Полдела сделано? Россия с победы стартовала в квалификации к ЧМ-2019

В первом матче отбора на чемпионат мира 2019 года мужская гандбольная сборная уверенно обыграла Словаков с отличным заделом в десять мячей.

Первый матч – решающий

Российским поклонникам мужского гандбола тяжело жить прошлым или настоящим – ещё свеж в памяти досадный итог отбора на ближайший чемпионат Европы, куда сборная России впервые в своей истории не поедет. А потому и суматоха сборов, подготовки к важнейшему турниру нас, увы, не касается. Однако будущим жить вполне можно: в 2019 году в Германии и Дании пройдёт чемпионат мира, и сборная России планирует там вновь включиться в международные битвы. 26 октября в Санкт-Петербурге стартовал отбор к чемпионату мира, и наша команда в родных стенах сделала решительный и смелый шаг на пути к главному турниру двухлетия.

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Из-за последних неудач квалификацию сборной России пришлось начинать с самого первого раунда. Наша сборная попала в группу 1 вместе со Словакией, Финляндией и Люксембургом. Трудность данного этапа отбора заключается в том, что для прохода дальше нужно занимать только первое место. Финны и люксембуржцы не выглядят соперниками, которые могут навязать борьбу россиянам, а потому, вероятнее всего, судьба первой строчки в турнирной таблице решится в двухраундовом противостоянии со Словакией. Той самой Словакией, с которой Россия изрядно намучилась во время недавнего отбора к чемпионату Европы.

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Впрочем, за несколько месяцев, прошедших с последней встречи, обе команды несколько изменились. Сборная России получила нового главного тренера: прививать психологию победителей своим подопечным призван олимпийский чемпион и чемпион мира Эдуард Кокшаров. Сборная Словакии же тоже получила нового наставника – датчанина Хайне Эрнста Йенсена, а взамен лишилась нескольких возрастных лидеров, завершивших игру в сборной.

Шедевр за шедевром

За первые пять-семь минут игры сборная России не сумела добыть какого-то впечатляющего преимущества в счёте, однако убедила всех болельщиков в том, что сделает для победы над словаками всё возможное и невозможное – так старательно наши гандболисты пользовались каждым своим моментом, так чётко реализовывали каждый из представившихся шансов.

Поначалу словакам удавалось сохранять равновесие – до счёта 5:3 в пользу сборной России игру можно было считать равной и напряжённой. Однако в следующие минуты великолепно проявили себя Тимур Дибиров, Даниил Шишкарёв и Сергей Горбок, соорудившие в короткий срок три подряд гола в ворота Теодора Паула. Тренер словаков тут же взял тайм-аут, однако помочь команде не смог: Россия отправила в сетку ещё два мяча и увеличила отрыв – 10:3.

Гандбол. Отборочный турнир ЧМ-2019. Санкт-Петербург. 26 октября



Россия – Словакия – 32:22 (20:11)

Россия: Дибиров – 7, Горбок и Житников – по 4, Санталов и Шишкарёв – по 3, Калараш, Ковалёв, Шельменко и Шкуринский – по 2, Игропуло, Остащенко и Васильев – по 1.

Пропустив пять голов подряд, словаки всё-таки забили, но в целом ситуация на площадке не изменилась. Видно было, как трудно гостям взламывать хозяйскую оборону, выстроенную по схеме «пять – один» и цементируемую отличной игрой Виктора Киреева. Россияне постоянно пользовались ошибками соперников в атаке, перехватывали мяч и убегали в быстрые отрывы, а один из мячей и вовсе забили со своей половины площадки: Словакия, будучи в меньшинстве, поменяла вратаря на пятого полевого, но потеряла мяч, и Шишкарёв забил метров с 30.

В заключительной десятиминутке тайма крылья у чужих ворот обрёл Тимур Дибиров, раз за разом взлетавший над площадкой и отправлявший мяч в сетку. Именно он и довёл преимущество в счёте до десяти мячей – 16:6. К тому моменту Словакия уже поменяла центр обороны, но и вышедшие на площадку Якуб и Матей Микита выстроить непреодолимую стену не смогли. Удаление в сборной России под занавес тайма позволило словакам чуть сократить отставание, но на перерыв наша команда после шедевров Житникова и Дибирова ушла со спокойной душой – 20:11.

Десять мячей спокойствия

Перерыв несколько поумерил пыл игроков сборной России – за восемь минут игрового времени они смогли отправить в чужие ворота лишь один мяч и схлопотать удаление. Словаки стартовый отрезок провели лучше и сократили отставание до семи мячей. Но дело было не в том, что наша команда сбавила обороты – просто не хватало точности в заключительной стадии атак, а в створе ворот блестяще действовал появившийся после перерыва Мариан Жернович.

На девятой минуте второго тайма Виктор Киреев дважды помешал сопернику забить с семиметровой отметки, и сборная России наконец-то встрепенулась и забила дважды подряд. Но оторваться всё никак не получалось – разница в счёте держалась на уровне семи-восьми мячей: подопечным Кокшарова не хватало слаженной и цепкой игры в обороне, какая была в первом тайме, и словаки нашли пути к воротам Киреева, которому приходилось немало трудиться.

Игра сборной в обороне оставляла желать лучшего, и порой нашу команду спасал только каркас ворот, в который словаки умудрились попасть трижды подряд. Но в атаке сборная России прибавила и за десять минут до завершения второго тайма наконец-то сумела добиться 11-очкового отрыва – 28:17. Помогал команде и Дмитрий Санталов, который сначала забил свой первый мяч за сборную России, а затем добавил к нему второй и третий.

На последних секундах атмосфера на площадке накалилась и встречу обе команды завершали в меньшинстве. Словаки забили на последних секундах, но сборная России всё равно удержала комфортное преимущество, которое, конечно, станет неплохим подспорьем во время ответного матча в гостях в 2018 году. Теперь главное брать свои очки в матчах с аутсайдерами. Можно считать, что полдела по выходу в следующий этап квалификации уже сделано.