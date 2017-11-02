Бумеранг без добра. Коукалова хитрит или поделом ей?

Скелет выпал из шкафа Грегорин, Коукалова страдает от болезни, Акимова отмечает день рождения, а её коллеги идут на хоккей.

Коукалова пропустит Олимпиаду?

У одной из самых своеобразных биатлонисток современности Габриэлы Коукаловой серьёзные проблемы со здоровьем. Значит это то, что она пропустит начало сезона и может должным образом не подготовиться к Олимпиаде, так как до сих пор не выдерживает полноценных нагрузок.

Любители теорий заговора, которых среди российских болельщиков немало, уже успели выстроить десятки версий от вернувшейся бумерангом огульной критики российских биатлонистов до тактической хитрости. Не зря в спорте родилась поговорка: бойся больных и беременных. Но болельщикам всё же стоит напомнить, что радоваться чужой беде нехорошо в любой ситуации, а за необдуманные слова лучше наказать соперницу на трассе. К тому же без красноволосой чешки в олимпийский сезон будет скучновато.

Карьера Грегорин завершена

Лес рубят — щепки летят. Не будь доклада Макларена, повлекшего массовую перепроверку проб прошлых Олимпиад, в том числе и российских, Тея Грегорин спокойно бы готовилась к Играм в Пхёнчхане. Выпавшим из шкафа скелетом оказалось применение гормона роста в 2010 году в Ванкувере, который в то время считался неуловимым. Возможность перепроверить пробы спустя восемь лет не оставляет шансов даже любителям главных фармокологических новинок. Так стоит ли рисковать, чтобы потом восемь лет жить в страхе?

Акимова отметила день рождения

Для Татьяны Акимовой отмечать день рождения на первом снежном сборе — привычное дело. В последние годы она неизменно встречает его в Тюмени. Но тренировки тренировками, а возможность попозировать в праздничной обстановке с красивым букетом есть всегда.

Вирер в роли медсестры

Доротея Вирер любит яркие образы и необычные поступки. В этот раз она решила порадовать любителей ролевых игр и снялась в костюме медсестры. «Если кому-то нужна медицинская помощь, мы всегда готовы», — написала она в «Инстаграме». Кстати, в новом сезоне Доротея будет радовать своих болельщиков на трассе в новом голубом костюме.

Биатлонисты сходили на хоккей

В столице Югры Ханты-Мансийске развлечений не так много. Помимо биатлона это хоккей, так как в городе играет клуб КХЛ «Югра». Максим Цветков похвастался селфи с матча югорчан с ЦСКА. Хозяева проиграли с разгромным счётом 0:5, но выступающий за ЦСКА Максим порадовался за победу одноклубников. Компанию ему составили тренеры Андрей Падин и Александр Попов и коллеги Юрий Шопин, Дарья Виролайнен, Светлана Слепцова и персонал сборной России.

Дети вместо сахара

Антон Бабиков в югорском супермаркете решил убить сразу двух зайцев. Во-первых, он добровольно отказался от сладкого, злоупотреблять которым профессиональному биатлонисту в любом случае не стоит. Во-вторых, деньги, на которые он мог бы купить эти торты, пожертвовал в благотворительный фонд на лечение детей, а заодно передал эстафету своим известным уфимским коллегам биатлонисту Максиму Чудову, триатлонисту Владиславу Литвинчуку и звезде женского бодибилдинга Карине Пермяковой.

Дальмайер быстрее полиции

Пока Фуркад и Коукалова решают свои проблемы со здоровьем, лучшая лыжница прошлого сезона Лаура Дальмайер в полном порядке. Она уже тренируется на снегу и демонстрирует своим подписчикам идеальную технику прохождения спусков и поворотов, где играючи обгоняет лыжников-мужчин. «Быстрее чем полиция!» — назвала свой ролик Лаура. Посмотреть видео было бы полезно российским биатлонисткам и их тренерам, которым есть к чему стремиться.