«Нам было страшно». Как Россия победила на Rolex Middle Sea Race 2017

У России славная история мореходства, не такая старая, как у Англии или Испании, но со своими громкими переходами и достижениями. Давно отечественный парус не радовал нас громкими победами, а такими – никогда. Впервые в 38-летней истории регаты Rolex Middle Sea Race в ней победила российская команда.

Фото: «Яхт-клуб Навигатор»

600-мильная регата Rolex Middle Sea Race проходит между Мальтой и Сицилией с 1968 года и является одной из самых престижных продолжительных гонок в открытом море. Экипажи стартуют в мальтийском порту Валетте по выстрелу средневековой пушки и берут курс на остров Сицилия. За несколько дней яхты должны обогнуть действующий вулкан Стромболи и вернуться в столичный порт Мальты. Регата славится сложными погодными условиями, сильным ветром и штормовыми волнами. Из стартовавших на Rolex Middle Sea Race-2017 104-х экипажей до финиша добралась примерно треть.

Фото: «Яхт-клуб Навигатор»

Российская команда «Богатырь» показала лучшее время в своем классе и общем зачете IRC. Триумфаторами гонки стали Игорь Рытов, который обучался в яхт-школе «Навигатор», Константин Беспутин, Антон Сергеев, Павел Мшенский, Валерий Зацаринский, Александр Патрушев, Вячеслав Мартынов и Иван Шарапов. На преодоление 666 морских миль им потребовалось 3 дня, 16 часов, 23 минуты и 6 секунд. С героями регаты мы пообщались во время празднования победы в одном из московских ресторанов.

Фото: «Яхт-клуб Навигатор»

— В какой момент гонки уже не сомневались в победе?



Игорь Рытов: Когда огибали Лампедузу, то только тогда поняли, что у нас есть какой-то призрачный шанс стать первыми. До этого мониторили ситуацию – были то четвертые, то пятые, то седьмые. Но когда подошли к Лампедузе, нам написали: «Пацаны, вы везете 15 секунд». Оставалось примерно 100 миль с копейками, делали все возможное и невозможное, перегружали «Богатыря», как могли. Я молился, чтобы хватило ветра.



Иван Шарапов: Я больше переживал не из-за ветра, а из-за грота — хватило бы нам его, не сломалась бы мачта. При сильном ветре паруса не убирали, это наша погода и хорошо, что все выдержало. Как оказалось, это и был единственный способ победить в такой гонке.

Фото: «Яхт-клуб Навигатор»

— А у других экипажей было много поломок?



И.Р.: Очень. Заявлено было 104 лодки, по протоколу стартовало 95, к финишу пришло всего 32. Много порванных парусов, на двух лодках пострадал экипаж. Знаю, что на одной яхте парень получил перелом ребер, у них же сломалась мачта. Кто-то сходил из-за того, что не выдерживал круглосуточной гонки. Когда ночью ничего не видно, а тебе нужно держать вахту, с фонариком проверять паруса. У нас вот было три вахты – в одной два человека, в остальных по три.



— Какая вахта получилась самой запоминающейся?



Константин Беспутин: Случилось одно происшествие ночью. На палубе нас было пятеро – все в спасательных жилетах, пристегнуты, ветер около 20 узлов. В какой-то момент подошла туча с дождем, ветер резко поднялся до 36 узлов. Нам даже страшно стало. Лодку подбило волной, провернуло и нас всех выкинуло за борт.



И.Р.: Хорошо, что были пристегнуты. Схватились за веревки, а Костя со словами «не отдам» вцепился в руль.



К.Б.: Спасательные жилеты в воде взорвались и надулись, лампочки на них замигали. Сидим мы такие нарядные в воде, светимся, пытаемся обратно на лодку залезть. Тут на палубу в одном термобелье выскакивает Антон, видит всю эту плавающую гирлянду, и начинает бегать по палубе, пытаясь нам помочь. А мы смотрим, что он без жилета и потихоньку сами уже на борт забираемся. Когда все искупавшиеся вернулись, он на нас посмотрел, сказал: «Ну, дальше без меня» и ушел обратно спать.

Фото: «Яхт-клуб Навигатор»

— Получается, что он услышал, как все упали за борт и проснулся?



И.Р.: Нет, он вылетел из койки и решил пойти посмотреть, что случилось. Второй наш парень, Валера, тоже проснулся — на него полетели все кухонные приборы, кастрюли. Посмотрел он на пролетающую мимо головы крышку от холодильника и решил пока не выходить.



— Кастрюли? Неужели получалось готовить в таких условиях?



