Шипулин снова побеждает. Но поедет ли он на Олимпиаду?

Проверка боем

В Ханты-Мансийске мужская сборная России в полном составе провела первые контрольные гонки на снегу. Спринт и преследование прошли на укороченных дистанциях, но с привычным количеством огневых рубежей. Алексей Волков первую гонку не закончил, а Матвей Елисеев одержал победу в спринте. В преследовании всем показал класс Антон Шипулин, в упорной борьбе обыгравший Антона Бабикова. Шипулин и Волков первыми завершили сбор в столице Югры и теперь после нескольких дней отдыха переберутся в Бейтостоллен (Норвегия).

В составе сборной России нет биатлонистов, участвующих в разбирательствах по «делу Макларена», однако судьба всей команды будет зависеть от общего решения МОК в отношении России и жёсткости санкций.

Бё-старший справился с болезнью

Обладатель Кубка мира 2011 года Тарьей Бё с тех пор так и не смог выйти на свой прежний уровень. Виной тому многочисленные болезни, до сих пор не дающие покоя норвежцу. Вот и в октябре вместо снежного сбора в Трюсиле Бё-старший пролежал две недели на диване и выпал на время из подготовки. Сейчас у Тарьея уже всё в порядке, он приступил к тренировкам и намерен набрать форму к старту сезона.

… а Ландертингер восстановился после операции

Доминику Ландертингеру проблемы со спиной мешали реализовать свой могучий талант все последние годы. Накануне Олимпиады он решил рискнуть и провёл операцию на межпозвоночных дисках. Восстановление было непростым и заняло полтора месяца, но сейчас боец уже в строю. Ланди намерен ради подготовки к Олимпийским играм пропустить декабрьские старты и как следует поправиться.

Слепов обогнал Малышко

Питерские биатлонисты Алексей Слепов иДмитрий Малышко продолжают тренироваться в Финляндии под руководством Анатолия Хованцева. Недавно они пробежали лыжную гонку на 30 км с местными лыжниками. Слепов занял первое место, опередив своего спарринг-партнёра на полминуты. Однако в отрезе от основной сборной сложно оценить их готовность.

Бумеранг без добра. Коукалова хитрит или поделом ей? Скелет выпал из шкафа Грегорин, Коукалова страдает от болезни, Акимова отмечает день рождения, а её коллеги идут на хоккей.

Лапшин снова в порядке

Любовь к футболу едва не погубила олимпийские перспективы Тимофея Лапшина. Во время игры в футбол он порвал крестообразные связки и надолго выбыл из строя. Только сейчас он вернулся к полноценному тренировочному графику и провёл первую контрольную с корейской командой на сборе в Тюмени.

Женская команда завершила сбор в Тюмени

Женская сборная России завершает сбор в Тюмени, где помимо тренировок успела провести фотосессию, организованную одним из ключевых технических партнёров СБР. Ольга Подчуфарова обещает в предстоящем сезоне тотальный контроль над каждым выстрелом и рассказала, что читает книги с психологическим уклоном, например «Алхимика» Паулу Коэлью.

Лыжня в чиновники. Слепцова снова в тренде Олимпийская чемпионка получила высокую должность в родном Ханты-Мансийске. По Свете ли шапка?

Свадьба подождёт

Не побеждавший почти три года норвежец Эмиль Хегле Свендсен по-прежнему голоден до побед. Олимпиада в Пхёнчхане наверняка станет в его карьере последней, а ради лучшей подготовки он согласился перенести на 2019 год свадьбу со своей невестой Самантой. Что мешает ему сыграть её? «Слышал, что после свадьбы все проблемы и начинаются», — объяснил Эмиль.