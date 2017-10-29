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Текст: Андрей Иванов
Фото: redbull.com

Лестница в небеса. И никакого эскалатора

Трамплины придумали, чтобы научить человека летать. Человек пошёл дальше. Точнее – побежал. По трамплину.
29 октября 2017, воскресенье. 10:00 Другие

Как придумать новый спорт?

Легко.

Во-первых, нужно быть спортсменом, хотя бы бывшим. Желательно – чемпионом своей страны, ещё лучше – неоднократным. Оптимальный вариант – ещё и чемпионом Европы. Во-вторых, нужно просто ехать со своей женой на автомобиле по делам, совершенно не собираясь придумывать новый вид спорта. В-третьих, увидеть обычный классический трамплин для прыжков на лыжах высотой 120 метров, (которых вокруг, естественно, сотни), и неожиданно подумать: а не забежать ли мне на него?

И в четвёртых – быть австрийцем. И забежать.

Если всё совпало, то поздравляем: вы – Андреас Бергер, и вы только что придумали Red Bull 400.

Фото: redbull.com

«В моей смерти прошу никого не винить»

Хотя принципиально нового в беге как и куда угодно, но только не по ровной поверхности, вообще нет. Давно имеется масса соревнований, где бежать нужно вверх, вниз, по лестницам, по горам, зигзагами и по прямой. С другой стороны, любителей бега можно понять: взять, например, плавание, да не какое-то – олимпийское. На Олимпиадах плывут и лицом вперёд, и спиной, и в бассейнах, и на реках с морями, и даже на месте, но синхронно. А бежать – только по гладкой поверхности. Максимум – через барьеры попрыгать. Обидно, понимаешь.

Наверное, олимпийская беговая программа вполне могла бы вместить в себя нечто неожиданное и экстремальное. Она и так размера невероятного, но тут хоть разнообразие было бы. И вот вариант Red Bull 400 как никакой другой для этого подходит. Бег в трамплин на 400 метров, прямо от зрительских трибун и вверх до того места, с которого прыгуны на лыжах начинают свой разгон. Фантастические и убийственные для неподготовленного человека 35 градусов уклона. С обязательной подписью или завещания, или бумаги «в моей смерти прошу никого не винить».

Фото: «Чемпионат»

Лёгкие «выплёвывают». Но не все

Смотреть на место финиша снизу вверх – жестоко. Смотреть на место старта сверху вниз – ещё и страшно. Первые 100 метров – как обычная стометровка, ну а дальше начинается гора приземления, на которую если не забежал, а просто заковылял – уже герой. И только ты готовишься поднять руки вверх и принять заслуженные лавры и почести, как оказывается, что впереди финальные сто метров – гора разгона. В твоём случае – торможения. И финиш где-то там наверху.

Видео можно посмотреть на канале YouTube.

На самом деле, конечно, всё не так ужасно. Особенно, если ты хотя бы немного спортивный человек. Добраться до финиша – не проблема, вопрос только – сколько времени на это потребуется. Можно бежать, можно ползти или карабкаться на четвереньках, можно держаться руками за всё, до чего эти руки достанут. В частности – за специальную сетку. Но лёгкие на финише «выплёвывают», хотя и не все, конечно. На заключительном этапе Red Bull 400 в 2017 году, проходившем на олимпийском трамплине Красной Поляны, так и было. Медицинская бригада скорой помощи без работы не осталась.

Фото: redbull.com

И даже за деньги

Пока это ещё не Мировая серия и не Гран-при. Просто набор из десятка этапов в разных странах мира – Австрии, Чехии, Словении, Германии и даже США. И России, конечно. Причём России – два раза. Только у нас в этом году было два этапа – весной в Чайковском, осенью – в Сочи. Итог – более 9000 участников за сезон. Причём заявка на сочинский этап стоила 2000 рублей, и более трёхсот человек не увидели в этой сумме серьёзной преграды.

Фото: «Чемпионат»

Безусловно, над составляющей, обеспечивающей душераздирающие финишные разборки, ещё предстоит поработать, но и вид спорта пока слишком молод – семь лет в этом году. Пока в нём больше желающих попробовать победить себя, чем соперника. В Сочи, например, выступали только россияне, а выиграли, как и в Чайковском, супруги Митяевы. Причём – за явным преимуществом. Вот так финишировала Екатерина…

Видео можно посмотреть на канале YouTube.

А вот так – Дмитрий. Он, кстати, надеялся на то, что в Сочи приедет очень сильный турецкий спортсмен и готовился к противостоянию с равным соперником, но тот отказался в последнюю минуту. Наверное, что-то почуял.

Видео можно посмотреть на канале YouTube.

Ну а были и вот такие неожиданные финиши, когда мужчина не мог оставаться равнодушным к страданиям своей женщины, а потому преодолевал завершающую часть забега вместе с ней. Помогал, поддерживал. Подталкивал.

Видео можно посмотреть на канале YouTube.

О тактике и стратегии своих побед Дмитрий и Екатерина Митьковы рассказывать отказались. Шутка, конечно. Основная мысль — быстрое начало погубит любого. Хотя главное, конечно – быть здоровым, как медведь. Они, кстати, на трамплин в Сочи заходят с удовольствием. Приобщаются к спорту и заодно лазают по мусорным бакам.

Видео можно посмотреть на канале YouTube.

Вывод: бегать в трамплин могут все. Ну, хотя бы ходить. Тема крутая и интересная, осталось только побольше трамплинов построить, чтобы это развлечение было доступно каждому. Ну а если серьёзно – попробуйте. В следующем году Red Bull 400 вернётся в Россию и у каждого будет шанс дотянуться до небес и ткнуть в них пальцем.

Победители и призёры этапа Red Bull 400 в Сочи

Победители и призёры этапа Red Bull 400 в Сочи

Фото: redbull.com
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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