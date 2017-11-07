«Анжелы и Димоны». Козлы и отпущение

Одного из главных героев Олимпиады в Сочи лыжника Александра Легкова без прямых доказательств назвали преступником. А до этого на год лишили возможности заниматься своей работой. Государство, которое воспитало спортсмена топ-уровня, ничего не смогло сделать для его защиты. А наша простая и прямолинейная рубрика «Анжелы и Димоны» считает, что особо и не старалось.

Заслуженный скандал. Легкова и Белова изгнали пожизненно Следующий шаг — отстранение от Олимпиады всей сборной России?

Российский спорт – это огромная система, в которой (как и в любой другой государственной системе) никто не хочет нести ответственность за слова и поступки. Никто. В которой руководитель получает повышение после крупнейшего скандала в истории. В которой уличённые в допинговых нарушениях спортсмены – уличённые, а не заподозренные – занимают высокие посты. Своих не бросаем.

К чему свелась риторика руководителей нашего спорта после того, как два года назад была лишена аккредитации Всероссийская федерация лёгкой атлетики? К тому, что это политика. Да, это политика. Но ни одного иска со стороны функционеров о защите чести и достоинства ни к Хайо Зеппельту, ни потом к Ричарду Макларену не последовало. Хотя это было бы естественной реакцией со стороны невиновных людей. Не огрызнулись тогда, не стали себя защищать – получите ещё.

Особо опасны. Лыжники виновны, Россию отстранить. Или нет? Виновен ли Легков? Как казнить по косвенным уликам? Сработает ли схема по отстранению России от Олимпиады? А что ты думаешь об этом?

Унижения следуют одно за другим, а крайними оказываются невиновные спортсмены. Просто потому что они в системе, а эта система себя не защищает. Козлы отпущения с грехами за всех. Я абсолютно уверен в чистоте Александра Легкова, который к своему олимпийскому золоту шёл всю жизнь. Он столько пережил в спорте, что многие после сломанных лыж, палок и падений на главных стартах никогда бы не вернулись на прежний уровень. Он никогда и ни в чём не был заподозрен.

«Доказательств мало, потому что их слишком хорошо спрятали» И это говорит глава ВАДА. Шах, мат и пат всем, кто ещё не верит в грустный конец истории для российского спорта.

Но он – часть системы, главные люди в которой ради достижения результатов продумывают свои схемы. Чтобы потом похвалиться ими перед единственным в стране человеком, способным принимать решения. Легков наверняка сдавал перед Сочи пробы допинг-контролёрам РУСАДА. И с помощью этих проб кто-то захотел перестраховаться.

А теперь на репутацию Александра, трудолюбие и терпение которого стали примером для многих, легло огромное пятно. Да, ему наверняка будет предложен какой-то высокий пост в спортивных структурах – своих же не бросаем. Но нужно ли это самому Легкову, которому гораздо важнее сохранить своё честное имя? И не только ему, а всем остальным, кто сейчас страдает из-за своей причастности к системе.

К чему опять свелась риторика наших спортивных руководителей после решения по лыжникам? К тому, что это политика. Да, это политика. Но вы в ней проигрываете по всем фронтам, и максимум, что можете сделать, – вновь сослаться на слова человека, перед которым стараетесь похвалиться результатами. И оказывается, что кольцо рыбака – далеко не всегда кольцо всевластья. «У нас есть чёткое поручение президента – под нейтральным флагом Россия на Олимпиаде выступать не будет». А от себя таких слов сказать нельзя?



Пока не будет действий со стороны тех, кто управляет системой, страдать будут все, кто в неё вовлечён. Спортсмены, вы в любом случае останетесь крайними. Государство ведь вкладывало в вас деньги в течение всей вашей карьеры, так что терпите. Надейтесь, что унижения когда-то прекратятся и состоится полное отпущение.



И козлы закончатся.