И.Р.: Когда была качка, то двое суток нормально не ели, даже чайник не кипятили. Жевали батончики. Спускались вниз и думали только о том, как бы переодеться и уснуть. А так обычно везем с собой гречку, тушенку, кашу варим. Готовит обычно самый голодный, кто уже не выдержал и пошел в кают-компанию. А сверху ему все кричат – вот это сделай, и вот это, и воды пожарь.

Фото: «Яхт-клуб Навигатор»

«Учитесь гонять у русских»

— В этот раз на старт регаты вышло много русских экипажей, 14 команд. Представители одной страны на таких соревнованиях общаются или все равно считают друг друга конкурентами?



И.Р.: Отлично общаемся между собой, часто ведь тренируемся вместе, гоняемся в других проектах. Поддержка от своих была отличная. Мы пришли на финиш ночью, пока пришвартовались – было уже около 4-х утра. Нас встречали русские экипажи – с шампанским и едой, было очень приятно.



— А иностранные команды как отреагировали на вашу победу?



И.Р.: На нас реакция была такая: «А, эти отмороженные». На днях посмотрел переписку у итальянцев в лентах, там вопросы: «А кто такие эти русские, где они себя показывали?» Кто-то из тактиков скинул ссылку на нас в Melges 20. Они там спорили-спорили, а потом кто-то написал: «А где хваленые итальянцы-то? Да вы вообще оборзели, учитесь у русских, смотрите, как надо гонять».



Из 38 гонок Rolex Middle Sea Race 17 побеждали итальянцы, еще 7 раз – мальтийцы. Россия всего десятая страна, которая своим экипажем победила на этой регате.



— Придумали, что будете делать с выигранными часами?



И. Р.: Летом в запале сказал, что приколочу эти часы на мачту, если выиграю, и будем стартовать по ним. Но после вручения стало как-то жалко такую красоту гвоздем и на мачту. Решили, что найдем подделку и её уже приколотим, заодно проведем такую акцию по борьбе с контрафактом.

Фото: «Яхт-клуб Навигатор»

От школы до победы

Уникальность победы «Богатыря» еще и в том, что лидер команды Игорь Рытов несколько лет назад и подумать не мог о подобных победах. В 2012 году он пошел учиться в яхт-школу «Навигатор», чтобы получить международные права. Потом увлекся парусным спортом и, после победы на Rolex Middle Sea Race, по праву считается одним из лучших рулевых Европы.



— Как за такой короткий срок вы смогли пройти путь от ученика до победителя регаты?



И. Р.: Сам удивляюсь. Сказал бы мне кто-нибудь несколько лет назад, что мы победим на такой регате – посмеялся бы.

Фото: «Яхт-клуб Навигатор»

— Что за лодка у вас?



И. Р.: Это лодка французской верфи, проекта JPK 10.80, которую организовал и возглавляет гонщик Жан Пьер. У него очень большой опыт спортсмена – в одиночку пересекал Атлантику, например. Но в какой-то момент решил сосредоточиться на производстве. Он построил для себя прототип, доработал и начал выигрывать. В 2015 году именно его лодка выиграла регату в Англии, мне она очень понравилась уже тогда. Потом мы съездили к нему на верфь, посмотрели производство. Он даже дал нам лодку попробовать. Мы приехали с экипажем, два дня походили, очень понравилось.

Фото: «Яхт-клуб Навигатор»

— Сколько регат на ней прошли?



И.Р.: На этой лодке — пять. Впервые стартовали на прошлогодней Rolex Middle Sea Race. Сразу показали достойный результат – вторые в своей группе, в топ-15 общего зачета. Шикарно прошли до Месины, но потом немного не повезло. Экипаж у нас тогда был с одним легионером, мы взяли на борт местного итальянского тактика.



— Как формировали экипаж на победную регату?



К. Б.: Большая часть была определена заранее, таким составом гонялись вместе в Марселе, Англии. Поменялось только два человека, но они влились в коллектив. Большая удача, что смогли договориться с Пашей Мшенским. Он большой профессионал, гонялся на больших проектах – Катюша, Синергия. Договориться с ним было большой удачей.



И.Р.: Собрались русской бандой. Команду в этом году мы укомплектовали из спортсменов, кто с детства занимается парусом. Единственные не спортсмены – это я и Иван Шарапов, наш навигатор и борт-капитан.

— Какие дальнейшие планы у «Богатырей»?



И.Р.: Через месяц едем в Америку, в мировой серии смотримся достаточно хорошо, нужно откатать последний этап. Зимнюю серию хотим погонять в Сочи, а в апреле на «Богатырь» отправится Марсель. В планах вся серия Melges 20 – и в Америке, и в Италии. Плюс еще будем принимать участие в Национальной Парусной Лиге.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Rolex World of Yachting.