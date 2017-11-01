Заслуженный скандал. Легкова и Белова изгнали пожизненно

История с делом отстранённых в прошлом декабре российских лыжников должна была разрешиться до конца октября. Специальная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда должна была проверить пробы наших спортсменов, сданные во время Олимпиады в Сочи, и определить, осуществлялись ли с ними манипуляции. Всё это время Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова были отстранены от соревнований и не могли тренироваться в составе национальной сборной.

Поводом для отстранения стали заявления бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова и доклад на их основе профессора Ричарда Макларена.

Лыжники вынуждены были пропустить чемпионат мира и обжаловать вердикт в Международном спортивном арбитраже (CAS). Однако 29 мая их апелляция была отклонена. Дело могло бы затянуться и до Олимпиады в Пхёнчхане, однако тот же CAS призвал допустить спортсменов до соревнований, если к 1 ноября их вина не будет окончательно доказана. Доказать её и было задачей комиссии Освальда.

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30 и 31 октября никаких официальных заявлений сделано не было, однако ранее адвокат Легкова и Белова Кристоф Вишеманн отметил, что некоторые данные из списка Родченкова и фактически обнаруженные следы на пробирках не сходятся, что осложняет доказательства вины конкретных спортсменов. Менее оптимистично была настроена президент ФЛГР Елена Вяльбе. По её словам, на пробах были обнаружены следы вскрытия и аномальное количество соли, что подтверждало выводы Родченкова.

Казалось, что затянувшийся сериал уйдёт на ещё один круг, но 1 ноября появилась информация, что по делу Белова и Легкова вынесен приговор. Все их результаты на Олимпиаде в Сочи аннулированы, а сами они пожизненно дисквалифицированы. Позже этот приговор подтвердил и МОК, который полностью согласился с позицией Освальда. У спортсменов и ФЛГР остаётся шанс на обжалование этого приговора в CAS, однако предыдущие рассмотрения дел в этом арбитраже не оставляют больших шансов на окончательный успех.

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Адвокат Вишеманн уже назвал решение МОК заслуживающим термина «скандал». И, конечно же, противоречащим CAS, так как не было ни расследования, ни получения дополнительных доказательств. А главное, был создан первый прецедент — дисквалификации спортсменов в отсутствие прямой вины. И вот это по-настоящему страшно. Особенно для сотен и тысяч спортсменов из благонадёжных стран, не перестающих кричать на каждом углу, что они «не чувствуют себя защищёнными».

Почему?

Да ведь переписка Родченкова и царапины на пробирках — это лишь косвенные признаки манипуляций, которые раньше никогда не могли служить подтверждением вины конкретного спортсмена. Вынеся только на их основе приговор, МОК может и дальше по аналогичной схеме наказать всех виновных из этого списка: двух биатлонистов, бобслеистов и скелетонистов и дальше по списку. А потом и любого, на кого укажет очередной беглый осведомитель.

Но главное сейчас — доказательство вины и манипуляций с пробами в таком масштабе позволит в дальнейшем принять решение об отстранении всей сборной России. Так Олимпиада может лишиться одних из лучших спортсменов в своих видах спорта Сергея Устюгова и Евгении Медведевой, Павла Кулижникова и Антона Шипулина, к которым ни у Макларена, ни у Родченкова не было никаких претензий. Можно, конечно, уповать на мудрость и готовность идти на компромисс Томаса Баха, но с тех пор и на него самого хорошо давили, да и возглавляемый им исполком МОК хорошо почистили от неблагонадёжных членов. Теперь осталось очистить спорт от неблагонадёжных русских.

И будет всем счастье.