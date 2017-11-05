Ай да Коляда! Россия снова доминирует в фигурном катании

С 3 по 5 ноября в столице Поднебесной состоялся третий этап Гран-при по фигурному катанию. И зрителям в Пекине было на что посмотреть: на их глазах был установлен исторический мировой рекорд в танцах на льду, Алина Загитова выиграла свой дебютный этап Гран-при, а Михаил Коляда сумел опередить признанных лидеров и впервые в карьере вышел в финал турнира.

Три года спустя

Вы сможете сходу вспомнить, когда российский фигурист в последний раз занимал первое место на этапе Гран-при? Если нет, то мы подскажем. Произошло это в конце ноября 2014 года: Максим Ковтун показал лучший результат на этапе в Бордо, выдержав конкуренцию со стороны Дениса Тена и Тацуки Матиды. Прошло три года, и российские болельщики наконец-то дождались новой победы. Михаил Коляда, получивший немалую порцию критики после выступления в Москве, исправился в Пекине. Короткая программа Михаила получилась потрясающей – 103,13 балла.

Произвольная не обошлась без ошибок и даже падения, но и оно не помешало Коляде набрать довольно высокую сумму в 279,38 балла и опередить как двукратного чемпиона мира Хавьера Фернандеса, так и двукратного их призёра Бояна Цзиня. Справедливости ради нужно отметить, что и китайский и испанский фигуристы неудачно проявили себя в произвольной программе, но прогресс российского лидера в этом году их провалы не оттеняют. Особенно приятно, что победа позволила Михаилу впервые в карьере добраться до финала Гран-при.

Конкурентка для Медведевой?

Евгения Медведева в текущем сезоне явно вознамерилась одержать победы во всех возможных турнирах, в которых она будет принимать участие. Двукратная чемпионка мира сейчас на голову выше всех своих конкуренток и готова побеждать играючи. Но зритель всё равно жаждет хоть какой-нибудь конкуренции, а потому старательно ищет Евгении соперниц, которые смогут попробовать навязать ей борьбу. 15-летняя Алина Загитова – очередная претендентка на звание конкурентки Медведевой, она показала это в Китае, выиграв свой дебютный этап Гран-при. Да, отрыв от японки Хигути оказался не впечатляющим. Да, были помарки. Но Алина – невероятно техничная фигуристка, прыгающая каскад тройной лутц – тройной риттбергер и насыщающая серией сложнейших прыжков вторую часть произвольной программы. И кто знает, что будет дальше, когда Загитова наберётся международного опыта? По меньшей мере, она уже сейчас теснит плотные ряды претенденток на олимпийскую путёвку в Пхёнчхан.

Взлёт и падение

В свете борьбы за олимпийские путёвки в российском женском катании нельзя не отметить и выступление Елены Радионовой на Гран-при Китая, где она показала третий результат. Хочется верить, что талантливая фигуристка, которая три года назад взбиралась на пьедестал чемпионата мира, преодолеет свой затянувшийся кризис и сможет на равных бороться с более сильными конкурентками. Увы, но в случае с Елизаветой Туктамышевой, позитивные прогнозы не напрашиваются. Спортсменка по-прежнему далека от себя самой образца 2015 года. В Пекине чемпионка мира заняла лишь седьмое место. Если Елизавете не удастся заявить о себе хотя бы на этапе Гран-при в Бордо, то с мечтами о поездке в Корею можно будет попрощаться.

Они сотворили историю

Представители танцев на льду уже много лет подбирались к исторической отметке – 200 баллов в сумме за короткую и произвольную программу. Это красивое число манило к себе спортсменов и заставляло лидеров работать всё лучше в надежде на новый, по-настоящему выдающийся мировой рекорд. И на Гран-при Китая исторический рубеж всё-таки был пересечён. Французская пара Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон на 0,57 сотых балла превзошли недавнее достижение своих главных конкурентов Тессы Вирчу и Скотта Мойра и добилась невероятного результата – 200,43. Других «круглых» рекордов в фигурном катании пока не предвидится.

«Ещё можно всё подправить»

С учётом феноменальных результатов, которые в текущем сезоне показывают лидеры, становится тревожно за олимпийские перспективы Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьёва. Этап Гран-при в Пекине ведущая российская танцевальная пара закончила на третье месте, уступив не только французам-рекордсменам, но и американскому дуэту Чок/Бэйтс. Понятное дело, что наша ведущая пара пока находится не в оптимальной форме, это признают и сами спортсмены: «Сейчас, в начале сезона можно ещё всё подправить, над всем поработать, физически набрать больше, чтобы легче каталось, почистить элементы, чтобы они краше и выигрышнее смотрелись, поработать над эмоциональной стороной», – замечает Дмитрий. Хочется верить, что за следующие недели Бобровой и Соловьёву удастся добиться прогресса и улучшить свои оценки.

Китайское раздолье

В парном катании в Пекине цвета сборной России никто не защищал, да и вообще из-за границы мировые лидеры в Поднебесную не приехали. Поэтому китайские спортсмены получили полное раздолье и простор. Весь пьедестал у них занять не получилось – бронзу у хозяев отобрали канадцы Мур-Тауэрс и Маринаро, но золото и серебро китайские пары оставили дома. Вэньцзин и Цун с хорошим запасом заняли первое место, показав лучшие результаты в обеих программах.