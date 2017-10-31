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Пляжный футбол, Россия — Мексика.
Текст: Андрей Иванов
Фото: beachsoccerrussia.ru

Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия — Мексика. LIVE

Сборная России по пляжному футболу стартует в Межконтинентальном кубке — 2017. Обо всём самом интересном — в нашей трансляции из Дубая.
31 октября 2017, вторник. 17:00 Другие

17:50. Выиграла Португалия — 6:4, Маджер забил победный гол со штрафного, а потом ещё и Джордан, и тоже со штрафного. А болельщики уже готовы к началу матча России и Мексики.

17:45. Тем временем, хозяева забили Португалии два гола и сравняли счёт — 4:4. Сейчас последняя минута третьего периода пойдёт.

17:37. Что касается уже сыгранных матчей первого тура, то Бразилия разгромила Египет — 11:3, хотя после двух периодов счёт был всего лишь 4:3 в пользу бразильцев. Португалия в данный момент с трудом, но обыгрывает ОАЭ — 4:2. Там играть ещё половину третьего периода, так что встреча России и Мексики начнётся с небольшим опозданием.

17:35. В Дубай россияне прибыли не без потерь: из-за небольших травм без Межконтинентального кубка остались Виктор Крышанов и Дмитрий Шишин. И в последний момент травму колена получил Иван Островский, которого в составе заменил голкипер ЦСКА Максим Роговский, принимавший участие в московском сборе и в этом году уже игравший за сборную на Мундиалито.

17:30. Ну и можно переходить к раскладам и регламентам. На групповом этапе Россия последовательно сыграет с Мексикой, Парагваем и Ираном. Первые две сборные — крепкие середняки, способные обыграть кого угодно. Иран нынче находится выше России в мировом рейтинге, и он — бронзовый призёр чемпионата мира — 2017. Так что тут комментарии излишни.

Разминка сборной России перед матчем с Мексикой

Разминка сборной России перед матчем с Мексикой

Фото: beachsoccerrussia.ru

17:25. Вчера россияне провели полноценную тренировку на арене турнира, сегодня с утра состоялась плановая тренировка-раскатка. Сейчас команда уже на стадионе.

Утренняя раскатка сборной России

Утренняя раскатка сборной России

Фото: beachsoccerrussia.ru

17:20. Так выглядит стадион, на котором пройдут все матчи турнира. Напомним, команды сыграют групповой этап в двух квартетах, в пятницу состоятся полуфиналы, в субботу — матч за третье место и финал.

17:15. И уже здесь, в Дубае, наша сборная провела ещё один товарищеский матч, против команды ОАЭ. И снова победила — 6:2. Тут, помимо Макарова, голы забивали Борис Никоноров, Кирилл Романов, Артур Папоротный и дважды Алексей Павленко.

17:05. Первый этап подготовки сборной России к Межконтинентальному кубку прошёл в Химках, в крытом комплексе. Россияне провели пятидневный сбор, в завершение которого в товарищеском матче обыграли «Спартак» — 4:2. Голы забивали Владислав Аксёнов дважды, Николай Крышанов и Алексей Макаров.

17:00. Здравствуйте, уважаемые любители пляжного футбола. Сборная России — самый желанный гость на Межконтинентальном кубке. Судя по числу собственных болельщиков — почти хозяин. И сегодня россияне начинают свой путь к возвращению трофея, проигранного Бразилии в прошлом году. Наш первый соперник по группе — Мексика. Команда, с которой в Дубае мы ещё никогда не играли. «Чемпионат» начинает прямую текстовую трансляцию из Дубая, начало матча в 17:45 по московскому времени. Не пропустите!

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России - Пляжный футбол
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