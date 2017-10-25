Супермен устал. Фуркад провалил первый старт сезона

Дождь спутал карты

Российские биатлонисты продолжают проводить первые снежные сборы на родной земле. Женская сборная почти в полном составе, за исключением Екатерины Юрловой, прибыла в Тюмень. Ей тренерский штаб позволил готовиться дома в Санкт-Петербурге, а к команде она присоединится уже в Норвегии. Постоянного снежного покрова в Тюмени нет, но организаторы сумели подготовить трассу, которую уже успел подпортить дождь, но совсем скоро по прогнозам на выручку должен прийти настоящий снег.

Какая форма лучше?

Мужчинам в Ханты-Мансийске в этом плане повезло больше. Снег здесь уже лежит давно, и проблем с погодой нет. Первыми опробовали его Антон Шипулин и Алексей Волков, а сейчас к ним присоединилась и группа Рикко Гросса. «Условия ещё не идеальные, но для конца октября вполне достаточные. Об этом говорит то, что много сборных здесь тренируются и делают первые шаги на лыжах. Трасса с каждым днём становится всё лучше, сегодня добавили петлю ухода с рубежа. Мы будем тоже прибавлять в кондициях. В России не так много центров, которые могут предоставить такие условия и натуральный снег», — рассказал Антон Бабиков. Кроме того, чемпион мира решил поинтересоваться мнением своих болельщиков по поводу новой формы сборной России. Мнения разделились.

Вопрос Глазыриной решат до старта сезона

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что до старта сезона рассмотрит вопрос Екатерины Глазыриной, которая обвиняется в нарушении антидопинговых правил, по данным доклада Макларена. Но даже в случае положительного решения вопроса перспективы участия спортсменки в Олимпиаде туманны. Всю предсезонную подготовку она провела самостоятельно, принять участие в контрольных отборочных гонках в команду в ноябре Катя уже не успеет, а путь отбора через всероссийские старты слишком тернист.

Фигаро здесь, Фигаро — там

Броуновское движение биатлонистов в сборной Украины продолжается. Помимо того что значительную часть команды составляют легионеры, часть украинских спортсменок переходит в другие страны. Так, Яна Пустовалова хочет получить словацкое гражданство, а в 2016 году целая группа воспитанниц тренера Николая Зоца подалась в Молдавию. Счастье там снискали не все. По словам тренера,Снежана Тисеева готова вернуться в родные пенаты, о чём непрозрачно намекает в «Инстаграме», но Молдавия может наложить на неё карантин.

Неудача Фуркада

Пока большинство биатлонистов опробует первый снег, Мартен Фуркад гоняется на лыжероллерах в рамках неофициального чемпионата Франции Biathlon Summer Tour. Однако выступление великого чемпиона обернулось провалом. В спринте Мартен даже с одним промахом не попал в десятку в гонке, где участвовали одни французы, а в преследовании финишировал седьмым. Сам спортсмен объяснил слабое выступление усталостью, перенесённой болезнью и необходимостью дополнительного обследования. Придавать большое значение этой неудаче действительно не стоит. Три года назад француз в межсезонье перенёс мононуклеоз, что не помешало ему выиграть очередной Кубок мира.

Двое на костылях

Александр Логинов со своей травмой колена в Чайковском ещё легко отделался. Во французской команде уже двое обладателей костылей, и виноваты тут не только лыжероллеры. Каролин Коломбо получила открытый перелом лодыжки ещё летом, а Аристид Бегю присоединился к ней совсем недавно из-за неудачной тренировки по скалолазанию. Наши тренеры вряд ли бы разрешили столь опасный досуг в разгар подготовки к олимпийскому сезону. Теперь Бегю предстоит восстанавливаться минимум три недели.

Екатерина Юрьева возвращается в дело

Дисквалифицированная на восемь лет за повторное употребление ЭПО российская биатлонистка Екатерина Юрьева намерена через несколько месяцев преодолеть марафон и попросила поддержки у своих болельщиков. Принимать участие в официальных соревнованиях спортсменка не имеет права, но ничто не мешает ей возобновить тренировки и пробежать эту дистанцию. При этом наверняка найдутся желающие составить ей компанию.

Уват прошёл аттестацию для Кубка IBU

Стадион имени Александра Тихонова в Увате прошёл необходимую аттестацию для того, чтобы принять этап Кубка IBU в предстоящем сезоне. «Биатлонный комплекс имени Александра Тихонова российские болельщики знают давно. У него — большая история. Но весной следующего года стадион должен повысить свой статус, приняв этап Кубка IBU», — рассказал первый вице-президент IBU Виктор Майгуров. Кроме того, финальный этап соревнований пройдёт в Ханты-Мансийске, где впервые на соревнованиях такого уровня будет опробован суперспринт.

Слепов поедет на Кубок IBU, Малышко — на Кубок России

По заявлению тренерского штаба, Алексей Слепов в ноябре присоединится к резервной команде на сборе в Тюмени. Пока он продолжает подготовку к сезону в Контиолахти под руководством Анатолия Хованцева, но по результатам предыдущего сезона ему гарантировано участие в первом этапе Кубка IBU. «По договорённости с федерацией биатлона Санкт-Петербурга Алексей выступит в Шушене на первом этапе Кубка IBU, а его дальнейшие выступления зависят от его готовности, — рассказал „Чемпионату“ старший тренер сборной России по резерву Александр Касперович. — Что касается Димы Малышко, на летнем чемпионате России он показал неплохую готовность, и мы продолжаем за ним наблюдать. Он начнёт сезон на Кубке России, а дальше будет отбираться согласно критериям отбора. В случае успешных выступлений мы готовы включить его в состав команды на Кубке IBU».