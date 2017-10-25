До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Мартен Фуркад
Текст: Александр Круглов
Фото: Reuters

Супермен устал. Фуркад провалил первый старт сезона

Беспомощность Фуркада, тюменские тренировки под дождём, вызов Слепова и возвращение Юрьевой на лыжню — в главных новостях недели.
25 октября 2017, среда. 11:00 Другие

Дождь спутал карты

Российские биатлонисты продолжают проводить первые снежные сборы на родной земле. Женская сборная почти в полном составе, за исключением Екатерины Юрловой, прибыла в Тюмень. Ей тренерский штаб позволил готовиться дома в Санкт-Петербурге, а к команде она присоединится уже в Норвегии. Постоянного снежного покрова в Тюмени нет, но организаторы сумели подготовить трассу, которую уже успел подпортить дождь, но совсем скоро по прогнозам на выручку должен прийти настоящий снег.

Какая форма лучше?

Мужчинам в Ханты-Мансийске в этом плане повезло больше. Снег здесь уже лежит давно, и проблем с погодой нет. Первыми опробовали его Антон Шипулин и Алексей Волков, а сейчас к ним присоединилась и группа Рикко Гросса. «Условия ещё не идеальные, но для конца октября вполне достаточные. Об этом говорит то, что много сборных здесь тренируются и делают первые шаги на лыжах. Трасса с каждым днём становится всё лучше, сегодня добавили петлю ухода с рубежа. Мы будем тоже прибавлять в кондициях. В России не так много центров, которые могут предоставить такие условия и натуральный снег», — рассказал Антон Бабиков. Кроме того, чемпион мира решил поинтересоваться мнением своих болельщиков по поводу новой формы сборной России. Мнения разделились.

Вопрос Глазыриной решат до старта сезона

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что до старта сезона рассмотрит вопрос Екатерины Глазыриной, которая обвиняется в нарушении антидопинговых правил, по данным доклада Макларена. Но даже в случае положительного решения вопроса перспективы участия спортсменки в Олимпиаде туманны. Всю предсезонную подготовку она провела самостоятельно, принять участие в контрольных отборочных гонках в команду в ноябре Катя уже не успеет, а путь отбора через всероссийские старты слишком тернист.

Фигаро здесь, Фигаро — там

Броуновское движение биатлонистов в сборной Украины продолжается. Помимо того что значительную часть команды составляют легионеры, часть украинских спортсменок переходит в другие страны. Так, Яна Пустовалова хочет получить словацкое гражданство, а в 2016 году целая группа воспитанниц тренера Николая Зоца подалась в Молдавию. Счастье там снискали не все. По словам тренера,Снежана Тисеева готова вернуться в родные пенаты, о чём непрозрачно намекает в «Инстаграме», но Молдавия может наложить на неё карантин.

Неудача Фуркада

Пока большинство биатлонистов опробует первый снег, Мартен Фуркад гоняется на лыжероллерах в рамках неофициального чемпионата Франции Biathlon Summer Tour. Однако выступление великого чемпиона обернулось провалом. В спринте Мартен даже с одним промахом не попал в десятку в гонке, где участвовали одни французы, а в преследовании финишировал седьмым. Сам спортсмен объяснил слабое выступление усталостью, перенесённой болезнью и необходимостью дополнительного обследования. Придавать большое значение этой неудаче действительно не стоит. Три года назад француз в межсезонье перенёс мононуклеоз, что не помешало ему выиграть очередной Кубок мира.

Двое на костылях

Александр Логинов со своей травмой колена в Чайковском ещё легко отделался. Во французской команде уже двое обладателей костылей, и виноваты тут не только лыжероллеры. Каролин Коломбо получила открытый перелом лодыжки ещё летом, а Аристид Бегю присоединился к ней совсем недавно из-за неудачной тренировки по скалолазанию. Наши тренеры вряд ли бы разрешили столь опасный досуг в разгар подготовки к олимпийскому сезону. Теперь Бегю предстоит восстанавливаться минимум три недели.

Екатерина Юрьева возвращается в дело

Дисквалифицированная на восемь лет за повторное употребление ЭПО российская биатлонистка Екатерина Юрьева намерена через несколько месяцев преодолеть марафон и попросила поддержки у своих болельщиков. Принимать участие в официальных соревнованиях спортсменка не имеет права, но ничто не мешает ей возобновить тренировки и пробежать эту дистанцию. При этом наверняка найдутся желающие составить ей компанию.

Уват прошёл аттестацию для Кубка IBU

Стадион имени Александра Тихонова в Увате прошёл необходимую аттестацию для того, чтобы принять этап Кубка IBU в предстоящем сезоне. «Биатлонный комплекс имени Александра Тихонова российские болельщики знают давно. У него — большая история. Но весной следующего года стадион должен повысить свой статус, приняв этап Кубка IBU», — рассказал первый вице-президент IBU Виктор Майгуров. Кроме того, финальный этап соревнований пройдёт в Ханты-Мансийске, где впервые на соревнованиях такого уровня будет опробован суперспринт.

