그녀는 원!!! 그녀는 화려한!!! 메드베데프 — 하계 올림픽!!!

Это не шутка и не косяк сайта. Это...

Ставка на Медведеву. «Чемпионат» идёт против надежды России «Чемпионат» ставит большие деньги на поражение непобедимой Евгении Медведевой. И не только деньги. Вызов чемпионке принимает bwin Russia.

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우승에 대한 모든 한국 신문 유지니아 소리

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위대한 챔피언 하뉴 시 및 메드베데프 Фото: instagram.com/jmedvedevaj/

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세계 최고의 피겨 스케이팅 선수 Фото: instagram.com/jmedvedevaj/

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브라보, 외제니 드 몽티조!!! 우리가 당신을 사랑합니다!!!

Расписание выступлений Евгении Медведевой в сезоне-2017/18



Гран-при России Кубок «Ростелекома» — ПОБЕДА

Гран-при Японии NHK Trophy – 10-12 ноября, Осака (Япония)

Финал Гран-при – 7-10 декабря, Нагоя (Япония)

Чемпионат России – 21-24 декабря, Санкт-Петербург

Чемпионат Европы – 18-20 января, Москва

Олимпийские игры – 21-23 февраля, Пхёнчхан (Корея)

Да, это не шутка и не косяк сайта. Это продолжение проекта «Ставка на Медведеву», и редакция «Чемпионата», как и было обещано, отвечает за первую победу Жени (и наше первое поражение). Именно так утром 24 февраля 2018 года, после завоевания Медведевой олимпийского золота, будут выглядеть все газеты и спортивные (да и не только) сайты Южной Кореи. На три часа золотая корейская атмосфера у нас в топе.

Турнир №1. Гран-при России Кубок «Ростелекома»

Обязательство редакции:

В течение 3 часов создавать на сайте эффект присутствия в олимпийском Пхёнчхане после победы Медведевой – ВЫПОЛНЕНО



Турнир №2. Гран-при Японии NHK Trophy

Обязательство редакции:

Главный редактор «Чемпионата» сделает то, чего не делал (и не сделал бы) никогда.

Второй турнир из нашего пари — Гран-при Японии NHK Trophy, он пройдёт с 10 по 12 ноября. Если Евгения Медведева одержит там победу, то главный редактор «Чемпионата» сделает то, чего не делал никогда. И почти наверняка и не сделал бы, если бы его подчинённые не ввязались в это пари с bwin Russia. Но теперь придётся.



Игра продолжается.

Bwin – один из крупнейших букмекеров в мире, бренд, в июне официально представленный в России. Компания, основанная в 1997 году, а ныне принадлежащая игровому холдингу GVC, – ведущий игорный онлайн-оператор и один из самых популярных брендов в мировой беттинг-индустрии. Среди команд, у которых есть партнерские соглашения с брендом bwin, – ведущие европейские футбольные клубы, в числе которых «Боруссия» Дортмунд, «Атлетико» Мадрид, «Севилья», «Валенсия» и другие. Ранее bwin также являлся основным и титульным спонсором ФК «Реал» Мадрид и «Милана». Осенью 2017 года bwin Россия получил статус официального партнера Всероссийской федерации волейбола. Все новые клиенты, которые пройдут идентификацию до запуска, получат бонусы на 10 000 рублей при первом депозите. Регистрация доступна на сайте.