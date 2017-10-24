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Текст: Александр Круглов
Фото: Reuters

А ещё они кошек жрут! Как Китай стал объектом мировой травли

Китай будут уничтожать по российской схеме, а доказательства никому не нужны. Главное свой «Родченков» уже есть.
24 октября 2017, вторник. 10:30 Другие

Мишенью избран Китай

Своими расследованиями о допинге в российском спорте немецкий журналист Хайо Зеппельт проложил удобную колею, по которой можно дискредитировать представителей любой страны. Для этого важно сделать несколько громких заявлений о государственной допинговой системе, найти своего «Родченкова», то есть человека, от этой системы пострадавшего, дать ему политическое убежище в обмен на нужные откровения и на основе их делать далеко идущие выводы.

Очередной мишенью немецкого журналиста предсказуемо стал Китай. Как и в России, там велика государственная поддержка спорта, а успехи на аренах используются для создания позитивного имиджа страны. К тому же Китай остаётся крупным игроком на политической арене и активно защищает свои интересы в урегулировании конфликта на корейском полуострове и других геополитических проблемах.

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Допинг с 11 лет

На роль Родченкова была приглашена бывшая врач олимпийской сборной Китая Сюэ Инсянь, которая работала со сборной по гимнастике до 1988 года, а затем ещё 10 лет работала в региональных командах. По её словам, допинг в Китае принимали все спортсмены от мала до велика, а давать его детям начинали с 11 лет. Не хочешь принимать препараты, ты вредишь стране, а значит предатель и должен сидеть в тюрьме. Саму Инсянь, правда, не посадили, а всего лишь выдворили из сборной якобы как раз за отказ давать допинг гимнастам. Но удивительное дело, что она ещё 10 лет проработала в системе и, конечно, знает все её тонкости и помнит до сих пор, несмотря на преклонный возраст.

ВАДА уже отреагировало на очередной фильм Зеппельта и обещает провести масштабное расследование. То, что обвинения пока ничем не подкреплены и напоминают поиски даже не в грязном белье, а в выброшенном на помойку, а сроки давности давно все вышли, никого не смущает. Главное, что была государственная система, а значит можно требовать санкции ко всей стране и лишения наград всех китайских спортсменов за этот период.

По такой логике нужно применять санкции и к самой Германии, так как допинговая система ГДР в 80-е годы была доказана и признана самой Германией, а спортсмены потом много лет продолжали выступать в составе уже объединённой страны.

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Доказательств нет, но травлю обеспечим

Параллельно с выступлениями Сюэ Инсянь сейчас наверняка идут поиски других «жертв» той самой системы среди самих спортсменов, то есть кроме «Родченкова» нужно заполучить ещё и «Степанову». В мощной структуре китайского спорта недовольных найти будет не сложно, но согласятся ли они говорить? Кроме того, гораздо сложнее будет это доказать.

Во-первых, самих проб за тот период просто не существует и проверить их нельзя. Во-вторых, нет описания самой схемы допинговых манипуляций с дырками в стене и царапинами на пробирках. Наконец, китайское спортивное руководство вряд ли займёт покорно-выжидательную позицию, а подаст в суд и на Зеппельта, и на Инсянь.

Поэтому применить санкции ко всей стране будет сложно, хотя с нынешним всевластием ВАДА не стоит удивляться ничему. Главный же принцип этой акции — не догоню, так согреюсь. Китайских спортсменов можно теперь проверять втрое чаще, коллеги-спортсмены из «цивилизованных» стран теперь могут безнаказанно шпынять бедных китайцев, крича о правах чистых спортсменов, о сотнях украденных медалей и о том, как они страдают, выступая на одной арене с жуликами. «Зелёные» и прочие защитники вспомнят, что Китай вообще дикая страна и там до сих пор едят кошек и собак, и уж точно не стоит проводить Олимпийские игры, которые они и получили наверняка коррупционным путём. Запасайтесь попкорном, этот новый сериал тоже на несколько лет.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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