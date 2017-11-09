Наша борьба. 10 шагов по нейтрализации Родченкова и Макларена

«12 февраля 2013 года в 15:00 по московскому времени в моём кабинете в здании ОКР на Лужнецкой набережной раздался звонок. С него всё и началось.

«Слушай, я не до конца понял, но, по-моему, борьбу исключили из числа основных видов олимпийской программы, — озабоченный голос в трубке принадлежал почётному вице-президенту ОКР Виктору Хоточкину. — Только что Жак Рогге объявил об этом на пресс-конференции».

Ещё не дослушав до конца, я понял, что с этого момента начинается новая жизнь. Уже через пять минут президент ФСБР Михаил Мамиашвили мчался в администрацию президента России...".

Так начинается книга «Борьба за борьбу», посвящённая одной из самых невероятных историй в российском и мировом спорте за последние годы. История эта длится с февраля по сентябрь 2013 года (не считая мостик-эпилог к нашим дням) — ровно тот период, когда борьба была исключена из олимпийской программы, а потом включена вновь. Это фантастический прецедент — за полгода полностью измениться и сделать так, чтобы тебе поверили. Такое не продаётся и не покупается за деньги. Впрочем, про деньги там тоже есть.

«Покорми собак и ничего не трогай». Как победить милдронат Собрать единый штаб, пригласить иностранцев и выгнать опозорившихся – последний способ спасти российский спорт. И, похоже, единственный.

С 13 ноября эта книга, выпущенная в издательство «Эксмо», будет доступна в главных специализированных онлайн и офлайн-магазинах страны. Её автор — заместитель председателя наблюдательного совета Федерации спортивной борьбы России Георгий Брюсов, а одним из продюсеров выступил заместитель главного редактора «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.

Действующие лица проекта — управленцы, лоббисты (теневые и не очень), спортсмены и люди спорта. Не только из России (авторы намеренно старались уйти от «русского следа»), но и из США, Швейцарии, Германии, Великобритании, Японии, Бразилии, Турции, Болгарии. Например, впервые российским журналистам интервью даёт Франсуа Каррар — соратник легендарного Хуана-Антонио Самаранча. Тот самый Каррар, который до сих пор держит всё олимпийское движение за самые важные места. А в книге Каррар говорит. И говорит такие вещи, которые в публичном поле от человека такого уровня редко когда услышишь.

Все эти люди детально и пошагово рассказывают, как они за несколько месяцев сотворили небольшое чудо. В процессе прочтения иногда берёт грусть, иногда разбирает злость: вот же готовый мануал — пошаговая инструкция, как можно разрешить практически нерешаемую проблему! Родченков и Макларен по сравнению с ней — мелкие пакостники.

Три последних года прошли впустую. Сегодня поезд уже ушёл, а рельсы разобрали. Российские спортсмены и команды так или иначе будут наказаны за Сочи-2014 — это неизбежно. И решать проблему всё равно придётся — если, конечно, мы хотим присутствовать в мировом спорте и дальше. Вот 10 шагов из книги, как это можно сделать. Почитайте.

Шаг 1: создать единый штаб с участием первых лиц государства

Георгий Брюсов, заместитель председателя наблюдательного совета ФСБР:

— Сразу же стало понятно, что произошедшее – дело государственной важности. На первом собрании оперативного штаба 14 февраля присутствовали не только руководители ФСБР, Олимпийского комитета России, Министерства спорта, но и представители администрации президента России Алексей Кулаковский и Юрий Трутнев. Тогда же было принято решение о создании рабочей группы, которая будет заниматься требующими немедленной реакции вопросами спасения борьбы. В неё вошли как раз те, кто присутствовал на первом заседании – все первые лица российского спорта и представители государственных органов. Это сразу нам дало определённые полномочия.

