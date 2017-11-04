Не забиваешь ты… Да просто не забиваешь. Россия — без медалей Межконта

Впервые и совершенно по делу. Сложно что-то выигрывать на серьёзных турнирах, с трудом забивая по два мяча за игру.

19:05. И всё равно, конечно, это лучшая и самая титулованная сборная России по игре в футбол. Да и по многим другим видам спорта тоже. Смена поколений началась и вовсю идёт, и даже при этом мы умудряемся стать сильнейшими на континенте. Ну а от болельщики всегда будут с этой командой. И в Дубае, и на краю света. Этот сезон окончательно закончен. До встречи в следующем году.

19:00. Итог… Да что там говорить. Так беззубо Россия в атаке не играла никогда. Только Мексике, занявшей последнее место, мы смогли забить шесть голов. Парагваю, Португалии и Ирану сегодня — два. Ирану два дня назад — три в основное время. О какой классной защите может идти речь, если ты забиваешь два гола? Рассчитывать пропустить один? Так это пляжный футбол и кочки. Именно кочки в каждом из трёх последних матчей нас и хоронили. Словно напоминая: в «пляжке» надо забивать, она и придумана для этого.

36.00. 2:4. Всё. Сборная России проиграла Ирану и впервые в своей истории не попала в призёры Межконтинентального кубка.

35.05. Гол. 2:4. Без шансов для Роговского бьёт Киани.

35.04. Удаление. Ну вот и всё. Чужков играет руками за пределами штрафной и получает красную карточку. Это и убойный штрафной, и игра в меньшинстве, если его не забьют.

34.30. Очередная ошибка Краша в передаче. Как черта какая-то.

34.00. Слабо и неточно бьёт Артур.

33.57. Месигар касается мяча раньше, чем тот касается песка. Штрафной, его пробьёт Папоротный.

33.55. Ахмадзаде грубо врезается в Чужкова. Завязывается потасовка, иранец и Макаров получают желтые, а Папоротный просто участвует. Конечно, это провокация, но Иран ведёт в счёте и может себе это позволить.

Фото: beachsoccerrussia.ru

33.20. И вот момент! Мяч доходит до головы Крышанова после паса Чужкова, но от неё опять летит мимо.

32.17. Акбари машет ногами, как мельница. Мяча и рядом уже не было, зато было колено Макарова. Это всё, правда, в нашей штрафной.

32.00. Бьёт Папоротный с середины площадки — неточно. Где же твои «бомбы», Артур? Пора бы уже.

31.00. Папоротного откровенно завалили в штрафной, но такие пенальти сейчас давать не будут. Это же не первые секунды.

30.20. Ахмадзаде потерял мяч, отчаянно хватал Макарова и свалил его, а тот, падая, задел иранца по лицу. Теперь тот катается по песку и требует наказать россиянина.

29.20. Романов пробил через себя — заблокировали его удар. Уже в двадцатый или тридцатый раз, по моему.

28.46. ГОООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!! 2:3. Макаров отобрал мяч, покатил в центр Романову, а тот в касание отправил его в ближний от Хоссейни угол.

27.18. Чужков полез в обыгрыш и Киани его зацепил. Штрафной, но далеко в небо летит мяч.

26.39. Аксёнов получает удар в лицо, а Моради — жёлтую карточку.

26.21. Гол. 1:3. Штрафной в исполнении Моради со своей половины, и Чужков играет неудачно, пропуская скачущий мяч под руками. Не забиваешь ты… а дальше все знают.

26.15. Спасает Хоссейни. Два отличных стандарта упущены, а что ещё надо, чтобы забивать?

26.14. Теперь Макарова грубо сбивают в центре. Жёлтая Акбари и штрафной. До ворот дальше, чем у Крышанова, но зато почти по центру.

25.36. Очень неточно бьёт Николай. А в ворота вернулся Хоссейни.

25.35. Киани отпускает от себя мяч и грубо бьёт Крышанова по ногам. Жёлтая карточка, но главное — опасный штрафной.

25.05. Акбари бьёт Чужкова. Никакой борьбы не было, просто пошёл до конца и не стал останавливаться.

25.00. Хамид остался в воротах Ирана. Пока Октавио всё устраивает. Аксёнов нарушил правила в чужой штрафной.

24.00. 1:2. Начался третий период.

24.00. Что тут скажешь — опять кочка. Играть надо, играть.

24.00. 1:2. Завершён второй период.

23.00. Удар Никонорова через себя — снова блок. Классно обороняется Иран.

22.00. Удар Папоротного — блок защитника.

21.12. Гол. 1:2. Рассыпалась оборона России, Ахмадзаде получил мяч на пятаке, спокойно развернулся и пробил под перекладину.

20.30. Попытка Папоротного ударить издалека — слишком слабо.

19.45. Гол. 1:1. Хамид пробил, мяч попал, похоже, в ту же кочку, что и в игре с Португалией, и влетел в девятку.

19.00. Как интересно. Меняют иранцы Хоссейни на второго вратаря Хамида. Неожиданный ход.

18.30. Никоноров перемудрил! Мог сам бить, отличная была позиция, но решил отдать пас на набегающих партнёров, а те вдвоем не разобрались.

18.00. Шкарин бил после двоечки с Никоноровым — неточно летит мяч.

16.40. ГОООООООЛЛЛЛЛЛ!!! 1:0. Хитрый какой розыгрыш аута — Краш ногой забросил свечу на Папоротного, тот в касание сбросил вдоль ворот, и набежавший Никоноров спокойно отправил мяч в сетку! Вот как это было.

