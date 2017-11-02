Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия — Иран. LIVE

Всё просто: это игра за первое место в группе. Проигравший в полуфинале получит Бразилию. Следим за главными событиями матча в прямом эфире.

19:00. Ну и ещё раз о нашем составе. Вне заявки сегодня Аксёнов (не сыгравший пока ни одного матча) и Павленко (впервые пропускающий игру). Вратари — Максим Чужков и Максим Роговский.

18:55. И пара слов о самом важном. Без этого никак. Судят нас сегодня опытнейший итальянец Джионни Маттиколи и испанец Рауль Гонсалес. Два великих арбитра из ОАЭ, устроивших вчера шоу, сегодня получили секундомер и почётное право контролировать смены. Хочется верить, что с ролью третьего и четвёртого судей они справятся хорошо.

18:50. Иран размялся, Иран готов к игре с Россией. Наш капитан Антон Шкарин назвал сегодняшнего соперника «иранской Беларусью». Это значит, что команда умеет играть в обороне и четко соблюдает тактику. Они знают, как играть против нас, а мы, хочется верить, знаем, как играть против них.

Фото: beachsoccerrussia.ru

18:45. Уже ясно, что наш матч начнётся немного позже запланированного, так что пока можно вспомнить, как Россия раскатывала Мексику. Все голы и опасные моменты этого матча — вашему вниманию.

18:40. Пока же сборная России в полном составе сидит на трибуне и смотрит за тем, как бразильцы возят по песку хозяев турнира. К середине матча счёт там 8:2. И уже можно анонсировать изменение в нашем составе: спартаковцы Павленко и Котов, сидящие рядом тоже знают, что сегодня играть будет Юрий, а не Алексей, попадавший в заявку в матчах с Парагваем и Мексикой. Это тренерское решение.

Фото: beachsoccerrussia.ru

18:35. Россия и Иран играют на Межконтинентальном кубке всегда. С 2013 года, когда Иран впервые получил приглашение, не было ни единого турнира, где бы мы не встречались. При этом есть любопытное и не очень приятное статистическое правило: в полуфинале Россия всегда обыгрывает Иран, а вот в группе — проигрывает. В 2013 и в 2016 годах мы уступали Ирану в группе, причём оба раза — по пенальти. В прошлом году ситуация вообще была один в один: последний тур, проигравший — в полуфинал на Бразилию. А вот в 2014 и 2015 годах Россия встречалась с Ираном в полуфинале и оба раза побеждала.

Не забьём, сколько захотим. Россия сделала героем вратаря Ирана Сборная России по пенальти уступила Ирану и в полуфинале сыграет с Бразилией. Зато сделали иранского вратаря героем, а это не каждый сумеет.

18:30. Тот, кто сегодня победит… Точнее не так. Кто сегодня проиграет, тому в полуфинале встречаться с Бразилией. Победителю достанется Португалия, которая только что отмучилась в решающем матче с Египтом. Португальцы вели — 5:1, затем пропустили пять голов подряд и лишь в концовке Джордан сумел перевести игру в овертайм. В серии пенальти Португалия вымучила победу и заняла второе место в группе А.

18:20. Вчера сборная России одержала тяжёлую победу над Парагваем и судьей из ОАЭ — 2:1. Вот как это было.

18:15. Здравствуйте, уважаемые любители пляжного футбола. В заключительном матче всего группового этапа Межконтинентального кубка по пляжному футболу — 2017 встречаются Россия и Иран. Обе команды одержали по две победы, гарантировали себе выход в полуфинал и теперь в личном противостоянии оспорят первое место в квартете. Начало этого матча в 19:00 по московскому времени, а «Чемпионат» начинает свою традиционную текстовую трансляцию из Дубая. Это будет не матч, а настоящая мясорубка — не сомневайтесь!