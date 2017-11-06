Загитова поставила на сложность. Что показали фигуристы в Китае

Китайский этап Гран-при по фигурному катанию получился успешным для российских спортсменов. Две золотые медали – одна ожидаемая, другая неожиданная, гарантированная путёвка в финал Гран-при у мужчин, бронза в танцах, которой для такой же путёвки может и не хватить, а также тенденция, которая при нынешней системе судейства заставляет фигуристов всё больше и больше усложнять свои программы.

Компоненты решают всё

Конечно, в женском катании всё внимание было приковано к Алине Загитовой, которая ещё в прошлом сезоне в юниорках показала – иду на вы. Для неё китайский этап был первым в серии Гран-при во взрослой карьере. И Загитова показала и мастерство, и характер. Она выиграла, и об этом уже все знают. Но интереснее посмотреть, каков у неё резерв.

Итак, короткая программа. Сложнейший каскад тройной лутц – тройной риттбергер. Базовая стоимость – 12,21, падение на втором прыжке, «ожидаемые минус 3» от всех судей и общее снижение на 2,10 балла. Остальные элементы нашей 15-летней звёздочки судьи довольно скупо плюсовали, а на компоненты и вовсе не расщедрились.



Но даже с падением техническая оценка Алины составила 39,01 балла. Не будь падения на каскаде (и даже без плюсов), Загитова получила бы свою базу. То есть на три балла больше, ведь балл за падение тоже не был бы отминусован. А это уже 42,11 балла. Женя Медведева в Москве с очень щедрыми плюсами получила 42,69 балла. Кэйтлин Осмонд в Реджайне получила при чистейшем прокате 40,12 балла. А за компоненты Медведева, Осмонд и Загитова получили, соответственно, 38,06, 35,94 и 31,43.

Ставка на чёрное. Медведева выиграла Кубок «Ростелекома» с падением Евгения Медведева сменила красное платье на чёрное. И упала впервые за долгое время. И вновь выиграла.

Произвольная программа. В Пекине у Загитовой техническая оценка была 76,06. Её она откатала лишь с одной помаркой на тройном лутце, где судьи усмотрели недокрут, но снизили базу лишь на 0,10 балла. Все остальные элементы у Алины были на плюсы, но на хорошие плюсы – только дорожки и вращения. И да, свой коронный каскад она также сделала на плюс и получила сразу 13,31 балла. Если бы Загитова и лутц довернула, как нужно, получила бы при той же бригаде арбитров, ориентировочно 77,50 балла. Хореограф Даниил Глейхенгауз утверждает, что Загитова может получать более 80 баллов.



У Медведевой в Москве техническая оценка (с падением на двойном акселе) была 75,35. У Осмонд в Реджайне (при совсем неидеальном прокате) – 65,95. Но возьмём те самые компоненты. Загитова – 68,35, Осмонд – 71,90, Медведева – 76,11.

Уже принцесса. Ещё не королева

К чему все эти цифры? Да к тому, что на данный момент Алина Загитова за счёт высочайшей сложности своих программ может опередить абсолютно всех, кроме Евгении Медведевой. У той нет такого высокого по базовой стоимости каскада, но то, что она делает, она редко делает даже на «плюс 2», гораздо чаще – на «плюс 3». Загитова по сумме двух программ при хорошем прокате технической оценкой может опередить Медведеву на 4-5 баллов. Но за счёт высоких оценок за компоненты всё равно останется позади. И с приличным отставанием.



Что можно сделать Алине, чтобы получать ещё больше? Ответ на этот вопрос знает только она и её тренер Этери Тутберидзе, которая и Медведеву тренирует. Можно идти по пути дальнейшего усложнения, заменить двойной аксель на тройной и получить в плюс ещё 5 баллов при успешном выполнении прыжка. Ну, или хотя бы плюс 3 балла даже при степауте, как у Елизаветы Туктамышевой.

Тогда отрыв в технической оценке Алины от всех вырастет ещё больше. И этого может хватить даже для борьбы с Евгенией, которой тоже нужно будет кататься безошибочно. Но при усложнении программ есть риск сорвать то, что умеешь. Или идти по тому пути, который уже накатан и доводить уже действующие программы до блеска? Доказывать судьям, что компоненты могут быть и больше, и существенно больше?



Ответ на этот вопрос может быть получен уже в Гренобле на предпоследнем этапе Гран-при, где выступит Загитова. Потому что рисковать на чемпионате России, где будет решаться судьба олимпийских путёвок, нет никакого смысла. Там Загитовой вполне достаточно и того, что она показывает уже сейчас.

Сначала по 100, потом по 200

В Китае у России был ещё один победитель – Михаил Коляда. Он не лучшим образом откатал произвольную программу, но запас после короткой был настолько внушителен, что этого хватило для общей победы. Которая, кстати, принесла ему путёвку в финал Гран-при. Он обыграл и китайца Бояна Цзиня, и американца Макса Аарона, и испанца Хавьера Фернандеса, который лишился всех шансов на финал. Но Фернандес до старта переболел кишечным гриппом, так что вряд мог откатать лучше.

Но это его проблемы. А вот проблема Коляды в том, что он пока никак не может чисто откатать две программы на одном турнире. То одно, то другое. В короткой при безупречном исполнении он набрал более 103 (!) баллов, и это результат высочайшего уровня. Того самого, на котором выступают и Юдзуру Ханю, и Нэйтан Чен, и Сома Уно, и тот же Фернандес. В произвольной – совсем иной уровень.

Ай да Коляда! Россия снова доминирует в фигурном катании Загитова выиграла дебютный этап Гран-при, Коляда опередил чемпионов, а французы разменяли две сотни – итоги этапа Гран-при в Пекине.

Хотя Миша рискует, ставит максимально возможное для него сейчас количество четверных и правильно делает. Даже с падением на четверном лутце можно получить 8,60, тогда как базовая стоимость тройного акселя – 8,50. А за него тоже далеко не все получают большие плюсы. Он и сам признаёт, что способен попадать в призы на крупнейших турнирах только при собственном идеальном прокате и при ошибках лидеров. Остаётся выполнить ту часть, которая зависит исключительно от него.

Из других событий можно отметить шикарный прокат двукратных чемпионов мира в танцах на льду Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона. Французский дуэт первым в истории преодолел отметку в 200 баллов по сумме двух программ. Их соперничество с Тессой Виртю и Скоттом Мойром в Пхёнчхане будет просто невероятным. Российские танцевальные лидеры Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв обиделись на оценки. Они уступили американскому дуэту Чок/Бэйтс несколько десятых, и третьего места в Китае россиянам для попадания в финал может не хватить.



Что касается спортивных пар, то китайцы Сунь Вэньцзин и Хай Цун при отсутствии сильных конкурентов выглядели здорово. Но интереснее смотреть, когда есть интрига, и за первое место идёт борьба.