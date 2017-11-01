Красота дня. Маргарита Мамун – идеал совершенства

В сентябре спортивный мир яркой вспышкой осветило событие, которого все давно ждали. Одна из самых завидных невест, самых желанных чемпионок, самых прелестных спортсменок мира Маргарита Мамун вышла замуж за пловца Александра Сухорукова, с которым встречалась более трёх лет и который сделал ей предложение на олимпийском балу.

Однако замужество точно не сделало Маргариту менее привлекательной и очаровательной – сногсшибательная красотка по-прежнему притягивает к себе мужские взгляды. В день 22-го дня рождения прекрасной олимпийской чемпионки вспоминаем, как изменилась её красота за последние годы.

Секрет необычайной восточной красоты Маргариты прост: по происхождению она наполовину русская, наполовину бенгалка. Морской инженер из Бангладеш Абдулла Аль Мамун приехал в Россию, где и повстречал свою любовь – Анну, занимавшуюся гимнастикой. А через некоторое время в интернациональной семье появилась девочка, которой было суждено стать чемпионкой.

Здесь и далее: первое фото из предолимпийского прошлого Мамун, второе – из жизни олимпийской чемпионки и замужней (как минимум помолвленной) дамы.

Прозвище Маргариты – Бенгальская Тигрица. И специалисты, и зрители в один голос отмечают, что девушке присущи те же пластичность и грация, что и величественному зверю.

Маргарита впервые пришла в гимнастику в семь лет. В 11 поняла, что этот вид спорта может стать главным делом её жизни. А в 16 Мамун начала добиваться больших побед. Стала чемпионкой России и попала в состав команды на международные старты.

Мамун в сборной, где особенно ярко выделялась Яна Кудрявцева, была вторым, а порой даже третьим номером. Однако за три года до Олимпиады в Бразилии она сумела завоевать семь золотых наград чемпионатов мира, стать победительницей Европейских игр и Универсиады.

«Рита – это фонтанирующие чувства и эмоции. Соединить их с техникой крайне сложно. Но могу признаться вам честно: для того чтобы попасть на Игры, мы сделали всё. И как отметили специалисты, судьи и болельщики, у нас получилось», – признавалась тренер Амина Зарипова.

А на Олимпиаде развернулась настоящая драма. За золото боролись Яна Кудрявцева и Маргарита Мамун – лёд и пламень, техника и чувственность, блондинка и брюнетка. Яна была чуть-чуть сильнее и могла дотянуться до золота, но ошиблась в одном из элементов. А Маргарита выполнила свою программу безупречно и завоевала золотую награду.

Став олимпийской чемпионкой, Маргарита приняла решение приостановить спортивную карьеру. Об окончательном завершении речи пока не было. Но стоит признать, что вероятность возвращения Мамун к Олимпиаде в Токио очень невелика.

К сожалению для российских (да и не только) холостяков, Маргарита в сентябре 2017 вышла замуж за серебряного призёра Олимпиады в Пекине пловца Александра Сухорукова. Пара встречалась уже три года, но лишь после Игр в Рио-де-Жанейро Сухоруков решился сделать возлюбленной предложение. Зато как! Перед телекамерами, на олимпийском балу! Маргарита просто не могла отказать.

В настоящее время Маргарита нашла себя в модельном бизнесе. Она стала лицом и телом брендов нижнего белья и косметики. Это приносит спортсменке и доход, и огромное удовольствие.

Далее, как вы догадались, будут только свежие фотографии красавицы-чемпионки.

Работа моделью позволяет Маргарите продолжать путешествовать по миру. Но если до Олимпиады она бывала преимущественно там, где проводились спортивные соревнования, то теперь принимает участие в съёмках в столицах моды по всему миру.

Некоторые фотографии выглядят особенно смело…

Не может не радовать, что спортсменка, покорившая главную вершину в своей карьере, не останавливается на достигнутом, а продолжает совершенствоваться и искать себя в новых сферах. Нам остаётся лишь порадоваться успехам Маргариты, поздравить её с днём рождения и пожелать новых свершений, а также, конечно, благополучия в семейной жизни.