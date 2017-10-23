Принцессы льда. Самые горячие фигуристки этапа Гран-при в Москве

И половина из них – российские красавицы. А ведь мы даже не всех упомянули!

На льду московского «Мегаспорта» в минувшие выходные было жарко не только от эффектной схватки за золотые медали первого серьёзного турнира олимпийского сезона. В рамках Кубка «Ростелекома» на лёд выходили прекрасные фигуристки, от одной улыбки которых у тысяч зрителей по всему миру захватывает дух. Вспоминаем самых прелестных участниц первого этапа Гран-при и наслаждаемся их красотой.

11 фигуристок, которые могут победить Медведеву. И даже Галустян Да, уже завтра, прямо на Гран-при в Москве. Ведь чудо может случиться в любую минуту.

В парном катании российскими фигуристками, если честно, налюбоваться практически невозможно – все красавицы как на подбор. Евгению Тарасову и Ксению Столбову мы наверняка увидим ещё не на одном старте по ходу сезона, поэтому сегодня обратим внимание на Кристину Астахову, которая вместе с Алексеем Рогоновым заняла третье место.

Валентина Маркей (Италия)

На льду одной из главных соперниц Астаховой была итальянка Валентина Маркей, занявшая со своим партнёром четвёртое место. Дочь именитого итальянского бегуна-марафонца Марко Маркея всю свою жизнь посвятила фигурному катанию. И пусть на чемпионатах мира Валентина никогда не поднималась выше девятого места, в свой 31 год она выглядит просто превосходно.

Елена впервые поднялась на пьедестал почёта чемпионата России в декабре 2012 года, когда ей было лишь 13 лет. Следующую пятилетку Елена провела если не ударно, то весьма успешно: стала призёром чемпионата мира, двукратной вице-чемпионкой Европы, победительницей чемпионата России и одной из кандидаток на поездку в Пхёнчхан в 2017 года. А ещё стала хорошенькой 18-летней принцессой, способной очаровывать и влюблять в себя поклонников.

Анастасия Галустян (Армения)

Родившаяся в Москве, но выступающая за Армению фигуристка Анастасия Галустян была так разочарована своим прокатом и последним местом на этапе Гран-при в России, что сразу же после него объявила о том, что на этом олимпийский сезон для неё закончен. А жаль, ведь появление прелестной Насти на льду приветствуют не только зрители у экранов в Армении.

Пайпер Гиллес (Канада)

На этапе Гран-При в Москве Пайпер вместе со своим партнёром была близка к тому, чтобы завоевать медаль в танцах на льду, однако осталась только четвёртой. Впрочем, можно с уверенностью сказать, что Гиллес увезла с собой любовь российских поклонников фигурного катания. Не оценить по достоинству эту красотку просто невозможно.

Алиса Агафонова (Турция)

Хоть Алиса и выступает с Альпером Учаром под флагом Турции, её можно смело считать славянской красавицей. Девушка родилась в Харькове, там же и начала заниматься фигурным катанием, входила в состав сборной Украины. Семь лет назад она перебралась на другой берег Чёрного моря, но любимый вид спорта не оставила. Наоборот, теперь Алиса и Альпер ежегодно ездят на чемпионаты мира и Европы и даже выступали на Играх в Сочи.

Майя Шибутани (США)

Если говорить о красоте восточной, то нельзя не заметить именитую соперницу Агафоновой – Майю Шибутани, выступающую в танцах на льду в паре со своим братом Алексом. Девушка родилась в Нью-Йорке в семье японцев, переехавших некогда в Штаты. Брат и сестра – трёхкратные призёры чемпионатов мира и претенденты на медаль Пхёнчхана-2018. На этапе Гран-при в Москве Шибутани, не встретив серьёзного сопротивления, заняли первое место.

Впрочем, российские девушки при удачном раскладе могут победить Шибутани не только на льду, но и в голосовании за звание самой красивой фигуристки соревнований. Несравненная Екатерина Боброва, выступающая в паре с Дмитрием Соловьёвым, на Кубке «Ростелекома» заняла второе место, но своим появлением на льду порадовала тысячи персональных поклонников.

Бетина Попова (Россия)

20-летняя Бетина Попова совсем недавно встала в пару с Сергеем Мозговым и на взрослом уровне добраться до выдающихся побед ещё не успела. Зато с ходу попала в разряд самых страстных фигуристок России с точки зрения болельщиков. На Гран-при России Бетина и Сергей заняли лишь шестое место, однако их выступления получились очень яркими и эмоциональными.