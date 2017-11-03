Опасное шампанское, удар топором. Самые странные травмы олимпийцев

Кома – это вообще не повод не ехать на Олимпиаду. А вот с топором нужно обращаться бережнее. И собак ловить аккуратнее.

Для многих спортсменов Олимпийские игры являются вершиной карьеры, поэтому подготовка к турнирам ведётся с максимальной ответственностью и серьёзностью. Однако не всегда всё идёт по плану.



На днях британский фристайлер Ллойд Уоллес заявил, что планирует отобраться для выступления на Олимпиаде-2018. Вроде бы ничего странного, если не знать, что ещё пару месяцев назад спортсмен находился в искусственной коме и ничего не помнит о том, как туда попал. Зато всё помнят российские и украинские тренеры.

Через 2 месяца после искусственной комы лыжный акробат готов поехать на ОИ-2018

«Чемпионат» решил вспомнить о самых нелепых и необычных травмах будущих олимпийцев. Которые, впрочем, не помешали нашим героям выступить на Олимпийских играх.

Волейбол – это вам не горные лыжи. Там сломаться можно

Казалось бы, что может быть безобиднее, чем волейбол, но только не для звезды американских горных лыж Боде Миллера. Легендарный спортсмен рисковал пропустить Олимпийские игры в Ванкувере после того, как неудачно поиграл с друзьями в волейбол всего за несколько месяцев до поездки в Канаду. Миллер серьёзно повредил правую лодыжку и доктора американской сборной сначала сильно сомневались, что легендарный горнолыжник сможет принять участие в Играх и других кубковых соревнованиях в том сезоне. К счастью, травма всё-таки позволила Миллеру выступить в Ванкувере, где ему удалось завоевать свое единственное в карьере золото Олимпиады. Американец также выиграл серебряную и бронзовую медали соревнований, однако специалисты сходятся во мнении, что если бы не волейбольная травма, Миллер смог бы привезти домой больше одного золота.

Снежки? Вы серьёзно?

Да-да, снежки. По сравнению с ними волейбол, в который играл Миллер, можно приравнять к гладиаторским боям. Двукратный призёр Олимпийских игр лыжный акробат Дмитрий Дащинский из Беларуси умудрился повредить спину, играя в снежки. Это случилось в тренировочном лагере белорусской команды непосредственно перед стартом Кубка мира в 2009 году. После неудачного броска снежного комка Дащинский почувствовал дискомфорт, а когда ложился спать, неловко наклонившись, усугубил травму. Первый этап Кубка мира, конечно, пришлось пропустить, а вот на Олимпиаде в Ванкувере спортсмен всё-таки выступил и даже был выбран капитаном белорусской сборной. Тем не менее результат Дащинского не оправдал ожиданий. В первой попытке в финале опытный спортсмен при приземлении не смог удержаться на ногах и упал.

До чего ж я невезучий

В 2013 году американскому пловцу Райану Лохте в объятия бросилась преданная фанатка, в результате чего оба не удержали равновесие и упали на землю. Итог – повреждение мениска. Но это далеко не самая странная травма Лохте. В 2009 году он умудрился травмировать колено, выполняя трюки из брейк-данса на одной из шумных вечеринок. Ещё он повреждал ступню, катаясь на скутере, травмировал лодыжку, гоняясь за своим доберманом, а также испытывал на прочность многострадальное колено, потянувшись за телефоном в машине. При этом каждый раз Лохте умудрялся быстро восстанавливаться и выигрывать Олимпиады и чемпионаты мира. Совершенно непонятно, как можно постоянно получать такие нелепые травмы и одновременно быть одним из самых крутых спортсменов в истории Игр.

Шампанское ударило

В 2009 году американская горнолыжница Линдси Вонн выиграла скоростной спуск в Валь-д’Изере и решили отпраздновать успех вместе с друзьями и бутылкой шампанского. Но нельзя же так явно недооценивать скрытую угрозу при открытии игристого напитка. Американка забыла об осторожности и, открывая бутылку, сильно порезала большой палец на правой руке. Врачу американской команды пришлось накладывать швы прямо в отеле, чтобы остановить кровотечение, после чего Вонн перенесла операцию в Инсбруке. Через год спортсменка выиграла золотую медаль на Играх в Ванкувере.

Красота дня. Снежная блондинка Линдси Вонн В рубрике «Красота дня» — американская горнолыжница Линдси Вонн, в очередной раз возглавившая общий зачёт Кубок мира.

Сотрясение мозга и поток мыслей

35-летняя Лоло Джонс является всего лишь одним из 10 американских спортсменов, которые принимали участие и в летних, и в зимних Олимпийских играх. Параллельно с успешной карьерой в лёгкой атлетике Джонс решила добавить в список бобслей и показывала там весьма достойные результаты. До медалей в Сочи она добраться не сумела, но намерена отобраться на Игры в Корею. В октябре этого года спортсменка получила сотрясение мозга на одной из тренировок. Сама Джонс описала эту травму как “самую странную в своей карьере”. Американка с иронией относится к этому, отмечая, что не всегда может контролировать поток мыслей, поэтому иногда пишет своим бывшим парням, прикидываясь, что ничего не помнит.

Рождённый бегать водить не может

10 июня 2012 года Усэйн Болт возвращался домой под утро после большой вечеринки с друзьями в окрестностях Кингстона. БМВ спортсмена вылетел с дороги, однако серьёзных повреждений удалось избежать. Это случилось всего за два месяца до Олимпиады в Лондоне, где Болт выиграл три золотые медали. Интересно, что в похожую аварию ямайский бегун попал в 2009 году. Тогда он вёл машину босиком и серьёзно повредил левую ступню, из-за чего пропустил месяц тренировок.

Уходи красиво и живи счастливо. Как проиграл Болт Усэйн Болт показал последнее шоу на чемпионате мира в Лондоне. Он не стал первым, но остался королём.

Топор. Просто топор

Многолетний лидер украинской сборной по биатлону Андрей Дериземля отмечал день рождения в компании друзей на природе и отправился готовить шашлыки. Начать пришлось с колки дров топором, тут спортсмена и поджидала беда. Биатлонист случайно задел инструментом большой палец на левой руке. Позже Дериземля признавался, что этот инцидент имел для него длительные неприятные последствия, потому что большой палец играет важную роль при стрельбе. Травма случилась между Играми в Солт-Лейк Сити и Турине, поэтому участию Дериземли в этих соревнованиях она не помешала.