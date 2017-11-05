Спускайте билеты в унитаз! Товарищ Ким учит Россию сохранять лицо

Французский поэт Артюр Рембо заметил: «Жизнь — это фарс, который играют все».

С возвращением холодной войны в международный спорт возвращается и эпоха бойкотов. Сборная КНДР по тяжёлой атлетике объявила о бойкоте чемпионата мира, который в конце этого месяца стартует в США. Официальных объяснений северокорейские представители так и не дали, но нам-то всё понятно. Это ответ на масштабные санкции, организованные США. Обложили Северную Корею они со всех сторон, а в ответ Ким Чен Ын решил испортить американцам праздник.

Сборная КНДР в тяжёлой атлетике — это не какая-то третьесортная держава. Женская сборная этой страны иногда почти на равных конкурирует с Китаем и с крупнейших мировых форумов в последние годы привозит по четыре-пять медалей. Самим американцам такое и не снилось. Кроме того из-за допинговых скандалов на турнир и так не приедут команды, которые принято относить к законодателям мод в тяжёлой атлетике: Россия, Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Китай, Молдавия, Турция, Болгария, Украина… Устали загибать пальцы? И после этого американцы будут говорить, что у них проходит чемпионат мира? Да это не чемпионат мира, а первенство водокачки или как называют такие турниры в игровых видах спорта — чемпионат мира среди малых стран. Ведь в тяжёлой атлетике США такой же карлик, как КНДР в мировой экономике.

Заметьте, корейцы лишних слов не любят и предпочитают действовать. Захотели создать ядерное оружие, так создали, провели испытание и пусть и не с первой попытки запустили ракету. Захотели дать ответ на недружественную политику враждебного государства, так сразу объявили бойкот. Для этого не надо было министру иностранных дел кричать о враждебной политике, а министру спорта вздымать руки к небу и жалеть невинно пострадавших спортсменов. Спортсмен — это солдат и должен делать то, что полезнее сейчас для Родины.

Ведь не объяви корейцы о бойкоте, чтобы они получили? Американцы бы обязательно нашли у них допинг, обижали бы и унижали, да ещё соблазняли бы своими аморальными ценностями. А тут вместо унижения и мольбы разрешить им войти в приличное общество корейцы сами сыграли на опережение. Ведёте к нам враждебную политику? Фиг вам, а не чемпионат мира.

«Это лишь начало. Крестовый поход против России должен продолжаться» Шведы требуют карать крестом, норвежцы не рады медалям, а французы ждут скорой развязки – что в мире пишут об отстранении Легкова и Белова.

Такую тактику не грех взять на вооружение и России в диалоге с нашими «западными партнёрами». После изучения всех царапин на пробирках, нас будут склонять к выступлению под нейтральным флагом, а в худшем случае и вообще не допустят российских спортсменов до Игр. Так зачем терпеть это унижение, когда можно сразу самим отказаться от участия в этом цирке и первыми нанести удар по прогнившему изнутри, съеденному коррупцией сборищу старцев под названием МОК.



Первым превентивный удар должна нанести КХЛ и просто не пустить на Олимпиаду своих хоккеистов, причём не только российских. Тогда купленные задорого билеты болельщики могут спустить в унитаз. Кому будет нужен турнир без игроков двух лучших лиг мира? Да он по составу будет чуть сильнее, чем молодёжное первенство! Уж коль мир спорта совсем обезумел, то поможем столь же безумными действиями разрушить его до основания. А уж что будет, когда товарищ Ким додумается вывести на орбиту несколько мешков с гвоздями и парализует все спутники и весь проклятый интернет!

