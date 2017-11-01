Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия — Парагвай. LIVE

09.30. Классный удар Чужкова — Гонсалес с трудом переводит мяч через перекладину.
08.30. Не хватает пока нам какой-то изобретательности в атаке. Парагвайцы играют очень плотно.
07.30. Макаров пробил после дриблинга — очень опасно, но рядом с дальней девяткой.
07.00. Ещё удар от вратаря Парагвая, но теперь очень неточно.
06.00. Гонсалес неплохо пробил — Чужков намертво поймал сложный мяч.
05.30. Никоноров снова бьёт через себя — защитник успевает заблокировать удар, а затем Борис фолит на Карбальо.
04.45. Два угловых подряд разыграли россияне, во втором судьи усмотрели нарушение правил со стороны Романова.
04.00. Гонсалес не позволил Макарову быстро ввести мяч из аута и получил предупреждение от арбитра. Пока устное.
03.05. Рядом со штангой летит мяч! На исполнение бил Борис.
03.00. Никоноров бьёт через себя, ему мешают — штрафной. Вполне перспективный момент.
02.30. Ещё один провал в обороне, но Чужков ловит мяч после удара Охеды.
01.30. Как сейчас мяч не оказался в воротах Чужкова — непонятно! С линии вынес его Макаров. В ответной атаке уже россияне упустили возможность забить, а потом Макаров сфолил.
01.00. За первую же минуту два классных момента у Карбальо, но оба раза он в ворота не попал.
00.00. 0:0. С богом. Поехали!
17:44. Сауль Гонсалес начнёт в воротах у Парагвая, у нас — Максим Чужков. Тренеры — Михаил Лихачёв и Густаво «Гуга» Злокковик.
17:43. И да, Россия сегодня — в красном. Гимны отзвучали, соответствующие фотографии сделаны. Всё готово к началу матча.
17:42. Судить нас сегодня будет бригада арбитров из ОАЭ с мало говорящими фамилиями. Есть надежда, что открытые удары по лицу они всё-таки будут замечать.
17:40. Россияне внимательно следили за ходом матча своих потенциальных соперников по полуфиналу — Бразилии и Португалии. А сейчас игроки уже на песке. И парагвайцы, естественно, тоже.
17:35. Тренер сборной России Михаил Лихачёв не стал менять выигравший состав. Вне заявки у нас сегодня снова Аксёнов и Котов. Ну и Роговский с Чужковым — вратари.
17:30. Тем временем, закончился матч Бразилии и Португалии. Бразильцы победили — 4:1, так что наша игра начнётся по расписанию.
17:28. Что касается наших личных взаимоотношений, то в последний раз Россия играла с Парагваем на чемпионате мира — 2015. Это был стартовый поединок для обеих команд, россияне победили — 7:5, хотя по ходу встречи уступали — 0:2 и 3:4. Из играющих сегодня футболистов у нас тогда отличились Романов и Шкарин.
17:25. Наш сегодняшний соперник — Парагвай. Команда, впервые получившая приглашение на Межконтинентальный кубок. Вчера парагвайцы очень долго упирались в матче с Ираном, но в концовке всё же уступили — 2:5.
Парагвай в первом матче на Межконтинентальном кубке уступил Ирану — 2:5
17:20. Игра — игрой, а обед… Всему свое время, в общем. С аппетитом у игроков сборной России проблем нет. В том числе — к голам и победам.
17:10. И ещё одно знаменательное событие вчерашнего дня — у форварда сборной России и столичного «Локомотива» Николая Крышанова родилась дочь. Команда, разумеется, поздравила счастливого отца.
17:05. Да, вчера россияне на классе обыграли мексиканцев — 6:2. Все мячи этого матча, в том числе и красавцы-голы Никонорова и Романова, можно посмотреть здесь.
17:00. Здравствуйте, уважаемые любители пляжного футбола. Сборная России по пляжному футболу продолжает своё выступление на Межконтинентальном кубке в Дубае. Накануне была уверенно обыграна Мексика, сегодня на очереди дебютант турнира — команда Парагвая. «Чемпионат» начинает свою текстовую трансляцию из Дубая, а сам матч должен начаться в 17:45 по московскому времени. Не пропустите!