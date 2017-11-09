На кого бог… Гриша ткнёт. Вот вам и все доказательства

Лыжники Петухов, Вылегжанин, Шаповалова, Иванова пожизненно отстранены от ОИ

Вы ещё верите, что для нашего спорта забрезжит свет в конце тоннеля? Зря. Никакого «брезжания» не будет. МОК запустил «ксерокс» и начал повальное отстранение российских спортсменов по итогам Олимпиады в Сочи. А случай со спортсменкой, дело в отношении которой прекращено, стал самым показательным. Он-то и раскрыл всю мотивировочную часть комиссии Дениса Освальда.

Вслед за лыжниками Легковым и Беловым пожизненную олимпийскую дисквалификацию получили их коллеги Максим Вылегжанин (с лишением трёх серебряных наград), Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова. Наши спортсмены намерены подать в CAS и пообещали бороться за своё честное, но, кажется, это бесполезно.

«Анжелы и Димоны». Козлы и отпущение Спортсмены, вы останетесь крайними, потому что в вас вкладывали деньги. Терпите.

Нет, шансы победить в суде не нулевые. Но дело не в этом. Все решения по нашим лыжникам опубликованы без мотивировочной части. Она будет, в этом сомнений нет. И там даже будут написаны какие-то умные слова, собраны какие-то доказательства. Однако всё это совершенно неважно. Потому что реальная мотивировка – это палец Григория Родченкова, бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории.

Олимпийская чемпионка Сотникова, фигурировавшая в списке Макларена, оправдана

Портал Inside the Games опубликовал новость о том, что дело против олимпийской чемпионки Сочи в женском одиночном катании Аделины Сотниковой закрыто. С интересной припиской. Информатор ВАДА Родченков сообщил МОК, что спортсменка не была участником допинговой программы. Теперь всё понятно, да? На лыжников палец Гриши показал, а фигуристку не тронул.

За Сотникову можно только порадоваться. Первая в истории российского и советского женского катания олимпийская чемпионка сохранила свой титул. И дай бог, ещё вернётся в большой спорт, залечив все травмы. Но важна не фамилия, а метод оправдания. И наказания. «Родченков сказал». Вот и все реальные доказательства. Да уже даже неважно, честно говоря, виновны в чём-то наши чемпионы или нет.

Ситуация с Сотниковой чем ещё интересна. МОК в заявлении отметил, что комиссия Освальда провела исследования допинг-проб фигуристки на предмет содержания соли, изучила представленные профессором Маклареном документы и не нашла доказательств вины. Сама спортсменка даже не была вызвана на слушания. При этом, по неофициальной информации, наши конькобежцы, упомянутые Родченковым в списке «Дюшес», находятся в аналогичной ситуации: ни соли, ни царапин, никаких косвенных улик. Но они уже длительное время находятся под «прессом», сидят в неведении и ожидании каких-то слушаний, заседаний и судов. На них просто пальцем не показали. Очередное доказательство, что «Родченков сказал» убедительнее всех других доказательств. Точнее — ткнул.

«Это лишь начало. Крестовый поход против России должен продолжаться» Шведы требуют карать крестом, норвежцы не рады медалям, а французы ждут скорой развязки – что в мире пишут об отстранении Легкова и Белова.

Теперь окончательно понятно, по какому принципу будут строиться обвинения и выноситься оправдания. Это выходит за все допустимые рамки. Не понравился в своё время Родченкову – пи… ши пропало. Просто на основании слов. А те доказательства, которые против беглого профессора-информатора собрал Следственный комитет России, никому не нужны.

«Доказательств мало, потому что их слишком хорошо спрятали» И это говорит глава ВАДА. Шах, мат и пат всем, кто ещё не верит в грустный конец истории для российского спорта.

На ситуацию отреагировал президент России Владимир Путин, который призвал к защите прав наших спортсменов через гражданские суды и указал на то, что порядка в мировой антидопинговой системе нет. Только, кажется, уже слишком поздно. Против пальца никакой суд не поможет. Это белый флаг.