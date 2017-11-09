Медведеву окружили чемпионами. Чтобы светила ярче

10 ноября в Осаке стартует четвёртый этап серии Гран-при по фигурному катанию. В списке участников – все триумфаторы чемпионата мира в Бостоне. В Международном союзе конькобежцев словно специально постарались, чтобы привезти лучших фигуристов в страну, где к фигурному катанию относятся просто фанатично.
Чемпионка вне конкуренции…
Двукратная чемпионка мира, Европы и России и просто сильнейшая фигуристка планеты Евгения Медведева к Японии относится с особой теплотой. Вникает в особенности национальной культуры, фанатеет от аниме и регулярно выступает в шоу. В нынешнем сезоне Евгения уже приезжали в Японию в Сайтаму на коммерческий Japan Open, где впервые показала свою «Анну Каренину».
Наверняка в Осаке она обеспечит себе путёвку в финал Гран-при, который тоже пройдёт в Японии – в Нагое. Медведевой достаточно занять место не ниже третьего. Но такого во взрослой карьере Евгении не было никогда. В её победе не сомневается никто. Отточенность прыжков, сложная компоновка программ, высочайший уровень компонентов. Чтобы Медведева проиграла – и на данном этапе, и в принципе, — она должна допустить многочисленные ошибки. Вы можете такое представить? Для этого нужно обладать очень богатым воображением.
Нет, Евгения не робот, хотя в это уже многие поверили. Она тоже может упасть, как на московском этапе Гран-при, но от этого становится только сильнее. В Осаке Медведева станет первой, а главный редактор «Чемпионата» сделает то, чего никогда раньше не делал и на что никогда бы не решился. Если бы не проект «Ставка на Медведеву».
Кто будет бороться в Осаке за второе и третье места? С большой вероятностью итальянка Каролина Костнер, прекрасно откатавшая в Москве, японка Сатоко Мияхара, серебряный призёр чемпионата мира – 2015, для которой это будет первый в сезоне этап Гран-при, и американка Мираи Нагасу, имеющая в активе тройной аксель. Из наших в Осаке выступят также Алёна Леонова, подготовившая к сезону отличные программы, и победительница зимней Юношеской Олимпиады-2016 Полина Цурская.
Евгения не робот, хотя в это уже многие поверили. Она тоже может упасть, как на московском этапе Гран-при, но от этого становится только сильнее.
…Чемпион – тоже
Не будет конкуренции в Осаке и у олимпийского чемпиона и чемпиона мира Юдзуру Ханю. Японский фигурист в Москве проиграл американцу Нэйтану Чену, но показал при этом, за счёт чего собирается побеждать всех остальных. Теперь Ханю выучил все четверные прыжки, осталось только стабильно их выполнять.
На домашнем этапе – организаторы словно специально это сделали – у Юдзуру не будет соперников, сопоставимых по классу. Как ни обидно это для остальных, в том числе россиян Сергея Воронова и Дмитрия Алиева, так и есть. Кстати, Ханю выигрывал в Осаке два года назад. И сейчас выйдет на лёд с теми же программами. Если кто-то из россиян сумеет подняться на подиум, будет здорово.
Парные разборки
В парном катании ожидается российско-китайская борьба. Действующие чемпионы мира Суй Вэньцзин и Хань Цун против олимпийских чемпионов в команде Ксении Столбовой и Фёдора Климова. Наша пара в Москве заняла второе место, неудачно откатав произволку и в сумме получив 204,43 балла. Китайцы в Пекине без борьбы стали первыми, набрав в сумме 231,07 – это больше победителей российского этапа Евгении Тарасовой и Владимира Морозова и больше чемпионов канадского этапа Меган Дюамель и Эрика Рэдфорда.
Для Ксении и Фёдора на данном этапе важно выступить «в одной лиге» с мировыми лидерами. Если обойдутся без срыва прыжков и поддержек – вполне на это способны. Плюс на кону для них стоит попадание в финал Гран-при. Второго места будет достаточно. При условии, что никто другой не покажет идеального проката. Такой прокат просто необходим Кристине Астаховой и Алексею Рогонову, которые и за финал серии могут зацепиться после московской бронзы, и утвердиться в качестве третьей пары страны. В борьбе за олимпийскую путёвку это серьёзный козырь.
Первый выход
В танцах на льду Россию представят Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Для нашего дуэта это первый в сезоне этап Гран-при, и чтобы побороться за путёвку в финал, необходимо занимать призовое место. А сделать это будет крайне сложно – соперники очень сильные. Это и чемпионы мира 2014 года итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте, и американцы Мэдисон Хуббел и Захари Донахью, да и все остальные, исключая японцев.
Олимпийские чемпионы Ванкувера канадцы Тесса Вирту и Скотт Мойр будут бороться не за первое место – с этим и так всё понятно, а вести заочную борьбу с французами Габриэллой Пападакис и Гийомом Сизероном, покорившими психологическую отметку в 200 баллов.
Интересно посмотреть, что успел сделать с Синициной и Кацалаповым Александр Жулин, к которому они пришли после работы с Мариной Зуевой и Еленой Чайковской. И смогут ли обе пары Жулина (у него ведь тренируются и Екатерина Боброва с Дмитрием Соловьёвым) получить олимпийские квоты. Которых у России в танцах как раз две.