Олимпиада начинается сейчас. Зачем сборной России Кубок Алроса

11-12 ноября в Москве в Спорткомплексе «Крылатское» пройдет международный турнир по вольной, греко-римской и женской борьбе на Кубок европейский наций – Кубок Алроса. Сборная России воспринимает турнир как один из начальных этапов подготовки к Олимпиаде 2020 года, поэтому на соревнованиях ожидается состав, максимально приближенный к оптимальному.

8 ноября в столице состоялась пресс-конференция, на которой главные люди отечественной спортивной борьбы обсуждали шансы российской команды на Кубке Алроса, а также вопросы прочности позиций борьбы в олимпийском движении.

Отбор на Олимпиаду начинается сейчас

Несмотря на то, что до Олимпиады в Токио остается практически три года, отбор на турнир, по сути, начинается уже сейчас. Президент федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили и главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили в один голос отметили сильно возросший уровень конкуренции, который заставляет тренерский штаб команды с максимальной ответственностью относиться к каждому крупному турниру.

«Смотр команды в преддверии отбора к Олимпийским играм, отбор будет жесткий, в каждой весовой категории будет участвовать только 16 спортсменов, значит, борьба начнется задолго до Олимпиады. Задача – медали во всех категориях. Будем выполнять задачи руководства страны. Соперники — Венгрия, Румыния, Украина, Грузия и особенно Азербайджан – мощные команды», — отметил Мамиашвили.

«Традиционный турнир, который проводится в конце года и имеет серьёзное значение. Могу сказать, что на Кубке Алроса всегда проходят интересные соревнования. Венгрия привезла сильнейший состав, Грузия привозит интересный молодой состав, у Беларуси также молодежь. Россия выставит практически основной состав, кроме нескольких травмированных ребят. Это Степан Марянян, Мингиян Семенов, Артем Сурков, Павел Салеев, Адам Курак, Нарек Оганян, Чингиз Лабазанов, Руслан Варданян, Адлан Акиев, Рамазан Абачараев, Сосруко Кодзоков, Евгений Салеев, Муса Евлоев, Кантемир Магомедов, Лом-Али Акаев, Зураби Гедехаури. Задача сборной России – выиграть Кубок Алроса», — рассказал Когуашвили.

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Медали завоевывать сложнее и сложнее

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев подтвердил серьезность намерений вольников на предстоящем турнире, а также подчеркнул, что федерация спортивной борьбы ведет работу на всех уровнях, чтобы максимально возможное количество спортсменов получало возможность проявить себя на крупных международных турнирах на разных этапах подготовки к Олимпиаде. Работа с региональными представительствами – одно из ключевых направлений, на которой будет основываться подготовка сборной страны.

Во время пресс-конференции Мамиашвили признался, что утром 9 ноября состоится большое региональное совещание, на котором будет присутствовать в том числе министр спорта России Павел Колобков. Ключевым вопросом на совещании будет консолидация усилий всех регионов страны по качественному отбору спортсменов на Олимпиаду. Очевидно, что в последние годы в разы усилилась конкуренция на мировой арене. Страны, которые раньше не были отмечены на мировой карте спортивной борьбы, теперь представляют грозную силу. Добиваться результата все сложнее.

При этом перспективам спортивной борьбы на олимпийской арене, по мнению Мамиашвили, мало что угрожает. Президент федерации заверил присутствующих, что работа по сохранению вида спорта в олимпийских видах ведется на самом высоком уровне.

«Предпринимаем максимум усилий, чтобы борьба осталась в олимпийских видах, но полную гарантию может дать только «Росгосстрах». Понятно, что идут различные разговоры, но делаем все в этом направлении. Именно Россия часто выступала инициатором по восстановлению прав спортивной борьбы в олимпийском движении. Хочу сказать, что президент России Владимир Путин в свое время принял активное участие по развитию популярности борьбы, вопросы решались на самом высоком уровне и были позитивно восприняты в мировом сообществе. Мы должны понимать, что мир меняется и ситуация с видами спорта меняется, поэтому должны быстро и продуктивно реагировать на это», — резюмировал Мамиашвили.

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«Не думаю, что мир безумен до такой степени»

После окончания официальной части пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» обсудил с президентом федерации спортивной борьбы России еще один важный вопрос, который напрямую не касается борьбы, но затрагивает все олимпийское движение в стране. Дело в том, что российскую спортивную общественность всерьез волнуют перспективы участия страны в предстоящей зимней Олимпиаде в Южной Корее. Появилась даже информация, что Россия не будет иметь возможность выступить на Играх под своим флагом, а звуки гимна не зазвучат после побед россиян.

«Я не думаю, что мир безумен до такой степени. Я стою на следующей позиции: если в адрес спортсмена действительно есть неопровержимые доказательства его нечистоплотности, он должен понести самое жестокое наказание. При этом совершенно не важно, какую страну он представляет. Но лишать спортсмена, который честно и искренне посвятил себя служению спорту и стране, слышать родной гимн и видеть национальный флаг на пьедестале — это недопустимо. Ни у одной общественной организации такого права нет.

Борьба начнётся задолго до Олимпиады. Задача – медали во всех категориях.

Я убежден, что этого не произойдет на Олимпиаде. Несколько раз я наблюдал безобразные ситуации на соревнованиях, когда в адрес одной из стран звучит гимн, а в зале сидят представители не слишком дружественной страны по отношению к той, в честь которой играет гимн. Эти люди позволяли себе не вставать под звуки гимна. Я был одним из инициаторов жесткого решения по отношению к представителям этой страны. Это и недопущение в зал и другие санкции в адрес этой команды. Это уровень интеллекта, воспитания и дань уважения труду и делу. Если человек позволяет себе сидеть во время исполнения гимна, для меня это ничтожно слабый человек. Перспектив для самореализации у него минус ноль. Надо уметь достойно воспринимать своих соперников", — подчеркнул Мамиашвили.