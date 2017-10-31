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Билял Махов
Текст: Александр Круглов
Фото: РИА Новости

Северный полюс. В Нефтеюганске зажглись новые звёзды борьбы

Богомоев успешно залечил травмы, Махов получил нового соперника, Рамонов освоился в новом весе — итоги большого борцовского уик-энда.
31 октября 2017, вторник. 11:30 Другие

В конце ноября все сильнейшие борцы-вольники России прошли проверку на двух представительных турнирах — мемориале Шевалье Нусуева и Гран-при Владимира Семёнова в Нефтеюганске.

Фавориты подтвердили свой класс

Для многих именитых борцов московский турнир совпал с возвращением на ковёр после чемпионата мира или сложного олимпийского сезона. Пропустивший все крупные старты этого года олимпийский чемпион Сослан Рамонов постепенно привыкает к новому для себя весу до 70 кг и в этот раз впервые столкнулся с серьёзной конкуренцией, но одержал победу на турнире.

Призёры чемпионата мира этого года также подтвердили свой класс. Владислав Валиев с завоеванием медали обрёл уверенность в своих силах и хладнокровно выиграл все схватки. Подтвердил статус сильнейшего на сегодня в весе до 74 кг, где всегда запредельная конкуренция, и Хетаг Цаболов, победивший в финале крепкого осетина Кахабера Хубежты. Опытный экс-чемпион Европы Анзор Уришев также отлично зарекомендовал себя в новом весе до 97 кг, где может стать главным дублёром Абдулрашида Садулаева.

Отбор на молодёжное первенство

Помимо выступления опытных борцов московский турнир служил последним этапом отбора на первенство мира среди спортсменов до 23 лет, которое в ноябре пройдёт в Польше. Впрочем, не во всех весовых категориях выступят сильнейшие. Так победитель мемориала Нусуева в наилегчайшем весе Азамат Тускаев уже боролся в этом году на молодёжном первенстве Европы, а потому тренерский штаб намерен проверить в деле Ибрагима Ильясова или Заура Угуева. В весе до 86 кг проявил себя Алихан Жабраилов, а в тяжёлой весовой категории в Польше выступит бронзовый призёр соревнований Магомедамин Дибиров.

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Самый северный Гран-при

Турнир на призы Владимира Семёнова в Нефтеюганске в этом году стал самым северным соревнованием, имеющим статус Гран-при и собрал неплохой состав участников, в том числе и иностранцев. Об уровне конкуренции говорит тот факт, что трёхкратный чемпион Европы из сборной Турции Чингисхан Эрдоган (известный в России под своим именем от рождения Опан Сат) даже не дошёл до финала, уступив на туше молодому таланту Азамату Ходову. И всё же без побед иностранные гости не остались. Один из лучших азербайджанских борцов Александр Гостиев выиграл соревнования в весе до 86 кг.

Особую стратегическую важность турнира отметил вице-президент UWW-Europe, заместитель председателя Наблюдательного совета ФСБР Георгий Брюсов: «Дебют турнира в Нефтеюганске в статусе гран-при UWW получился успешным. По другому и быть не могло — турнир на призы Владимира Семенова давно завоевал международный авторитет. И география участников, охватывающая Северную Америку, Европу, Африку и Азию, которые вновь приехали в Нефтеюганск — лучшее тому подтверждение. А для ФСБР этот турнир стал важным этапом подготовки к чемпионату Европы, который в марте 2018 года примет Дагестан».

Для вице-президента ФСБР Владимира Семёнова турнир его имени стал уже 14-м по счёту, но впервые прошёл в самом высоком статусе. «Сегодня турнир вышел на новый уровень, впервые он был внесен календарь Объединенного мира борьбы, и оценка со стороны UWW довольна высокая. Главная цель нашего турнира всегда была не только привить к детям любовь к борьбе, но и укрепить межнациональную дружбу, ведь в нашем округе проживает большой разброс этносов. А сейчас у нас появится возможность укрепить не только отношения внутри наших национальностей, но и вывести это на международный уровень», — отметил Владимир Семёнов.

Соперник для Махова

Об отсутствии конкуренции в тяжёлом весе, где в последние годы у нас нет никого, равного по мастерству Билялу Махову, говорят уже давно. Такая ситуация не идёт на пользу ни самому Махову, ни всей российской борьбе. Однако, похоже, на горизонте появился молодой борец, который может стать ему достойным соперником в этом олимпийском цикле. 19-летний Заур Козонов в финале Гран-при Семёнова уступил опытному Алану Хугаеву, но запомнился яркой и не по годам зрелой борьбой. Сам Махов в финале московского турнира победил бывшего полутяжа Владислава Байцаева, которому пока не просто бороться с более тяжёлыми соперниками. Но не исключено, что уже в следующем сезоне пути Махова и Козонова пересекутся, и мы станем свидетелями очередного яркого противостояния.

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Богомоев вернулся, не проиграв ни балла

Александр Богомоев в прошлом году получил тяжёлую травму — разрыв селезёнки. После операции возвращение в спорт получилось долгим и мучительным. Турнир в Нефтеюганске стал первым стартом высокого уровня, который чемпион Европейских игр выиграл, не отдав ни одного балла соперникам. В финале он легко расправился с главным возмутителем спокойствия в весе до 61 кг Азаматом Ходовым, а теперь намерен постепенно набирать форму и выступить в этом году на турнире в Казахстане. Предстоящий сезон Богомоев намерен провести в том же весе до 61 кг.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Билял Махов
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