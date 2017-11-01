Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия — Парагвай. LIVE

Вторым соперником России на Межконтинентальном кубке по пляжному футболу станет Парагвай. Всё самое интересное — в трансляции из Дубая.

09.30. Классный удар Чужкова — Гонсалес с трудом переводит мяч через перекладину.

08.30. Не хватает пока нам какой-то изобретательности в атаке. Парагвайцы играют очень плотно.

07.30. Макаров пробил после дриблинга — очень опасно, но рядом с дальней девяткой.

07.00. Ещё удар от вратаря Парагвая, но теперь очень неточно.

06.00. Гонсалес неплохо пробил — Чужков намертво поймал сложный мяч.

05.30. Никоноров снова бьёт через себя — защитник успевает заблокировать удар, а затем Борис фолит на Карбальо.

04.45. Два угловых подряд разыграли россияне, во втором судьи усмотрели нарушение правил со стороны Романова.

04.00. Гонсалес не позволил Макарову быстро ввести мяч из аута и получил предупреждение от арбитра. Пока устное.

03.05. Рядом со штангой летит мяч! На исполнение бил Борис.

03.00. Никоноров бьёт через себя, ему мешают — штрафной. Вполне перспективный момент.

02.30. Ещё один провал в обороне, но Чужков ловит мяч после удара Охеды.

01.30. Как сейчас мяч не оказался в воротах Чужкова — непонятно! С линии вынес его Макаров. В ответной атаке уже россияне упустили возможность забить, а потом Макаров сфолил.

01.00. За первую же минуту два классных момента у Карбальо, но оба раза он в ворота не попал.

00.00. 0:0. С богом. Поехали!

17:44. Сауль Гонсалес начнёт в воротах у Парагвая, у нас — Максим Чужков. Тренеры — Михаил Лихачёв и Густаво «Гуга» Злокковик.

17:43. И да, Россия сегодня — в красном. Гимны отзвучали, соответствующие фотографии сделаны. Всё готово к началу матча.

17:42. Судить нас сегодня будет бригада арбитров из ОАЭ с мало говорящими фамилиями. Есть надежда, что открытые удары по лицу они всё-таки будут замечать.

17:40. Россияне внимательно следили за ходом матча своих потенциальных соперников по полуфиналу — Бразилии и Португалии. А сейчас игроки уже на песке. И парагвайцы, естественно, тоже.

Фото: beachsoccerrussia.ru

17:35. Тренер сборной России Михаил Лихачёв не стал менять выигравший состав. Вне заявки у нас сегодня снова Аксёнов и Котов. Ну и Роговский с Чужковым — вратари.

17:30. Тем временем, закончился матч Бразилии и Португалии. Бразильцы победили — 4:1, так что наша игра начнётся по расписанию.

17:28. Что касается наших личных взаимоотношений, то в последний раз Россия играла с Парагваем на чемпионате мира — 2015. Это был стартовый поединок для обеих команд, россияне победили — 7:5, хотя по ходу встречи уступали — 0:2 и 3:4. Из играющих сегодня футболистов у нас тогда отличились Романов и Шкарин.

Фото: beachsoccerrussia.ru

17:25. Наш сегодняшний соперник — Парагвай. Команда, впервые получившая приглашение на Межконтинентальный кубок. Вчера парагвайцы очень долго упирались в матче с Ираном, но в концовке всё же уступили — 2:5.

Парагвай в первом матче на Межконтинентальном кубке уступил Ирану — 2:5 Фото: beachsoccerrussia.ru

17:20. Игра — игрой, а обед… Всему свое время, в общем. С аппетитом у игроков сборной России проблем нет. В том числе — к голам и победам.

17:10. И ещё одно знаменательное событие вчерашнего дня — у форварда сборной России и столичного «Локомотива» Николая Крышанова родилась дочь. Команда, разумеется, поздравила счастливого отца.

17:05. Да, вчера россияне на классе обыграли мексиканцев — 6:2. Все мячи этого матча, в том числе и красавцы-голы Никонорова и Романова, можно посмотреть здесь.

17:00. Здравствуйте, уважаемые любители пляжного футбола. Сборная России по пляжному футболу продолжает своё выступление на Межконтинентальном кубке в Дубае. Накануне была уверенно обыграна Мексика, сегодня на очереди дебютант турнира — команда Парагвая. «Чемпионат» начинает свою текстовую трансляцию из Дубая, а сам матч должен начаться в 17:45 по московскому времени. Не пропустите!