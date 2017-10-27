Лучшие нокауты… в которых оказывались судьи

Бьют их и сильно, и неаккуратно. Это надо видеть. Смотри, и даже от первого лица.

Футзал по-украински

«Наша служба и опасна, и трудна» – с этих слов начинается известная песня, посвящённая сотрудникам советской ещё милиции. Но, пожалуй, подойдёт она и арбитрам в различных видах спорта. О том, что работа судей обычно бывает непростой, знают все, а её опасность подтверждают истории вроде той, что на днях случилась в украинском мини-футболе.



Во время матча любительского турнира по мини-футболу в Харькове между командами PVM и Viva Cup тренер и президент последней Роман Перадзе всячески выражал своё недовольство работой главного арбитра встречи – Василия Черничко. А когда судья показал одному из подопечных Перидзе красную карточку, тот не выдержал, вышел на поле и поставленным ударом отправил арбитра в нокдаун. Подоспевший второй арбитр погасил страсти и остановил встречу, засчитав команде Viva Cup техническое поражение.

Дело дошло до полиции, однако согласно последней информации Василий Черничко в письменном виде заявил, что претензий к обидчику не имеет. Впрочем, это не помешало оргкомитету турнира дисквалифицировать тренера-дебошира до конца текущего турнира и запретить ему принимать участие в следующем розыгрыше соревнований.

Крутой «Вираж»

Случаи конфликтов игроков и тренеров с арбитрами в украинском мини-футболе нередки, но и в России, к сожалению, без них не обходится. Осенью 2015 года во время матча первенства России в дивизионе «Западная Сибирь» между командами «Вираж» и «Курган» экс-игрок сборной Азербайджана по мини-футболу Сархан Микаилов сначала кинул в арбитра мячом, за что получил красную карточку, а следом мощным ударом сбил арбитра с ног. За такую выходку футболист получил два года дисквалификации – срок наказания пока не истёк.

Видео можно посмотреть на канале Genadij Iv.

Убийство за карточку

В большом футболе случаи нападения на арбитров тоже нередки, но при этом значительно более известны: за игрой на газоне следят люди по всему миру. В начале ноября 2016 года на матче любительской футбольной лиги в Мексике футболисту клуба «Канариос» Рубену Ривере Васкесу тоже было достаточно удаления, чтобы выплеснуть свою агрессию. Васкес ударил 59-летнего арбитра Виктора Трехо рукой в лицо, и тот, не успев достать красную карточку, упал замертво: врачам, подоспевшим через несколько секунд, оставалось лишь констатировать смерть на футбольном поле. Футболист же сразу скрылся со стадиона и был объявлен в розыск местной полицией. О поимке убийцы не сообщалось.

Видео можно посмотреть по этой ссылке.

Международный скандал

Жестокость проявляют не только футболисты, но и представители других игр с мячом. Поклонники баскетбола со стажем наверняка помнят грандиозный скандал, разгоревшийся во время матча «УНИКСа» из Казани и турецкого «Бешикташа» в Кубке Сапорты в ноябре 2000 года. Руслан Авлеев, недовольный решением югославского судьи Милимое Йовчича, сначала кинул в него мячом, потом отправил в нокдаун ударом рукой, а затем добавил ногой. На следующий день Авлеев был дисквалифицирован на два года, но в итоге пробыл вне баскетбола лишь год – при содействии «Урал-Грейта», куда перешёл Авлеев, срок дисквалификации был сокращён.

Видео можно посмотреть по этой ссылке.

«Слетевший с катушек»

А вот относительно свежий случай. Апрель 2017-го, молодёжный чемпионат Франции по регби. Игрок клуба «Сент-Эстев» Хеди Оуеджи потерял контроль над собой: сначала показал неприличный жест болельщикам команды соперника, потом нокаутировал судью, а затем решил врукопашную сразиться и с игроками. Арбитр в итоге отделался ушибом, а 21-летний регбист был пожизненно отстранён от спорта, поскольку это был второй подобный инцидент в его карьере.

Видео можно посмотреть в твиттере Allan Donald.

Обиженный бодибилдер

Бодибилдеры обычно не ассоциируются у людей с насилием, драками или стычками. Да, спортсмены в этом виде спорта обладают великолепными мышцами, но крайне редко при этом показывают, на что они способны, предпочитая с улыбкой демонстрировать их со сцены. Греческий атлет Яннис Магос на национальном чемпионате в 2016 году в весовой категории до 100 кг занял лишь второе место и был так расстроен этим, что решил высказать судьям всё, что о них думает, попутно отправив одного из них в нокдаун лёгким движением руки. Поговаривали, что за сценой он, спустив плавки, ещё и показал судьям свои гениталии. Вердикт был соответствующим: отстранение от соревнований на два года.

Видео можно посмотреть по этой ссылке.

Нокаут от первого лица

А хотите ли вы сами почувствовать себя в роли арбитра, на которого нападает разъярённый игрок? Современные технологии в спорте дают вам эту возможность! Для полного погружения вы можете даже использовать VR-очки. Экшн-камера, установленная на шлеме одного из арбитров матча чемпионата Республики Бурятия, зафиксировала агрессию одного из игроков клуба «Армеец». Здесь без комментариев – это просто нужно посмотреть…

Видео можно посмотреть на канале Маленькие Большие Новости.