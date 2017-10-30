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Марит Бьорген
Текст: Александр Круглов
Фото: Reuters

«Анжелы и Димоны». Бьорген прикидывается идиоткой. Или нет?

Русские подменили итоги выборов в США. Подменят и твою пробу, беззащитный иностранный спортсмен.
30 октября 2017, понедельник. 11:00 Другие

Чем ближе старт зимнего сезона и обнародование итогов работы двух групп, расследующих доклад Макларена, тем абсурднее звучат заявления в адрес российских спортсменов. Из них можно составлять хит-парады, куда попали бы и требования отстранить всех российских спортсменов до конца разбирательства, и слова о том, что вообще ничего расследовать не надо, так как всем всё и так ясно. А первую строчку в этом хит-параде заняла бы Марит Бьорген, заявившая намедни, что раз русские меняли свои пробы, то могли заменить и её. Наша прямолинейная и не лезущая в карман за словом рубрика «Анжелы и Димоны» пытается понять, чего больше в словах великой лыжницы — глупости или злого умысла. И не понимает.

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То, что великий спортсмен совсем не обязательно должен быть умным человеком, доказывалось неоднократно. Бьорген сказала глупость, когда делилась со шведскими журналистами впечатлениями о фильме «Икар». «Это страшно и заставляет задуматься о собственной безопасности. Русские так же могли подменить и наши допинг-пробы. Самое страшное, что может произойти со спортсменом, — положительный допинг-тест. Если кто-то подменит твою пробу на положительную, то ты будешь беззащитен и не сможешь ничего сделать. Это по-настоящему пугает. Мне было бы нечего противопоставить обвинениям», — заявила Бьорген.

А может, это не глупость вовсе, а правда спецслужбы подменяли пробы? Допустим это так, но тут сразу возникает несколько противоречий. Во-первых, если бы пробы в Сочи подменили на положительные с помощью водопроводчика и дырки в стене, то Бьорген и компания уже давно бы лишились всех медалей после первой проверки и отбывали бы дисквалификацию. Во-вторых, откуда фальсификаторам взять «запасную» мочу спортсмена, да ещё содержащую запрещённые препараты. Наконец, откуда именно они могли знать, что это проба Бьорген, если на ней этого не написано, а сама спортсменка её номер никакому Родченкову не сообщала. Да и сам опальный директор лаборатории о подменах проб иностранцев ничего не говорил, а уж если бы такая возможность была, сказал бы обязательно.

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Тут бы и хочется поверить в глупость и наивность, да уж больно этих глупостей в последнее время много стало, и все как один в наш огород. Это уже не глупость, а диагноз современному спорту, который давно смешался с политикой и ставит перед собой целью не поиск истины, а пропаганду в самом мерзком её проявлении. Ведь чем глупее ложь, тем легче в неё поверят. Пройдёт ещё пара месяцев, и какая-нибудь добрая розовощёкая последовательница Марит скажет, что подмена проб иностранцев уже доказанный Маклареном факт, а потому и результатам перепроверки сочинских проб верить нельзя. Это же идеальная отмазка на все случаи жизни, гораздо надёжнее крема для губ Терезы Йохауг.

Жаль, что биатлонистка Тея Грегорин не сможет ей воспользоваться, так как её положительная проба была взята в Ванкувере и, конечно, канадские джентльмены ничего подменить не могли. Но если найдут что-то и после перепроверки сочинских проб, можно быть уверенным: это русские подстроили, чтобы очернить чистых спортсменов и вручить их медали своим жуликам. Они же и крем этот Йохауг подбросили и заставили FIS подать апелляцию на её мягкую дисквалификацию и добиться отстранения от Олимпиады. В это Марит скорее поверит, чем в то, что её подруга по команде умышленно принимала допинг для повышения спортивных результатов, а также в то, что именно русские подменили итоги выборов в США и убили Кеннеди. Это ведь с недавних пор тоже доказанный и неоспоримый факт.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анжелы и Димоны
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