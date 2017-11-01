Заслуженный скандал. Легкова и Белова изгнали пожизненно

История с делом отстранённых в прошлом декабре российских лыжников должна была разрешиться до конца октября. Специальная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда должна была проверить пробы наших спортсменов, сданные во время Олимпиады в Сочи, и определить, осуществлялись ли с ними манипуляции. Всё это время Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова были отстранены от соревнований и не могли тренироваться в составе национальной сборной.
Поводом для отстранения стали заявления бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова и доклад на их основе профессора Ричарда Макларена.
Лыжники вынуждены были пропустить чемпионат мира и обжаловать вердикт в Международном спортивном арбитраже (CAS). Однако 29 мая их апелляция была отклонена. Дело могло бы затянуться и до Олимпиады в Пхёнчхане, однако тот же CAS призвал допустить спортсменов до соревнований, если к 1 ноября их вина не будет окончательно доказана. Доказать её и было задачей комиссии Освальда.
30 и 31 октября никаких официальных заявлений сделано не было, однако ранее адвокат Легкова и Белова Кристоф Вишеманн отметил, что некоторые данные из списка Родченкова и фактически обнаруженные следы на пробирках не сходятся, что осложняет доказательства вины конкретных спортсменов. Менее оптимистично была настроена президент ФЛГР Елена Вяльбе. По её словам, на пробах были обнаружены следы вскрытия и аномальное количество соли, что подтверждало выводы Родченкова.
Казалось, что затянувшийся сериал уйдёт на ещё один круг, но 1 ноября появилась информация, что по делу Белова и Легкова вынесен приговор. Все их результаты на Олимпиаде в Сочи аннулированы, а сами они пожизненно дисквалифицированы. Позже этот приговор подтвердил и МОК, который полностью согласился с позицией Освальда. У спортсменов и ФЛГР остаётся шанс на обжалование этого приговора в CAS, однако предыдущие рассмотрения дел в этом арбитраже не оставляют больших шансов на окончательный успех.
Адвокат Вишеманн уже назвал решение МОК заслуживающим термина «скандал». И, конечно же, противоречащим CAS, так как не было ни расследования, ни получения дополнительных доказательств. А главное, был создан первый прецедент — дисквалификации спортсменов в отсутствие прямой вины. И вот это по-настоящему страшно. Особенно для сотен и тысяч спортсменов из благонадёжных стран, не перестающих кричать на каждом углу, что они «не чувствуют себя защищёнными».
Почему?
Да ведь переписка Родченкова и царапины на пробирках — это лишь косвенные признаки манипуляций, которые раньше никогда не могли служить подтверждением вины конкретного спортсмена. Вынеся только на их основе приговор, МОК может и дальше по аналогичной схеме наказать всех виновных из этого списка: двух биатлонистов, бобслеистов и скелетонистов и дальше по списку. А потом и любого, на кого укажет очередной беглый осведомитель.
Но главное сейчас — доказательство вины и манипуляций с пробами в таком масштабе позволит в дальнейшем принять решение об отстранении всей сборной России. Так Олимпиада может лишиться одних из лучших спортсменов в своих видах спорта Сергея Устюгова и Евгении Медведевой, Павла Кулижникова и Антона Шипулина, к которым ни у Макларена, ни у Родченкова не было никаких претензий. Можно, конечно, уповать на мудрость и готовность идти на компромисс Томаса Баха, но с тех пор и на него самого хорошо давили, да и возглавляемый им исполком МОК хорошо почистили от неблагонадёжных членов. Теперь осталось очистить спорт от неблагонадёжных русских.
И будет всем счастье.