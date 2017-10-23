100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Елена Радионова
Текст: Михаил Чесалин
Фото: РИА Новости

Принцессы льда. Самые горячие фигуристки этапа Гран-при в Москве

И половина из них – российские красавицы. А ведь мы даже не всех упомянули!
23 октября 2017, понедельник. 13:30 Другие

На льду московского «Мегаспорта» в минувшие выходные было жарко не только от эффектной схватки за золотые медали первого серьёзного турнира олимпийского сезона. В рамках Кубка «Ростелекома» на лёд выходили прекрасные фигуристки, от одной улыбки которых у тысяч зрителей по всему миру захватывает дух. Вспоминаем самых прелестных участниц первого этапа Гран-при и наслаждаемся их красотой.

11 фигуристок, которые могут победить Медведеву. И даже Галустян
Да, уже завтра, прямо на Гран-при в Москве. Ведь чудо может случиться в любую минуту.

Кристина Астахова (Россия)

В парном катании российскими фигуристками, если честно, налюбоваться практически невозможно – все красавицы как на подбор. Евгению Тарасову и Ксению Столбову мы наверняка увидим ещё не на одном старте по ходу сезона, поэтому сегодня обратим внимание на Кристину Астахову, которая вместе с Алексеем Рогоновым заняла третье место.

Валентина Маркей (Италия)

На льду одной из главных соперниц Астаховой была итальянка Валентина Маркей, занявшая со своим партнёром четвёртое место. Дочь именитого итальянского бегуна-марафонца Марко Маркея всю свою жизнь посвятила фигурному катанию. И пусть на чемпионатах мира Валентина никогда не поднималась выше девятого места, в свой 31 год она выглядит просто превосходно.

Елена Радионова (Россия)

Елена впервые поднялась на пьедестал почёта чемпионата России в декабре 2012 года, когда ей было лишь 13 лет. Следующую пятилетку Елена провела если не ударно, то весьма успешно: стала призёром чемпионата мира, двукратной вице-чемпионкой Европы, победительницей чемпионата России и одной из кандидаток на поездку в Пхёнчхан в 2017 года. А ещё стала хорошенькой 18-летней принцессой, способной очаровывать и влюблять в себя поклонников.

Анастасия Галустян (Армения)

Родившаяся в Москве, но выступающая за Армению фигуристка Анастасия Галустян была так разочарована своим прокатом и последним местом на этапе Гран-при в России, что сразу же после него объявила о том, что на этом олимпийский сезон для неё закончен. А жаль, ведь появление прелестной Насти на льду приветствуют не только зрители у экранов в Армении.

Пайпер Гиллес (Канада)

На этапе Гран-При в Москве Пайпер вместе со своим партнёром была близка к тому, чтобы завоевать медаль в танцах на льду, однако осталась только четвёртой. Впрочем, можно с уверенностью сказать, что Гиллес увезла с собой любовь российских поклонников фигурного катания. Не оценить по достоинству эту красотку просто невозможно.

Алиса Агафонова (Турция)

Хоть Алиса и выступает с Альпером Учаром под флагом Турции, её можно смело считать славянской красавицей. Девушка родилась в Харькове, там же и начала заниматься фигурным катанием, входила в состав сборной Украины. Семь лет назад она перебралась на другой берег Чёрного моря, но любимый вид спорта не оставила. Наоборот, теперь Алиса и Альпер ежегодно ездят на чемпионаты мира и Европы и даже выступали на Играх в Сочи.

Фото: facebook.com/alisa.agafonova
Фото: facebook.com/alisa.agafonova

Майя Шибутани (США)

Если говорить о красоте восточной, то нельзя не заметить именитую соперницу Агафоновой – Майю Шибутани, выступающую в танцах на льду в паре со своим братом Алексом. Девушка родилась в Нью-Йорке в семье японцев, переехавших некогда в Штаты. Брат и сестра – трёхкратные призёры чемпионатов мира и претенденты на медаль Пхёнчхана-2018. На этапе Гран-при в Москве Шибутани, не встретив серьёзного сопротивления, заняли первое место.

Екатерина Боброва (Россия)

Впрочем, российские девушки при удачном раскладе могут победить Шибутани не только на льду, но и в голосовании за звание самой красивой фигуристки соревнований. Несравненная Екатерина Боброва, выступающая в паре с Дмитрием Соловьёвым, на Кубке «Ростелекома» заняла второе место, но своим появлением на льду порадовала тысячи персональных поклонников.

