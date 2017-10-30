Тренер к Погорилой больше не подойдёт. Задёргал

С 27 по 29 октября в Реджине состоялся очередной праздник фигурного катания – спортсмены со всей планеты вышли на лёд в рамках традиционного этапа Гран-при Skate Canada. Анна Погорилая пережила настоящую драму, российский дебютант превзошёл канадского чемпиона мира, а лидеры в танцах на льду обновили мировой рекорд – канадский этап, как и всегда, получился богатым на яркие и любопытные события.

Катастрофа этапа

В последние годы Анна Погорилая зарекомендовала себя претенденткой на высокие места на соревнованиях высочайшего международного уровня. Конечно, после третьего места на чемпионате мира и после трёх подряд призовых мест на чемпионатах Европы сама Анна наверняка задумывалась о поездке в Пхёнчхан. Но в условиях острейшей конкуренции в женской сборной России ошибаться нельзя категорически. А Погорилая сделала это дважды. Первый раз – на чемпионате мира в прошлом сезоне. Теперь – на Гран-при Канады, где полностью завалила произвольную программу и финишировала на девятом месте, вчистую проиграв очное противостояние Марии Сотсковой, показавшей второй результат по итогам этапа.

Столь неудачное выступление можно объяснить двумя причинами: Анна летом страдала от болей в спине и, по всей видимости, полностью избавиться от этой проблемы и её последствий пока не удалось. Кроме того, сказывается и высокое психологическое давление – стальными нервами Погорилая не славится. Не будем раньше времени вычёркивать претендентку со счетов – у неё ещё есть время всё исправить и отобраться на Олимпиаду. Но шанс уже очень мал…

Конфликт этапа

То, что Анна не справилась с давлением, подтверждает и недвусмысленный диалог на повышенных тонах с тренером в зоне Kiss&Cry, попавший в объективы телекамер. «Тебе не кажется, что нужно побольше катать программу от начала до конца на тренировках? – воспитывала фигуристку тренер Анна Царёва. – Чего ты умираешь? У тебя ноги, что ли, отказывают? Катаешься как неживая!» Погорилая в ответ выжала сквозь слёзы: «Посмотрите, как вы дёргали меня!». «Я к тебе вообще подходить не буду. Будешь одна на соревнования ездить», – возразила наставница.

Фигурное катание. Гран-при. Второй этап. Реджина, Канада Мужчины. Итоговое положение



1. Шома Уно (Япония) – 301,10.

2. Джейсон Браун (США) – 261,14.

3. Александр Самарин (Россия) – 250,06.



Женщины



1. Кэтлин Осмонд (Канада) – 212,91.

2.

3. Эшли Вагнер (США) – 183,94…

9.



Спортивные пары. Итоговое положение



1. Мэган Дюамель/Эрик Рэдфорд (Канада) – 222,22.

2. Алёна Савченко/Бруно Массо (Германия) – 215,66.

3. Ванесса Джеймс/Морган Cипре (Франция) – 214,37.

4.



Танцы



1. Тесса Вирту/Скотт Мойр (Канада) – 199,86.

2. Кейтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада) – 190,01.

3. Мэдисон Хаббел/Захари Донохью (США) – 189,43…

5. Алла Лобода/Павел Дрозд (Россия) – 155,72. 1. Шома Уно (Япония) – 301,10.2. Джейсон Браун (США) – 261,14.3. Александр Самарин (Россия) – 250,06.1. Кэтлин Осмонд (Канада) – 212,91.2. Мария Сотскова (Россия) – 192,52.3. Эшли Вагнер (США) – 183,94…9. Анна Погорилая (Россия) – 156,89.1. Мэган Дюамель/Эрик Рэдфорд (Канада) – 222,22.2. Алёна Савченко/Бруно Массо (Германия) – 215,66.3. Ванесса Джеймс/Морган Cипре (Франция) – 214,37.4. Наталья Забияко /Александр Энберт (Россия) – 192,70.1. Тесса Вирту/Скотт Мойр (Канада) – 199,86.2. Кейтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада) – 190,01.3. Мэдисон Хаббел/Захари Донохью (США) – 189,43…5. Алла Лобода/Павел Дрозд (Россия) – 155,72.

Критика этапа

Татьяна Тарасова по окончании женских соревнований на Гран-при Канады обрушилась с критикой на победительницу – канадку Кейтлин Осмонд. «Не разделяю восторгов в отношении Осмонд, пусть она и выиграла эти соревнования. Более того, считаю её произвольную программу неудачной. В ней нет изыска, какой был в короткой программе „Эдит Пиаф“, в которую я ностальгически влюбилась ещё год назад, когда увидела впервые. Осмонд не чувствует балетного стиля, и для меня это странно», – заметила именитая наставница.

Сюрприз этапа

Александр Самарин в прошлом сезоне стал вице-чемпионом юношеского Гран-при и занял третье место на юношеском чемпионате мира, а в этом году принялся покорять высоты взрослого катания. И первый серьёзный старт российскому фигуристу удался. Самарин не избежал некоторых небольших ошибок, судьи где-то придержали оценки, но Александр всё равно сумел стать третьим, опередив даже хозяина этапа и двукратного вице-чемпиона Олимпиады в Сочи Патрика Чана. Канадцы пусть со своими лидерами разбираются сами, а мы отметим, что конкуренция в российском мужском катании в этом сезоне заметно обострилась.

«Нумеро уно» этапа

А настоящим номером один в мужском катании оказался японец Сома Уно. Мощная, насыщенная и чистая программа обеспечила ему первое место с колоссальным отрывом в 40 баллов от Джейсона Брауна. Любопытно, что Сома набрал 301,10 балла – это больше, чем Натан Чен и Юдзуру Ханю в Москве (293,79 и 290,77). Такими сумасшедшими темпами японский вице-чемпион мира, вихрем ворвавшийся во взрослое катание лишь два года назад к Олимпиаде в Пхёнчхане, может стать настоящим номером один как в Японии, так и в мире.

Цифра этапа

Судьба канадской танцевальной пары Тесса Виртью – Скотт Мойр в чём-то похожа на судьбу соотечественника Патрика Чана. Например, в том, что они тоже проиграли на Олимпийских играх в 2014 году и тоже решили взять продолжительную паузу, после которой всё-таки вернулись на лёд. Но дальше Виртью и Мойр, в отличие от Чана, прибавили. И пока тот мнётся около пьедестала, пара на родном льду показывает себя в привычном статусе фаворита и устанавливает новый мировой рекорд – 199,86 балла. Ждём размен заветных двух сотен уже в этом сезоне?

Сражение этапа

Но если победа Тессы и Скотта в танцах была во многом предсказуема, то за распределение мест в тройке в парном катании разгорелось самое настоящее сражение. Канадцы Дюамель и Рэдфорд пришли в себя после неудачного чемпионата мира и в новом сезоне надеются исправить ошибки прошлого. А Савченко и Массо, понятное дело, нацеливаются на свою первую совместную Олимпиаду. На Гран-при Канады в битву лидеров попытались вмешаться и француз Джеймс и Сипре, но остались лишь третьими. Канадская пара во второй день соревнований показала замечательный прокат и обеспечила себе золотые награды, немецкая получила серебро. Россияне Забияко и Энберт стали четвёртыми, но с большим отставанием от первой тройки.