Шаг 2: слушать советы бывалых и не медлить

Михаил Мамиашвили, президент ФСБР:

— Примерно недели за три до начала всей этой истории Виталий Георгиевич Смирнов попросил меня зайти к нему. Когда я зашел, он сказал: «Складывается ощущение, что против борьбы что-то готовится. Я не могу предоставить факты, но меня беспокоит настроение членов исполкома МОК. Не исключаю, что против борьбы в ближайшее время будут предприняты определенные шаги. Не знаю, насколько серьезные. Ты разузнай на всякий случай, что происходит». Я тут же связался с президентом Международной федерации борьбы (FILA) Рафаэлем Мартинетти, чтобы доложить ситуацию, сославшись на мнение человека из МОК. На что господин президент во всех возможных красках описал благостную обстановку, в которой пребывает спортивная борьба. Разговор по его инициативе длился буквально две минуты…

Шаг 3: быстро сменить накосячившее руководство

Наталья Ярыгина, первый вице-президент ФСБР:

— Для нас всех исключение борьбы стало шоком, хотя были разговоры, что возможен такой вариант. Но Мартинетти нас уверил, что всё под контролем, что президент МОК – друг. Когда мы приехали на выборы, Мартинетти заверял, что всё будет хорошо, сказал интересную фразу о том, что «надо атаковать МОК». Но тогда мы уже поняли, что надо атаковать самого Мартинетти, чтобы сохранить шансы на олимпийское будущее борьбы. Это было правильное решение, и прошло оно во многом благодаря Мамиашвили – он был самым активным из всех членов бюро FILA. Всю ночь перед голосованием провели на телефонах. Нам однозначно сказали — уберёте президента, тогда мы с вами будем разговаривать. Было страшно, потому что все спрашивали: «Хорошо, уберем президента, а как будет завтра?». Но могу однозначно сказать: если бы Мартинетти остался, шансов у борьбы не было бы совсем.

Шаг 4. Найти союзников по всему миру

Стэн Дзидзич, член бюро FILA:

— Важно развеять миф о том, что это был заговор, устроенный восточноевропейским лобби. Мы создали группу, в которую входили русский, серб, турки, грек, катарец, узбек и я как американский гражданин. Это не восточноевропейское лобби, когда у вас есть люди из США или Греции – не нужно верить мифам. Наши противники старательно разыгрывали антироссийскую карту – дескать, вся история заключается в «заговоре красных», физических угрозах и так далее. Я даже смеялся: «Первый раз меня причислили к коммунистам!».

Шаг 5: нанять консультантов, невзирая на деньги

Елена Аникина, директор по международному сотрудничеству ОКР:

— Мы рекомендовали международной федерации для подготовки презентаций ту же компанию, которая работала у нас в заявочной кампании Сочи-2014 – Teneo Strategy. И в этом плане федерация борьбы не имела права на ошибку. Только при прочих равных она могла победить – это значит, что у неё всё должно быть безукоризненно: как они себя ведут, как они ведут переговоры, какую презентацию они сделали, какие речи сказали. Конечно, их услуги были недешевыми, но это было их право — поднять свою цену, потому что перед ними и задача стояла нестандартная. Обычные нормальные рыночные отношения. Они брались решить такую задачу, которую другие сделать не могли. Да и с точки зрения репутации важно, работают ли эти компании с победителями, или они работают с теми, кто проиграл. Потому что от этого зависят их следующие заявки.

Шаг 6: заручиться поддержкой влиятельных медиаперсон

Карл-Мартин Диттманн, генеральный секретарь Союза борьбы Германии:

— Нас поддержал гениальный футболист и тренер Франц Беккенбауэр. С ним вообще интересная история получилась: он начинал заниматься футболом в Мюнхене, но не в «Баварии», а в маленьком спортивном клубе, где было два вида спорта – футбол и борьба. Каждые выходные, когда они не занимались футболом, то приходили на тренировки борцов. Беккенбауэр тоже хотел заниматься борьбой, но ему сказали: парень, ты слишком высокий, иди в футбол. Сейчас Беккенбауэр владеет борцовским клубом и в свободное время всегда приходит посмотреть борьбу.

