До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Россия – Словакия – 32:22. Дмитрий Житников
Текст: Михаил Чесалин
Фото: РИА Новости

Полдела сделано? Россия с победы стартовала в квалификации к ЧМ-2019

В первом матче отбора на чемпионат мира 2019 года мужская гандбольная сборная уверенно обыграла Словаков с отличным заделом в десять мячей.
26 октября 2017, четверг. 22:15 Другие

Первый матч – решающий

Российским поклонникам мужского гандбола тяжело жить прошлым или настоящим – ещё свеж в памяти досадный итог отбора на ближайший чемпионат Европы, куда сборная России впервые в своей истории не поедет. А потому и суматоха сборов, подготовки к важнейшему турниру нас, увы, не касается. Однако будущим жить вполне можно: в 2019 году в Германии и Дании пройдёт чемпионат мира, и сборная России планирует там вновь включиться в международные битвы. 26 октября в Санкт-Петербурге стартовал отбор к чемпионату мира, и наша команда в родных стенах сделала решительный и смелый шаг на пути к главному турниру двухлетия.

Сидите дома. Как Россия осталась без чемпионата Европы
Российские гандболисты в матче с черногорцами задрожали в самый неожиданный момент. И упустили победу и путёвку на ЧЕ-2018.

Из-за последних неудач квалификацию сборной России пришлось начинать с самого первого раунда. Наша сборная попала в группу 1 вместе со Словакией, Финляндией и Люксембургом. Трудность данного этапа отбора заключается в том, что для прохода дальше нужно занимать только первое место. Финны и люксембуржцы не выглядят соперниками, которые могут навязать борьбу россиянам, а потому, вероятнее всего, судьба первой строчки в турнирной таблице решится в двухраундовом противостоянии со Словакией. Той самой Словакией, с которой Россия изрядно намучилась во время недавнего отбора к чемпионату Европы.

Секунда и смерть? Нет – жизнь! Россия обыграла Словакию в гандбол
Российские гандболисты в борьбе за ЧЕ-2018 совершили подвиг и выиграли концовку матча у словаков. Осталось дома сломать черногорцев.

Впрочем, за несколько месяцев, прошедших с последней встречи, обе команды несколько изменились. Сборная России получила нового главного тренера: прививать психологию победителей своим подопечным призван олимпийский чемпион и чемпион мира Эдуард Кокшаров. Сборная Словакии же тоже получила нового наставника – датчанина Хайне Эрнста Йенсена, а взамен лишилась нескольких возрастных лидеров, завершивших игру в сборной.

Шедевр за шедевром

За первые пять-семь минут игры сборная России не сумела добыть какого-то впечатляющего преимущества в счёте, однако убедила всех болельщиков в том, что сделает для победы над словаками всё возможное и невозможное – так старательно наши гандболисты пользовались каждым своим моментом, так чётко реализовывали каждый из представившихся шансов.

Поначалу словакам удавалось сохранять равновесие – до счёта 5:3 в пользу сборной России игру можно было считать равной и напряжённой. Однако в следующие минуты великолепно проявили себя Тимур Дибиров, Даниил Шишкарёв и Сергей Горбок, соорудившие в короткий срок три подряд гола в ворота Теодора Паула. Тренер словаков тут же взял тайм-аут, однако помочь команде не смог: Россия отправила в сетку ещё два мяча и увеличила отрыв – 10:3.

Гандбол. Отборочный турнир ЧМ-2019. Санкт-Петербург. 26 октября

Россия – Словакия – 32:22 (20:11)
Россия: Дибиров – 7, Горбок и Житников – по 4, Санталов и Шишкарёв – по 3, Калараш, Ковалёв, Шельменко и Шкуринский – по 2, Игропуло, Остащенко и Васильев – по 1.

Пропустив пять голов подряд, словаки всё-таки забили, но в целом ситуация на площадке не изменилась. Видно было, как трудно гостям взламывать хозяйскую оборону, выстроенную по схеме «пять – один» и цементируемую отличной игрой Виктора Киреева. Россияне постоянно пользовались ошибками соперников в атаке, перехватывали мяч и убегали в быстрые отрывы, а один из мячей и вовсе забили со своей половины площадки: Словакия, будучи в меньшинстве, поменяла вратаря на пятого полевого, но потеряла мяч, и Шишкарёв забил метров с 30.

В заключительной десятиминутке тайма крылья у чужих ворот обрёл Тимур Дибиров, раз за разом взлетавший над площадкой и отправлявший мяч в сетку. Именно он и довёл преимущество в счёте до десяти мячей – 16:6. К тому моменту Словакия уже поменяла центр обороны, но и вышедшие на площадку Якуб и Матей Микита выстроить непреодолимую стену не смогли. Удаление в сборной России под занавес тайма позволило словакам чуть сократить отставание, но на перерыв наша команда после шедевров Житникова и Дибирова ушла со спокойной душой – 20:11.

Десять мячей спокойствия

Перерыв несколько поумерил пыл игроков сборной России – за восемь минут игрового времени они смогли отправить в чужие ворота лишь один мяч и схлопотать удаление. Словаки стартовый отрезок провели лучше и сократили отставание до семи мячей. Но дело было не в том, что наша команда сбавила обороты – просто не хватало точности в заключительной стадии атак, а в створе ворот блестяще действовал появившийся после перерыва Мариан Жернович.

