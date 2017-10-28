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Текст: Михаил Чесалин
Фото: РИА Новости

Внеплановый выходной. Как неуплаченный налог не помешал России победить

Константина Игропуло развернули на границе с Финляндией, однако и без лидера сборная России крупно обыграла горячих финских парней.
28 октября 2017, суббота. 18:56 Другие

Заплатил налоги – играй спокойно

Мужской сборной России по гандболу приходится свыкаться с мыслью, что в последнее время в элиту наша команда не входит. За полгода тому было два наглядных доказательства – непопадание на зимний чемпионат Европы и вот теперь – старт в квалификации к чемпионату мира с самого первого раунда, бок-о-бок с Люксембургом и Финляндией, которые своими успехами на гандбольных площадках не блещут и неуступчивой Словакией.

Полдела сделано? Россия с победы стартовала в квалификации ЧМ-2019
В первом матче отбора чемпионата мира 2019 года мужская гандбольная сборная уверенно обыграла словаков с отличным заделом в десять мячей.

Первый же матч квалификации был для сборной России во многом определяющим. Словаков удалось обыграть с разницей в десять мячей, и теперь главное не растерять этот задел в ответном матче в Словакии. Но перед этим, конечно, важно не терять очки с аутсайдерами. Если уж проигрывать Финляндии и Люксембургу, то на чемпионате мира, прямо скажем, делать нечего. И сборной России уже через три после победы над Словакией предстояло испытание в виде первого в истории матча с финнами, права на ошибку в котором у команды Кокшарова не было.

Гандбол. Отборочный турнир ЧМ-2019. Вантаа, Финляндия. 28 октября
Финляндия – Россия – 22:35 (10:16)
Россия: Ковалёв, Санталов — по 6, Дибиров, Шельменко — по 4, Калараш, Карлов, Шишкарёв, Житников — по 3, Шкуринский — 2, Горбок — 1

Первый неприятный сюрприз поджидал сборную России даже не на финской земле, а в аэропорту. Неожиданно выяснилось, что один из лидеров нашей команды Константин Игропуло не заплатил налоги, и следовательно, из страны его не выпустили, не обратив никакого внимания на то, что он игрок национальной сборной России – закон в данном случае один для всех. Впрочем, и без Игропуло наша команда должна была довольно легко с финнами расправляться.

Раззадорились и разозлились

Вторым неприятным сюрпризом, который открылся уже на площадке, стала довольно цепкая и смелая игра сборной Финляндии. Россияне на классе довольно легко выходили вперёд в счёте, но финны, проявляя удивительную настойчивость и сосредоточенно играя в обороне, не давали подопечным Эдуарда Кокшарова развить преимущество. Особенно здорово действовал вратарь Микаэль Мякеля, отразивший с полдюжины бросков гандболистов сборной России. Дибирову, Шишкарёву и Санталову с трудом удавалось пробивать надёжного финского голкипера, а тот сделал всё, чтобы по итогам первой половины тайма Россия имела минимальный отрыв – 9:8.

Один из лидеров нашей команды Константин Игропуло не заплатил налоги, и следовательно, из страны его не выпустили, не обратив никакого внимания на то, что он игрок национальной сборной России

Но ближе к завершению первого тайма наша команда всё-таки прибавила в движении, смазала скрипевший до того атакующих механизм и наконец-то сумела поставить голевые броски на поток, обнаружив слабые места даже в игре финского вратаря. Финны повышения градуса борьбы на площадке не выдержали и начали постепенно таять: ошибаться в атаке, упускать соперников в обороне. Заключительная треть тайма показала, на что реально способна сборная России в игре с заметно более слабой командой, если её немного раззадорить и разозлить – 16:10.

Всё по своим местам

А во втором тайме всё наконец-то встало на свои места. Сборная России довольно быстро и легко забила, увеличив своё преимущество до восьми мячей. Показалось, что накал встречи совершенно исчез: команды атаковали спокойно, без нервов, а оборонялись без лишнего рвения: должно было произойти нечто неординарное, чтобы обе команды завелись. Довольно грубый фол Тамминена, сорвавший российскую контратаку, таким событием не стал. Напротив, сборная России великолепно реализовала большинство, проведя две геометрически правильные голевые атаки, а затем Дмитрий Санталов красиво забил уже в равных составах, и на табло уже "+11".

При счёте 26:15 финны сами получили право поиграть в большинстве. Но Олегу Грамсу, за 15 до конца встречи сменившему в воротах Виктора Киреева, даже не пришлось вступать в игру: однажды мяч угодил в каркас ворот, а больше до вратаря мяч не доходил. Более того, Тимур Дибиров даже забил в меньшинстве, реализовав быстрый отрыв после ошибки финнов.

До откровенного добивания скандинавских соседей дело всё-таки не дошло. Показалось, что сборная России не очень-то и хотела уничтожать своего соперника – разница в 11-12 мячей вполне устраивала нашу команду. Финны же продолжали старательно, но не очень технично искать бреши в обороне соперника. И даже когда защитники оставались позади, команду периодически выручал Олег Грамс. Болельщики собравшиеся на трибунах горячо поддерживали свою команду и под конец парни в белых футболках порадовали своих фанатов несколькими красивыми голами, но на исход встречи это повлиять уже не могло. Россия победила спокойно, на классе – 33:22.

Заключительная фаза первого раунда отбора начнётся сразу же после новогодних праздников – 3-4 января, и за следующие десять дней будут сыграны четыре матча, которые определят дальнейшую судьбу сборной России. Наша команда своим осенним выступлением обеспечила себе статус безоговорочного фаворита группы 1. Теперь важно добытое преимущество не растерять.
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Мужская сборная России - Гандбол
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