Бетина Попова (Россия)

20-летняя Бетина Попова совсем недавно встала в пару с Сергеем Мозговым и на взрослом уровне добраться до выдающихся побед ещё не успела. Зато с ходу попала в разряд самых страстных фигуристок России с точки зрения болельщиков. На Гран-при России Бетина и Сергей заняли лишь шестое место, однако их выступления получились очень яркими и эмоциональными.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Екатерина Боброва Елена Радионова Кристина Астахова Фото
Новости. Другие
23 октября 2017, понедельник
15:33 Украинская биатлонистка Пустовалова будет выступать за сборную Словакии
14:36 Федотов стал девятым в финале мировой серии по клиф-дайвингу
14:19 Иванов объяснил уход Давлетшина с поста главного тренера «Синары»
13:57 Костнер: Липницкой не должно быть стыдно или грустно за то, что произошло
12:56 Шляхтин: надеемся на продуктивную встречу с членами рабочей группы IAAF
12:28 Груневеген выиграл пятый этап велогонки «Тур Гуанси»
11:49 Сливко: ощутим ли олимпийский ажиотаж? Пока нет, мы друг друга не накачиваем
11:33 Ермакова стала 21-й на этапе Кубка мира по плаванию на открытой воде в Гонконге
11:32 Мозер после Олимпиады-2018 отойдёт от активной тренерской деятельности
10:49 ВАДА начало расследование по делу о допинговой системе в Китае в 80-90-х годах
10:39 О’Салливан выиграл турнир English Open по снукеру
10:15 Перкинс: я успел расстроиться, но потом подумал — это же моя первая медаль ЧЕ
09:51 Лагно стала второй на чемпионате Европы по рапиду
09:44 Балданов стал четвёртым на чемпионате мира по стрельбе из лука
09:33 Агапитов: я бы хотел встретиться с IWF, чтобы рассказать о проделанной работе
09:20 Колобков: до выборов Лос-Анджелеса столицей ОИ Блэкман заявлений по РФ не делал
09:14 Колобков: РФ дала ВАДА и МОК объяснения по обвинениям в госпрограмме по допингу
09:04 Призёр ОИ Елфутина победила на чемпионате России в классе RS:X
00:59 Перова стала чемпионкой мира в стрельбе из классического лука
22 октября 2017, воскресенье
23:50 Врач сборной Китая: в 1980-х и 1990-х наши спортсмены не выступали без допинга
22:43 Рапиристы РФ взяли серебро на этапе Кубка мира в Каире
21:38 Дзюдоисты РФ завоевали бронзу в командных соревнованиях на ЧМ среди юниоров
21:30 Овчаров выиграл Кубок мира по настольному теннису среди мужчин
20:54 «Художница» Бравикова стала абсолютной победительницей этапа Гран-при в Брно
20:23 Гандболистки «Звезды» вышли в третий квалификационный раунд Кубка ЕГФ
19:52 Сборная России по велоспорту на треке — 7-я в медальном зачёте ЧЕ
19:10 Шмелёва выиграла бронзу в индивидуальном спринте на ЧЕ по велотреку
19:03 Велогонщик Перкинс завоевал первую медаль в составе сборной России
18:54 «Сибиряк» разгромил «Новую генерацию» в ЧР по мини-футболу
17:44 «ДГТУ-Лидер» обыграл «Авиатор» в гандбольной высшей лиге
17:30 Ласицкене — о борьбе с допингом: единственный способ – мозги в голове
17:20 «Динамо-Синара» разгромило «АГУ-Адыиф» в Кубке России
16:48 Прямая трансляция матча гандбольного Кубка ЕГФ «Звезда» — «Брюль»
15:48 «Тюмень» победила «Прогресс» в пятом туре чемпионата России по мини-футболу
14:57 РУСАДА: запрещённые препараты могут находиться в БАДах
14:14 Прямая видеотрансляция матча гандбольной Высшей лиги «ДГТУ-Лидер» – «Авиатор»
13:58 Прямая трансляция матча Кубка России по гандболу «Динамо-Синара» – «АГУ-Адыиф»
12:02 Устюгов нанёс символический удар по мячу перед матчем ФНЛ «Енисей» — «Шинник»
10:37 М. Фуркад — про 11-е место в спринте: немного приболел, но это не объяснение
00:45 Вяхирева: «Ростов-Дону» нужно было почувствовать «вкус крови», борьбы
00:40 Бужан: победу над «Дьёром» будем рассматривать как образец
00:08 «Уральский трубник» выиграл международный турнир «ЭксТе Кубок – 2017» в Швеции
21 октября 2017, суббота
23:08 Гунина захватила лидерство на женском чемпионате Европы по рапиду
22:52 Медведева: скатала Анну Каренину, чтобы не казаться старой девой, шутка
22:13 Медведева: к падению на дупле отношусь иронично — позволила себе отпустить разум
Все новости RSS
Партнерский контент