— Не секрет, что вы дружите с Екатериной Бобровой. Два сезона назад у них была программа «Анна Каренина» — одна из самых удачных в их карьере. Как-то советовались с ней?

— Мы это не обсуждали, но Катя была первым человеком на стороне, кто узнал о том, что я буду менять программу.

— В этом сезоне очень много молодых девушек прыгают четверные и часто ломают себе ноги. Как вы считаете, правильно ли использовать их в своей программе?

— Вопрос прозвучал довольно жёстко, если честно. Наверное, вы подразумеваете травму Ани Щербаковой, но она получила её не с четверного, а с тройного прыжка. А вообще, я тоже заметила, что молодое поколение всё больше и больше изучает прыжки ультра-си. Думаю, это просто следующий этап в женском фигурном катании.

— В середине вашей короткой программы внезапно прозвучал женский голос. Что это такое?

— Некоторые люди посчитали, что это проблема с аппаратурой! Но на самом деле это наша задумка. Моя коротка программа – это полёт человеческой души. Я стараюсь показать, насколько чиста она может быть. Слова в начале программы говорят о том, что я нахожусь в другом мире, а меня ждут обратно. В самом конце программы я возвращаюсь туда, где все мы живём.