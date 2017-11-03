Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия — Португалия. LIVE

Это полуфинал. Это классика европейского пляжного футбола. И это всё самое интересное о суперматче в прямом эфире. Игра начинается.

17:00. Здравствуйте, уважаемые любители пляжного футбола. Полуфинал Межконтинентального кубка. Россия — Португалия. Главное европейское «класико» и второе по значимости в мире. Самый принципиальный и неприятный соперник для России. В общем, суперматч, которого ждали. Начало — в 17:45 по московскому времени. Начало нашей традиционной текстовой трансляции из Дубая — прямо сейчас.