16.30. Удар Макарова со своей половины — сильно выше.

16.00. Ничего у россиян в атаке не получается. Прямо безнадёга какая-то.

15.00. Романов через себя с острейшего угла — мимо, конечно.

14.00. Опять Краш ошибается в передаче, но сам же успевает отработать назад.

13.00. Розыгрыши Чужкова через края пока вообще ничего не дают. Иранцы сразу накрывают и вынуждают отыгрываться назад вратарю. Надо что ли Максу бить почаще.

12.00. 0:0. Начался второй период. С удара в штангу ворот Чужкова.

12.00. Вряд ли игра сейчас наша. Но она пока и не иранская.

12.00. 0:0. Завершён первый период.

11.30. Макаров бросил себе мяч на ход и пробил — ну очень, очень неточно.

11.00. Аксёнов пробил головой после розыгрыша углового — неточно.

10.00. Зато иранцы охотнее идут в обводку и стараются обыграть один в один. Папоротный бьёт — мимо.

09.00. Иран больше владеет мячом, но воротам не угрожает ни та, ни другая команды.

08.00. Макаров раскачал защитника и бил в дальний, мяч полетел неточно и никто его не смог подправить в ворота.

07.00. Краш пробил в касание после паса Чужкова — в небеса.

06.10. Макаров нарушил правила на Булокбаши. Штрафной с половины поля Ирана.

06.00. Месигар довольно легко обыграл Макарова на замахе, но ударил очень неудачно.

05.00. Теперь Никоноров бьёт через себя — очень неточно. Голов Бориса последние две игры России очень не хватает.

04.00. Аксёнов бьёт через себя, защитник своевременно блокирует удар. Штрафной в ворота Чужкова — спокойно играет Максим.

03.30. Чужков пытается бить в направлении своих форвардов, которые растягивают защитников по штангам. Пока мяч до них не доходит.

02.30. Ахматзаде очень резко бьёт через себя. Если бы попал, не факт, что Чужков бы спас.

01.30. Неточная диагонать Краша. Плохо Юрий играет на этом турнире, откровенно плохо. Но сегодня-то можно всё исправить.

00.30. Чужков вернулся и тут же грубо получил по рукам от Моради. Они сегодня будут грубить и хамить, они это умеют.

00.16. Выше ворот бьёт Моради! Видимо, напугал его сменивший Чужкова Роговский.

00.15. Пенальти в наши ворота и жёлтая Чужкову. Сбил он Моради.

00.00. 0:0. С богом. Поехали!

17:44. Завершены все официальные процедуры, всё готово к началу матча за третье место Межконтинентального кубка — 2017.

17:41. Звучат государственные гимны России и Ирана.

Фото: beachsoccerrussia.ru

17:40. Россия снова в красном, Иран снова в белом. Как и два дня назад. Вот только вратари словно «махнулись» майками. Сегодня наши голкиперы в зелёном, а иранцы — в чёрном. в первом матче было наоборот.

17:36. Сборная ОАЭ только что победно завершила матч против Египта — 2:1, и заняла пятое место на турнире. Так что прямо сейчас команды Ирана и России появятся на песке.

17:35. В от у Ирана по сравнению с первым матчем с Россией сразу два изменения. Не играют Мохтари и Назем, и дело тут точно не в дисквалификациях. Вместо них бразильский наставник иранцев Марко Октавио выставил Фарида Булокбаши и Мостафу Киани. Последний, кстати, вчера забил бразильцам трижды.

17:30. Ни в одном из четырёх матчей на этом турнире сборная России не испытала на себе судейской благосклонности. Более того, в двух играх нас отчётливо «убивали». И вот сегодня — снова здравствуйте. Прекрасное трио судей из ОАЭ, отчаянно чудившее в нашем матче с Парагваем. Но хоть на этот раз в поле будет работать только один — Эбрахим Аль Мансори. Второй арбитр — Ингилаб Маммадов из Азербайджана.

17:25. Иран вчера проиграл Бразилии — 4:6. Борьбу навязал, в концовке счёт даже сократился до минимума. Но силушки не хватило.

Фото: beachsoccerrussia.ru

17:20. У нас сегодня не сыграют спартаковцы Котов и Павленко. То есть, Лихачёв возвращается к тому самому составу, который он использовал на этом турнире лишь один раз. В первой и победной игре с Ираном. Вратари Чужков и Роговский здоровы и готовы к игре.

17:15. Это трофей… который нам уже не достанется. Сейчас самое главное — забыть о нём и о не исполненном желании поквитаться с Бразилией. Впереди бронза, и её ещё нужно завоевать.

Фото: beachsoccerrussia.ru

17:05. Два дня назад Россия обыграла Иран в группе — 4:3. Молниеносный хет-трик Макарова, чудовищный рикошет, судейские чудеса и победный автогол в овертайме — это всё в обзоре главных моментов той игры.

17:00. Здравствуйте, уважаемые любители пляжного футбола. В заключительный день Межконтинентального кубка сборная России играет не в том матче, где бы ей хотелось. Это всего лишь игра за бронзу с Ираном. Однако за все шесть лет существования этого турнира Россия никогда не опускалась ниже третьего места — три победы, серебро и две бронзы. И эту традицию нарушать нельзя. Матч начнётся в 17:45 по московскому времени, а мы начинаем свою традиционную текстовую трансляцию уже сейчас. Не пропустите!