«Ты за Россию болеешь? Болеть за истеричку — дело неблагодарное!"

В новостях не показали, как Карякин пропустил ужин, болея за Россию. Поэтому кое-кто ему не поверил. И молча завидовать не захотел.

В Греции завершился командный чемпионат Европы по шахматам, рядовой турнир, за результатами которого следят только истинные поклонники древней индийской игры. Женская сборная России стала его победительницей уже в пятый раз, причём во всех пяти составах играла лидер нашей команды Александра Костенюк. Мужчины уступили в принципиальном противостоянии Азербайджану и заняли лишь второе место. Наша команда набрала одинаковое количество очков с победителем, но уступила по дополнительным показателям.

Одна из причин — в том, что пропустили турнир сразу несколько сильных гроссмейстеров и потенциальных лидеров сборной: Владимир Крамник, Пётр Свидлер и Сергей Карякин. У последнего и разгорелся неожиданный спор с Яном Непомнящим, лидером команды, которая играла в Греции. В ответ на поздравления Карякина в «Твиттере» Непомнящий вспылил и намекнул на поражение Карякина в чемпионском матче и любовь к пиару. Столь жёсткой конфронтации двух ведущих шахматистов нашей страны не было со времён Гарри Каспарова иАнатолия Карпова, но тогда это были лучшие гроссмейстеры планеты, а сейчас лишь одни из многих претендентов на шахматную корону.

«А ты вообще за Россию болеешь?» – спросил Непомнящий. „Я, вообще-то, пропустил ужин и отложил все дела, думая, что при счёте 3-1 вы выигрываете, болел за тебя. Ну да ладно, зачем я это объясняю“, — написал Карякин. „Пропустил ужин? Странно. Смотрел новости, а там об этом ни слова“, – ответил Непомнящий. „Ну, во-первых, завидуй молча. А во-вторых, за истеричку болеть – дело неблагодарное. Это я уже понял“, – добавил Карякин.

Большинство сторонних наблюдателей встало в конфликте на сторону Карякина, посчитав выпады его оппонента слишком резкими. Спровоцировавший конфликт Непомнящий скорее всего был раздосадован поражением и отсутствием Карякина в команде. Вскоре он успокоился и первый сделал шаг к примерению, написав: „Прости меня, Серёга! Ты классный“. Карякин перемирие принял и в следующем посте извинился перед Непомнящим за свои колкости. Однако возникшее напряжение вряд ли забудется: противостояние может продолжиться за шахматной доской.

В 2018 году состоится претендентский турнир, где будет определён следующий соперник Магнуса Карлсена в борьбе за шахматную корону. Карякин будет готовиться к реваншу, и как бывший претендент он первым получил право сыграть в этом турнире, а Непомнящий пытался отобраться в число претендентов через серию турниров Гран-при. Но перед последним этапом в Тбилиси он занимает пятое место и уже лишился теоретических шансов на одну из двух вакантных путёвок. Получается ещё один повод для зависти или для реванша.