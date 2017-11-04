Лыжня в чиновники. Слепцова снова в тренде

В августе 2017 года Светлана Слепцова завершила спортивную карьеру в связи с беременностью, а уже 1 ноября она приступила к выполнению государственной службы, став помощником губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. Достаточно ли двух месяцев для подготовки к работе на столь солидной должности после 20 лет непрерывных тренировок?

Слепцова назначена советником губернатора ХМАО-Югры

Зигзаги судьбы Слепцовой в спорте

Несмотря на неудачи последних лет, Светлана Слепцова остается одной из самых любимых спортсменок российских болельщиков. Кажется, что совсем недавно молодая девушка ворвалась в элиту мирового биатлона и давала надежду на светлое будущее. Слепцова частенько передвигалась по дистанции со скоростью Магдалены Нойнер и тогда в этом не было ничего удивительного. Многие влюбились в биатлон во второй половине 2000-х во многом из-за Слепцовой, которая подкупала азартом и искренностью.

На Олимпиаде в Ванкувере россиянка добилась главного результата в карьере – выиграла золото в эстафете. Правда за несколько дней до этого Слепцова вызвала бурю негодований среди болельщиков. Россиянка заняла лишь 18-е место в гонке преследования и на эмоциях бросила фразу, что “мы никому ничего не должны”. Несколько лет спустя Андрей Аршавин порадует нас похожей цитатой после футбольного чемпионата Европы в 2012 году. Так или иначе после Ванкувера биатлонистка провела еще два сезона на высоком уровне, но потом наступили суровые будни и редкие всплески активности.

Слепцова: в моём сердце останутся биатлон и Дима Губерниев Светлана Слепцова рассказала о причинах окончания карьеры и предположила, будет ли она следить за биатлоном.

Чем вообще занимается советник губернатора?

В любом случае карьера Слепцовой была запоминающейся. Очевидно, запомнились выступления спортсменки и чиновникам в Ханты-Мансийске. Надо сказать, что в Югре традиционно уделяют большое внимание трудоустройству бывших биатлонистов. В частности, Викторой Майгуров и Евгений Редькин занимали посты министров спорта, а Дмитрий Ярошенко сейчас руководит спортом в Ханты-Мансийске. Как это часто бывает в российском спорте, не успев повесить бутсы, коньки или винтовку на гвоздь, ты становишься государственным служащим и начинаешь поднимать отечественный спорт с колен.



Возникает логичный вопрос, а достаточно ли у Слепцовой навыков и умений для выполнения подобной работы? Все-таки мы говорим именно о серьезной государственной службе, а не о деятельности на общественных началах, с которой, к примеру, начинают многие бывшие спортсмены в Европе и Северной Америке. Люди набираются опыта и начинают с малого. Речь может идти об изучении работы спортивного объекта, составлении расписания соревнований, организации работы детского спорта. Но, возможно, мы спешим с выводами и преувеличиваем масштаб проблемы?

Давайте обратимся к конкретным требованиям и обязанностям, которые предъявляются к советнику губернатора. Должность предполагает наличие высшего образования и стаж государственной гражданской службы (или государственной службы иных видов) не менее четырех лет или стажа работы по специальности не менее пяти лет.



Изучая биографию спортсменки, найти подобный опыт не представилось возможным. Зато есть информация о высшем образовании. В 2008 году Слепцова окончила Югорский государственный университет по специальности “тренер-преподаватель”, а еще через два года в том же учебном заведении получила специальность “государственной и муниципальное управление”. Проблема только в том, что в эти годы спортсменка как раз была на пике карьеры и вряд ли могла отдавать всю себя учебе. Да в общем Светлана никогда этого не скрывала, признаваясь, что сессии получалось закрывать с некоторым опозданием.



Идем дальше. Другие квалификационные требования на должности советника губернатора включают профессиональные знания федерального и окружного законодательства, которые регулируют соответствующую деятельность (в нашем случае – спорт) применительно к исполнению своих должностных обязанностей. Советник губернатора должен уметь применять нормативно-правовые акты в сфере ответственности, взаимодействовать с государственными органами и органами местного самоуправления. У Светланы Слепцовой было ровно два месяца овладеть всеми этими навыками с момента завершения карьеры и до вступления в должность. Просто факт.

Личная причина. Почему Слепцова неожиданно бросила биатлон Вряд ли бы она выиграла в Корее медаль, но биатлону будет не хватать такой яркой личности.

Так что, теперь спортсмены не могут быть чиновниками?

Конечно, могут. Было бы полнейшей глупостью утверждать, что профессиональный спортсмен не способен ни на что кроме тренировок 24 часа в сутки. Проблема в том, что заслуженные атлеты занимают важные посты абсолютно неподготовленными и без соответствующего образования. Почему на большинстве работ требуют подтверждения навыков, а здесь это неприменимо? И тут совершенно не важно, будет ли Слепцова или кто-то другой советником по спорту или по экономике. Нет сомнений, что олимпийская чемпионка по биатлону хорошо разбирается в биатлоне, но биатлон – это, во-первых, еще не весь спорт, иначе должность называлась бы “советник губернатора по биатлону”. Во-вторых, знания советника губернатора в любом случае должны простираться в сферу законодательства, экономики и политики.



Как мы отмечали в самом начале, подобные должности как будто специально придуманы для бывших спортсменов, которых надо поощрить за отличную карьеру и предоставить им нормальную жизнь после завершения карьеры. Идея прекрасная и правильная, но, возможно, стоит чуть детальнее проработать структуру ее исполнения?