На девятой минуте второго тайма Виктор Киреев дважды помешал сопернику забить с семиметровой отметки, и сборная России наконец-то встрепенулась и забила дважды подряд. Но оторваться всё никак не получалось – разница в счёте держалась на уровне семи-восьми мячей: подопечным Кокшарова не хватало слаженной и цепкой игры в обороне, какая была в первом тайме, и словаки нашли пути к воротам Киреева, которому приходилось немало трудиться.

Игра сборной в обороне оставляла желать лучшего, и порой нашу команду спасал только каркас ворот, в который словаки умудрились попасть трижды подряд. Но в атаке сборная России прибавила и за десять минут до завершения второго тайма наконец-то сумела добиться 11-очкового отрыва – 28:17. Помогал команде и Дмитрий Санталов, который сначала забил свой первый мяч за сборную России, а затем добавил к нему второй и третий.

На последних секундах атмосфера на площадке накалилась и встречу обе команды завершали в меньшинстве. Словаки забили на последних секундах, но сборная России всё равно удержала комфортное преимущество, которое, конечно, станет неплохим подспорьем во время ответного матча в гостях в 2018 году. Теперь главное брать свои очки в матчах с аутсайдерами. Можно считать, что полдела по выходу в следующий этап квалификации уже сделано.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Мужская сборная России - Гандбол
Новости. Другие
26 октября 2017, четверг
21:43 Мшвидобадзе и Долгова победили на ТБШ по дзюдо в Абу-Даби
21:31 Игропуло: Кокшаров отдельно попросил меня сдерживать эмоции
21:18 Кокшаров: хотели доказать себе, что сейчас мы на голову сильнее Словакии
20:56 Российские гандболисты разгромили Словакию в первом матче при тренере Кокшарове
20:16 Президент ассоциации лыжного спорта США потребовал отстранить Россию от Игр-2018
20:10 Чемпион мира по плаванию Седов рассказал о болезни отца и попросил помощи
20:03 Аликин — об отстранении Грегорин: тех, кто дружит с нами, тоже решили наказать
19:54 Стадион в Увате получил лицензию В Международного союза биатлонистов
19:48 Россияне борются за медали на ЧМ по парусному спорту в классе Techno293
19:19 Коукалова: есть риск, что Олимпиада пройдёт без меня
18:27 Прямая видеотрансляция матча квалификации ЧМ-2019 по гандболу Россия — Словакия
18:09 Ковальчик: история Йохауг не вызвала такого интереса, как случай с Шараповой
18:00 Иванов и Созонов вышли в 1/4 финала этапа Суперсерии по бадминтону в Париже
17:38 Австралийка Кэмпбелл побила мировой рекорд в плавании на 100 м кролем
17:19 В Нефтеюганске пройдёт Гран-при по вольной борьбе на призы Семёнова
17:03 ДЮСШ «Рекорд» представит РФ на Кубке мира по хоккею с мячом среди женских команд
16:25 Бабиков: Логинов – это Халк, а Шипулин будет Капитаном Россия
16:02 Тренер украинской команды по мини-футболу нокаутировал судью во время матча
15:46 Чеботарёва: Коляда очень хорош. Чувствую, что наступает период стабилизации
14:35 INADO: мы заинтересованы в эффективном РУСАДА
14:10 В финале Кубка России по хоккею с мячом сыграют «Енисей» и «СКА-Нефтяник»
13:36 Майгуров: в будущем суперспринт может стать олимпийской дисциплиной
12:41 Грегорин отстранена от соревнований после перепроверки допинг-проб с Игр-2010
12:18 Поршнев: я сам понимаю, что мой первый сезон по мужикам будет тяжёлым
11:45 Брагин: зиму мы дождались рано, в это время порой ещё по асфальту катались
10:58 Член правления ВАДА, выступавшая против отстранения РФ от ОИ, покинула свой пост
10:07 «Енисей» стал первым финалистом Кубка России по хоккею с мячом
09:27 Шахмурадов: Ологонова восстановилась после операции и выступит на КМ по борьбе
09:15 ВАДА: в 2016 году положительных допинг-проб было больше, чем годом ранее
09:10 Команда «Богатырь» выиграла знаменитую регату вокруг Сицилии
00:00 Хальфварссон: не понимаю, почему шведские футболисты зарабатывают больше меня
25 октября 2017, среда
23:48 Московское «Динамо» одолело «Юг» на старте Лиги чемпионов по водному поло
23:02 Попова: после прошлого сезона в голове были мысли закончить
22:00 Команда Сидоровой потерпела первое поражение на ТБШ по кёрлингу в Канаде
21:01 Иванов и Созонов стартовали на этапе Суперсерии в Париже с уверенной победы
20:59 Бьорген: Йохауг точно не принимала допинг
19:47 Бьорндален: если кто-то может так экспериментировать, то это как раз Нортуг
19:29 Суд ЕГФ отклонил апелляцию «Хабнарфьордюра» на решение по матчу с «Невой»
18:38 Чужков: не был уверен, что Всемирная организация пляжного футбола заметит меня
17:44 Великобритания разработала план эвакуации своих спортсменов с Олимпиады-2018
17:38 Гонконг, Гвадалахара и Вашингтон претендуют на проведение Игр геев-2022
17:30 Россиянин Чужков номинирован на звание лучшего вратаря мира в 2017 году
16:56 Кокшаров: Игропуло желает доказать, что незаслуженно не получал вызова в сборную
16:39 Суд ЕГФ отклонил протест «Дьёра» на результат матча с «Ростовом-Дон» в ЛЧ
16:23 Исинбаева стала гостем программы «Смак»
Все новости RSS
Партнерский контент