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Межконтинентальный кубок-2017, Россия — Португалия
Текст: Андрей Иванов
Фото: beachsoccerrussia.ru

Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия — Португалия. LIVE

Это полуфинал. Это классика европейского пляжного футбола. И это всё самое интересное о суперматче в прямом эфире. Игра начинается.
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17:00. Здравствуйте, уважаемые любители пляжного футбола. Полуфинал Межконтинентального кубка. Россия — Португалия. Главное европейское «класико» и второе по значимости в мире. Самый принципиальный и неприятный соперник для России. В общем, суперматч, которого ждали. Начало — в 17:45 по московскому времени. Начало нашей традиционной текстовой трансляции из Дубая — прямо сейчас.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России - Пляжный футбол
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