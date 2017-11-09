Медведеву окружили чемпионами. Чтобы светила ярче

Лучшая фигуристка мира в Осаке обеспечит себе путёвку в финал Гран-при. И победит. В этом нет сомнений.

10 ноября в Осаке стартует четвёртый этап серии Гран-при по фигурному катанию. В списке участников – все триумфаторы чемпионата мира в Бостоне. В Международном союзе конькобежцев словно специально постарались, чтобы привезти лучших фигуристов в страну, где к фигурному катанию относятся просто фанатично.

Слуцкая или Медведева? Что вы знаете о наших фигуристках Кто чаще всех выигрывал чемпионат России? А кто стал самой юной чемпионкой Европы?

Чемпионка вне конкуренции…

Двукратная чемпионка мира, Европы и России и просто сильнейшая фигуристка планеты Евгения Медведева к Японии относится с особой теплотой. Вникает в особенности национальной культуры, фанатеет от аниме и регулярно выступает в шоу. В нынешнем сезоне Евгения уже приезжали в Японию в Сайтаму на коммерческий Japan Open, где впервые показала свою «Анну Каренину».

Наверняка в Осаке она обеспечит себе путёвку в финал Гран-при, который тоже пройдёт в Японии – в Нагое. Медведевой достаточно занять место не ниже третьего. Но такого во взрослой карьере Евгении не было никогда. В её победе не сомневается никто. Отточенность прыжков, сложная компоновка программ, высочайший уровень компонентов. Чтобы Медведева проиграла – и на данном этапе, и в принципе, — она должна допустить многочисленные ошибки. Вы можете такое представить? Для этого нужно обладать очень богатым воображением.

Ставка на Медведеву. «Чемпионат» идёт против надежды России «Чемпионат» ставит большие деньги на поражение непобедимой Евгении Медведевой. И не только деньги. Вызов чемпионке принимает bwin Russia.

Нет, Евгения не робот, хотя в это уже многие поверили. Она тоже может упасть, как на московском этапе Гран-при, но от этого становится только сильнее. В Осаке Медведева станет первой, а главный редактор «Чемпионата» сделает то, чего никогда раньше не делал и на что никогда бы не решился. Если бы не проект «Ставка на Медведеву».

Кто будет бороться в Осаке за второе и третье места? С большой вероятностью итальянка Каролина Костнер, прекрасно откатавшая в Москве, японка Сатоко Мияхара, серебряный призёр чемпионата мира – 2015, для которой это будет первый в сезоне этап Гран-при, и американка Мираи Нагасу, имеющая в активе тройной аксель. Из наших в Осаке выступят также Алёна Леонова, подготовившая к сезону отличные программы, и победительница зимней Юношеской Олимпиады-2016 Полина Цурская.

Евгения не робот, хотя в это уже многие поверили. Она тоже может упасть, как на московском этапе Гран-при, но от этого становится только сильнее.

…Чемпион – тоже

Не будет конкуренции в Осаке и у олимпийского чемпиона и чемпиона мира Юдзуру Ханю. Японский фигурист в Москве проиграл американцу Нэйтану Чену, но показал при этом, за счёт чего собирается побеждать всех остальных. Теперь Ханю выучил все четверные прыжки, осталось только стабильно их выполнять.

На домашнем этапе – организаторы словно специально это сделали – у Юдзуру не будет соперников, сопоставимых по классу. Как ни обидно это для остальных, в том числе россиян Сергея Воронова и Дмитрия Алиева, так и есть. Кстати, Ханю выигрывал в Осаке два года назад. И сейчас выйдет на лёд с теми же программами. Если кто-то из россиян сумеет подняться на подиум, будет здорово.

Парные разборки

В парном катании ожидается российско-китайская борьба. Действующие чемпионы мира Суй Вэньцзин и Хань Цун против олимпийских чемпионов в команде Ксении Столбовой и Фёдора Климова. Наша пара в Москве заняла второе место, неудачно откатав произволку и в сумме получив 204,43 балла. Китайцы в Пекине без борьбы стали первыми, набрав в сумме 231,07 – это больше победителей российского этапа Евгении Тарасовой и Владимира Морозова и больше чемпионов канадского этапа Меган Дюамель и Эрика Рэдфорда.

Для Ксении и Фёдора на данном этапе важно выступить «в одной лиге» с мировыми лидерами. Если обойдутся без срыва прыжков и поддержек – вполне на это способны. Плюс на кону для них стоит попадание в финал Гран-при. Второго места будет достаточно. При условии, что никто другой не покажет идеального проката. Такой прокат просто необходим Кристине Астаховой и Алексею Рогонову, которые и за финал серии могут зацепиться после московской бронзы, и утвердиться в качестве третьей пары страны. В борьбе за олимпийскую путёвку это серьёзный козырь.

Первый выход

В танцах на льду Россию представят Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Для нашего дуэта это первый в сезоне этап Гран-при, и чтобы побороться за путёвку в финал, необходимо занимать призовое место. А сделать это будет крайне сложно – соперники очень сильные. Это и чемпионы мира 2014 года итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте, и американцы Мэдисон Хуббел и Захари Донахью, да и все остальные, исключая японцев.

Олимпийские чемпионы Ванкувера канадцы Тесса Вирту и Скотт Мойр будут бороться не за первое место – с этим и так всё понятно, а вести заочную борьбу с французами Габриэллой Пападакис и Гийомом Сизероном, покорившими психологическую отметку в 200 баллов.

Интересно посмотреть, что успел сделать с Синициной и Кацалаповым Александр Жулин, к которому они пришли после работы с Мариной Зуевой и Еленой Чайковской. И смогут ли обе пары Жулина (у него ведь тренируются и Екатерина Боброва с Дмитрием Соловьёвым) получить олимпийские квоты. Которых у России в танцах как раз две.