Звезда Голливуда Уильям Болдуин со сборной России по вольной борьбев Нью-Йорке во Всемирный День борьбы в мае 2013 года

Шаг 7: генерировать всемирные акции и флешмобы

Родика Якши, член бюро FILA:

— У меня есть друг, он очень влиятельный бизнесмен, работает на Уолл-стрит. Я ему позвонила и спросила: «Не мог бы ты нам помочь с рекламой матча на Центральной станции в Нью-Йорке, там будут бороться Россия, США и Иран? Мы организуем его на Гранд-Сентрал Терминал, на 5-й авеню…» Он поразился: «Что?! Не может быть! В Нью-Йорке такое не прокатит, там такого никогда не примут!» Я сказала: «Увидишь! Только, пожалуйста, помоги с рекламой!»

И я помню, он сказал: «Если FILA сумеет это организовать, я вам предоставлю лимузины для этого шоу». Я ответила: «Ок, ловлю тебя на слове, давай так и сделаем». На всех машинах своей компании он разместил постеры с рекламой Save Olympic Wrestling, и они так ездили по Нью-Йорку в течение двух недель. Ещё мы много говорили об этом в социальных медиа. И всё получилось, и это было невероятно, особенно для Ирана и США.

Анжелы и Димоны. «Мне руку поднял рефери, которой я не бил»? Год назад мир узнал про дыру в стене и водопроводчика-агента ФСБ. За это время Россия получила множество оплеух, но в ответ не бьёт. Почему?

Шаг 8: измениться самим

Александр Карелин, трёхкратный олимпийский чемпион, Герой России:

— Мы говорили, что новые правила нужно вводить немедленно. Стэн Дзидзич привёл свою статистику, подготовил массу аргументов, ответы на любые вопросы. Мы на бюро потратили на обсуждение этого больше всего времени, даже проголосовали, и большинством голосов рекомендовали введение правил без апробации. И все равно некоторым это не понравилось. Вопрос был вынесен на голосование в конгрессе, новые правила предлагалось отложить до следующего года. Но нам нужно было показать, что у нас, во-первых, есть воля к изменениям (а какую волю мы продемонстрируем, если изменений не будет?!), а, во-вторых, мы понимаем, как именно эти изменения будут работать. Смысла в инновациях после того, как нас выгонят из олимпийской программы? Да мы должны сейчас показать все то, о чем говорили! В итоге решение по правилам было принято.

Шаг 9: общаться с нужными людьми, даже неприятными

Александр Попов, четырёхкратный олимпийский чемпион, член МОК:

— Существовал определённый план действий – реперные точки, дорожные карты, называйте, как хотите. Изначальная ошибка российской стороны состояла в том, что мы общались с теми, с кем нам комфортно, с кем и так есть хорошие отношения. Понадеялись, что наши коллеги из других стран помогут с трудными «клиентами». А это, видимо, не всегда происходило. И когда я начинал разговаривать с народом уже при закрытых дверях, неформально, то быстро понял, что будет нелегко. Никакого единого фронта, поддерживающего борьбу, не было. Пришлось включаться всерьёз. Сколько у меня было встреч за это время? Достаточно.

Шаг 10: быть уверенными в победе

Ненад Лалович, президент FILA:

— Я старался выглядеть спокойным. Мне было понятно: если я не уверен — другие не будут уверены. Это был мой вид борьбы. Когда накануне голосования увидел, что мэр Токио подписывает с Жаком Рогге договор об организации летней Олимпиады-2020, спросил одного из членов МОК: «Я тоже буду завтра подписывать договор?» Он ответил: «Нет, это только с городом». На что я сказал: «А я думал, что борцы тоже каждые три тысячи лет должны подписать какой-то договор». Через сутки мы победили.

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