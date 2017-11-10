Идёт Шипулин бить француза. Не в рифму? Лишь бы в тему

Всё, что нужно знать о первой битве Фуркада и Шипулина. И это вовсе не Кубок мира.

Зачем это нужно?

Биатлонный сезон начинается вовсе не с первыми гонками Кубка мира в Эстерсунде, а немного раньше. Здесь тоже есть своя предсезонка, как и в футболе, но она гораздо короче и ограничивается несколькими гонками. Нужны они, чтобы лидеры могли почувствовать свежий снег и немного разбежаться перед стартом сезона. За их спинами пойдёт борьба за оставшиеся вакансии в командах. А в олимпийский сезон очень важно сразу попасть в обойму.

Что такое Шушёен?

Самый масштабный из таких предсезонных стартов уже не первый год проводится в норвежском местечке Шушёене. Здесь неподалёку тренируются на первом снегу почти все ведущие сборные, а потому и старты получаются очень представительные. Норвежцы, шведы, немцы и французы здесь завсегдатаи. С недавних пор регулярно участвуют украинцы, заокеанские сборные и даже болгары. Россияне предпочитают вариться в собственном соку и выяснять отношения между собой, но на этот раз Антон Шипулин и Алексей Волков решили выйти в люди.

Шушёен сам по себе ничем не примечательный городок в глубинке, но здесь есть хороший стадион с рельефной трассой, неподалёку лыжная фабрика Madshus, а главное — условия, позволяющие подготовить почти идеальную трассу даже в бесснежные осень и весну. Комфортное место и для самих спортсменов. Зрителей как правило немного, нет шумной немецкой пивной торсиды, а местных любителей биатлона на стадион пускают бесплатно. Мест хватает всем желающим.

Кто будет участвовать?

Норвежская сборная традиционно соревнуется в Шушене в полном составе, включая спортсменов регионального уровня. Для многих это шанс отобраться на Кубок мира, ведь если места братьев Бё, Эмиля Хегле Свендсена и Уле-Эйнара Бьорндалена незыблемы, то оставшиеся две позиции вакантны. Ожидается, что приедут лидеры немецкой сборной Арнд Пайффер, Симон Шемпп иЛаура Дальмайер, французы, включая братьев Фуркад, Мари Дорен-Абер иЖюстин Бреза, итальянка Доротея Вирер, украинская сборная, которая давно здесь тренируется, и наши Шипулин и Волков, впервые решившиеся на такой опыт.

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Почему Шипулин должен победить Фуркада?

Тренирующийся отдельно от сборной с Алексеем Волковым Антон в это межсезонье активно ищет соревновательные вызовы, словно пытаясь этим компенсировать нехватку конкуренции на тренировках. Летом он дважды выступил в Чайковском на чемпионате мира и чемпионате России, недавно поучаствовал в спаррингах со сборной в Ханты-Мансийске, а сейчас готов проверить себя в компании сильнейших. Судя по первым стартам, Антон сейчас в неплохой форме и, если сумеет совладать со стрельбой, может бороться за победу уже в Шушёене.

Фуркад сейчас на другом полюсе функциональной готовности. Меньше месяца назад он провалил последний старт на лыжероллерах, где умудрился не попасть в десятку лучших даже среди французов. Тут бы справедливо применить поговорку, что хорошая лошадь с галопа не начинает, однако из лагеря Мартена поступают тревожные сигналы. Казалось бы, зачем ему вводить в заблуждение соперников, если его и так все боятся? Однако наставник французской сборной Стефан Бутье намекнул, что у Мартена обострился мононуклеоз на фоне переутомления, и ему теперь мучиться с этим всю жизнь. В общем, брать его надо тёпленьким, и сейчас у Антона есть отличный шанс самоутвердиться на фоне не самого грозного Фуркада и получить заряд уверенности на сезон.

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Как оценивать результаты в Шушёене?

Спокойно, как и любые «товарняки». Даже если кто-то покажет здесь прыть молодого жеребца, то уже ко второму этапу Кубка мира его догонят конкуренты. Поэтому крутой старт сезона не гарантирует успехов на главном старте, а вот заявить о себе перед соперниками, покрасоваться перед спонсорами и гарантировать себе место в команде могут многие. Да и если открыть сейчас прошлогодние старты, то их результаты о многом скажут.



Конечно, предсказать после победы в спринте общий успех в сезоне Мартена Фуркада мог бы и далёкий от биатлона человек, но успехи Жюстин Бреза и Юлии Джимы предопределили их дальнейшее продвижение по сезону. Шестое и восьмое места в общем зачёте — это пока высшие достижения в карьере для этих девушек! А два года назад Доротея Вирер победой в Шушене открыла себе путь к «малому глобусу» и месту в тройке лучших по итогам сезона. Биатлон уже скоро, так что следите в оба, а то проморгаете новых звёзд.