Слепов поедет на Кубок IBU, Малышко — на Кубок России

По заявлению тренерского штаба, Алексей Слепов в ноябре присоединится к резервной команде на сборе в Тюмени. Пока он продолжает подготовку к сезону в Контиолахти под руководством Анатолия Хованцева, но по результатам предыдущего сезона ему гарантировано участие в первом этапе Кубка IBU. «По договорённости с федерацией биатлона Санкт-Петербурга Алексей выступит в Шушене на первом этапе Кубка IBU, а его дальнейшие выступления зависят от его готовности, — рассказал „Чемпионату“ старший тренер сборной России по резерву Александр Касперович. — Что касается Димы Малышко, на летнем чемпионате России он показал неплохую готовность, и мы продолжаем за ним наблюдать. Он начнёт сезон на Кубке России, а дальше будет отбираться согласно критериям отбора. В случае успешных выступлений мы готовы включить его в состав команды на Кубке IBU».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Алексей Волков Антон Шипулин Дмитрий Малышко Екатерина Глазырина Екатерина Юрьева Мартен Фуркад Фото
Новости. Другие
25 октября 2017, среда
10:30 Касперович: Слепов выступит на 1-м этапе Кубка IBU, Малышко начнёт сезон на КР
10:29 Призёр ОИ фигурист Чан убрал из программ второй прыжок в четыре оборота
09:47 «Дина» вышла в четвертьфинал Кубка России по мини-футболу
09:41 Россиянин Семочкин получил награду Международного союза велосипедистов
09:31 Полтавец: у Юскова порез ноги, бежать отбор на первые этапы КМ он не может
09:15 Кёрлингистки РФ со скипом Сидоровой победили американок на турнире в Канаде
09:04 Команда Самохина стала восьмой на «Золотом кубке» в классе «Дракон»
24 октября 2017, вторник
22:40 Определился знаменосец сборной Италии на Олимпиаде в Пхёнчхане
21:58 Этапы КМ по сноуборду и фристайлу в Дании отменены из-за низких продаж билетов
21:13 Д. Шишкарёв: мужской сборной России по гандболу нужно оттолкнуться от дна
20:52 Велогонщик Katusha-Alpecin Висиозо завершил карьеру
20:47 Цветков: летняя подготовка прошла очень положительно
20:08 БОА призвала МОК как можно скорее вынести решение по российским спортсменам
19:49 Российский велогонщик Трофимов будет выступать за команду из Португалии
19:40 Команда Моисеевой завоевала право выступить на ЧМ-2018 по кёрлингу
18:50 Чемпион мира по снукеру Бинэм дисквалифицирован на 6 месяцев за ставки
18:37 Третьяков: предпосылок для завершения карьеры не вижу
18:29 Бабиков: думаю, для всех биатлонистов главный конкурент — Мартен Фуркад
17:42 Тихонов: такое впечатление, что министерство спорта и ОКР глубоко заснули
17:34 Гольфист Тайгер Вудс может признать вину в опасном вождении автомобиля
17:20 Комиссия Шмида по допингу в РФ может завершить работу к декабрю
16:57 Стал известен окончательный состав сборной РФ на Межконтинентальный кубок
16:39 Манкос: билеты куплены, «Волга» прилетит в Хабаровск за 2 часа до матча КР
16:05 Закарин — 15-й в итоговом рейтинге Мирового тура UCI
15:52 Синицын: Боброва и Соловьёв могут побороться за медаль ОИ любого достоинства
14:36 ЕГФ планирует реформировать еврокубковые турниры с 2020 года
14:35 НОК Канады призвал МОК принять временные меры к РФ
14:18 Команда Моисеевой вышла вперёд в противостоянии за путёвку на ЧМ по кёрлингу
13:45 1 клуб РФ поддержал идею совместного с Беларусью чемпионата по хоккею на траве
13:39 Путин поздравил Перову с победой на чемпионате мира по стрельбе из лука в Мехико
13:08 В Древней Олимпии состоялась церемония зажжения огня Игр-2018
12:58 «Астраханочка» сыграет с «Кубанью» в третьем раунде квалификации Кубка ЕГФ
12:39 Цветков: чтобы вести видеоблог, я прошёл курсы фотографов
12:31 Йенсен: сборная РФ по гандболу обладает игроками с хорошим потенциалом
12:28 Бабиков: соперничество внутри команды у нас есть на каждой тренировке
11:54 Призёр ЧМ Лысенко выступит на зимнем чемпионате России и «Русской зиме»
11:47 Велленс стал победителем велогонки «Тур Гуанси»
10:57 Клэбо: думаю, Устюгов прав, когда говорит, что в Норвегии хорошо тренироваться
10:33 Биатлонистка Тисеева, выступающая за Молдавию, намерена вернуться на Украину
09:51 Акимова: сезон будет максимально ответственный, но для меня каждый год важен
09:42 Петухов: надеюсь, я смогу выступить на ОИ, один год у меня уже забрали ни за что
09:04 QPRO Sailing Team выиграла Гранд-финал Премьер-дивизиона НПЛ
00:32 Тихонов: кто меня расстроил на этапе в Москве, так это Столбова и Климов
00:13 Гэтлин: Болт будет должен мне $100, когда вернётся через год
23 октября 2017, понедельник
23:51 Рогозин: сборной России по гандболу нужна непредсказуемая техника игры
Все новости RSS
Партнерский контент