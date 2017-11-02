«Это лишь начало. Крестовый поход против России должен продолжаться»

Заслуженный скандал. Легкова и Белова изгнали пожизненно Следующий шаг — отстранение от Олимпиады всей сборной России?

В первый день ноября 2017 года МОК принял беспрецедентное решение в деле о российских лыжниках: аннулировал результаты Александра Легкова иЕвгения Белова на Олимпиаде в Сочи и отстранил обоих от участия в Олимпийских играх начиная с Пхёнчхана. Если у МОК и всевозможных комиссий, которые занимались расследованиями этой запутанной истории, и есть прямые доказательства вины спортсменов, то они не торопятся их предъявлять. Пока же всё выглядит так, что лыжникам ломают жизнь из-за царапинах на пробирках, к которым те вряд ли имеют хоть какое-то отношение. Кто их царапал, изменилось ли содержимое пробирок и принимали ли Легков и Белов запрещённые препараты на самом деле – это уже никого не интересует.

«Это очень жёсткое решение. Пока весь мир это обсуждает, вы не представляете, какой ужас испытывают сами ребята. Это сможет понять только спортсмен. Всю свою жизнь они положили, чтобы достичь спортивного результата для своей страны, и теперь слышат вот такие обвинения», – отреагировал министр спорта России Павел Колобков.



Но действительно ли резонансное решение о российских лыжниках обсуждает весь мир? «Чемпионат» решил проверить и узнать, что же думают об этом решении в зарубежной прессе.

Бейсбол куда важнее

Как оказалось, ведущие издания Соединённых Штатов и Великобритании тема пересмотра результатов Олимпиады в Сочи не волнует совершенно. Американцы увлечены расследованием недавнего теракта, а с точки зрения спорта уделяют гораздо большее внимание решающему матчу финальной серии бейсбольной лиги и даже европейской футбольной Лиге чемпионов. У британцев же, понятное дело, футбол на первом месте. Читатели воодушевлены победой «Тоттенхэма» над мадридским «Реалом» и совсем не интересуются судьбами неведомого лыжного спорта и изрядно надоевшего допинга. Короткие новости об отстранении россиян и пересмотре итогов Олимпийских игр буквально тонут в мощном потоке футбольного восторга.

Особо опасны. Лыжники виновны, Россию отстранить. Или нет? Виновен ли Легков? Как казнить по косвенным уликам? Сработает ли схема по отстранению России от Олимпиады? А что ты думаешь об этом?

«Будет странно получить медаль по почте»

Кого изменения в таблицах результатов точно волнуют? Главным образом норвежцев, которые по итогам аннулирования результатов Легкова могут разжиться сразу двумя бронзовыми наградами: в 50-километровом марафоне на третье место поднимается Сундбю, он же с тремя своими товарищами замкнёт тройку Швеция – Франция – Норвегия в эстафете. Корреспонденты норвежского NRK сумели оперативно собрать впечатления потенциальных медалистов.

Нельзя сказать, что все норвежские лыжники придерживаются одной точки зрения. Петер Нортуг будет не слишком рад медали, если получит её по почте: «Бронзовая медаль в эстафете, полученная при таких обстоятельствах, для меня ничего не значит. Я думаю только о лучшем для нашего вида спорта». Вторит Нортугу и Сундбю: «Это всё очень печально для лыжных гонок. Если в этой ситуации мне достанутся олимпийские награды, я не смогу им радоваться. Это приятная строчка в моём резюме, но к спорту она отношения не имеет».



С другой стороны, Крис Йесперсен обрадовался развязке истории с российскими лыжниками: «Будет странно получить медаль по почте, но если она мне достанется, значит, я её заслужил. Это будет моя первая олимпийская медали, и, конечно, я очень хочу её получить».

«Крестовый поход продолжается»

Южные соседи норвежцев от дисквалификации российских спортсменов прямых дивидендов не получат, однако эксперты в шведской прессе настроены значительно более агрессивно. Эксперт телеканала SVT Матиас Фредрикссон недоумевает, почему же лыжников из России отстранили только от Олимпиад: «Полагаю, что у МОК есть убедительные доказательства, позволяющие пожизненно отстранить спортсменов от Олимпиад. Но если так, то и FIS должна принять аналогичное решение. Странно, когда лыжнику нельзя выступать на Олимпиаде, но можно на чемпионате мира», – заключил эксперт, заметивший также, что доказательства вины атлетов было бы правильно предать огласке, чтобы ни у кого не оставалось сомнений.

Ещё один эксперт телеканала Якоб Хорд рассуждает стратегически: «Думаю, это лишь начало действа, которое развернётся в ближайшие недели. Мы все ждали этих расследований МОК, и первый шаг наконец-то был сделан. Крестовый поход против России и её государственной системы допинга будет продолжаться». Иронично, что рядом с заключительными словами Хорда на странице сайта расположен небольшой блок с главными принципами работы SVT, первая фраза в котором гласит: «Новости должны быть беспристрастными».

«Мыльная опера ещё не закончена»

Французское издание Le Monde как раз показывает ситуацию беспристрастно. Авторы объясняют читателям, кто такие Легков и Белов, как развивалось их дело и за что их отстранили от участия в Олимпийских играх. А от проблемы лыжников текст плавно переходит к вопросу возможного отстранения всей сборной России от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане.



Le Monde вспоминает, как развивалась ситуация в преддверии Олимпиады в Рио-де-Жанейро, когда вопрос допуска конкретных спортсменов решали федерации по отдельным видам спорта. Авторы уверены, что перед Играми в Пхёнчхане такое решение может быть лучшим вариантом для России. В противном случае вся наша сборная может быть не допущена в Южную Корею. «Скандальная мыльная опера, возникшая в России, ещё не закончена. Но тех, кто устал от неё, можно успокоить: это решение МОК переводит её в финальную стадию».