Медведева проиграла. Но только самой себе

В Осаке стартовал четвёртый в сезоне этап Гран-при по фигурному катанию. Ещё не начавшись, турнир потерял одну из главных звёзд – Юдзуру Ханю снялся из-за травмы голеностопа. Конечно, мужской турнир из-за этого потерял, но зато женский стартовал с явления джокера.

Медведеву окружили чемпионами. Чтобы светила ярче Лучшая фигуристка мира в Осаке обеспечит себе путёвку в финал Гран-при. И победит. В этом нет сомнений.

Ещё один джокер Тутберидзе

Чемпионка юношеской Олимпиады-2016, абсолютно сильнейшая пару лет назад юниорка мира Полина Цурская, которая долго время восстанавливалась после травмы, дебютировала в Гран-при. И сразу с шикарным прокатом, после которого осталось ощущение необычайной лёгкости. Полина всё сделала очень чисто и красиво: тройной лутц – тройной тулуп, тройной риттбергер, аксель, дорожки и вращения.

Возможно, судьи могли бы поставить компоненты чуть выше, но получить сразу за 70 баллов на первом взрослом старте на таком уровне – это здорово. Прыжки россиянке поставили с хорошими плюсами. Цурская тренируется в группе Этери Тутберидзе и если продолжит в том же духе в произвольной программе и на других стартах сезона, то будет претендовать на олимпийскую путёвку. Всё в её ногах, руках и голове.

Медведевой не хватило «соточки»

Превзойти результат Цурской, вышедшей на лёд второй (сразу за Алёной Леоновой, которая показала в итоге шестой результат в короткой программе), удалось лишь неоднократной чемпионке мира итальянке Каролине Костнер. По технике подопечная Алексея Мишина Полине уступила. Да и пожалели её судьи на каскаде из двух тройных тулупов, оставив базу. Но зато аксель и дорожку шагов отплюсовали почти по максимуму, а компоненты у итальянки традиционно высочайшие.

Евгения Медведева выступала последней. В который уже раз она показала практически безупречный прокат, хотя судьи и нашли, к чему придраться. Например, к акселю. Кто-то из арбитров вообще оставил его без плюсов, кто-то с трудом, но поставил единичку. Медведевой одной сотой балла не хватило до заоблачной суммы в 80 баллов, и по оценке она уступила самой себе образца Кубка «Ростелекома» – 2017 менее балла. Но пока и не время для абсолютно безупречных прокатов и рекордных оценок.

Поувереннее бы подкрутку

Главный итог короткой программы у спортивных пар – отличный прокат россиян. Лучшие оценки в сезоне получили и Ксения Столбова сФёдором Климовым, и Кристина Астахова сАлексеем Рогоновым. Это действительно здорово, потому что результаты идут по нарастающей.

Но обе наши пары проиграли чемпионам мира. Китайцы Суй Вэньцзин иХай Цун получили высочайшие оценки. Абсолютно все элементы были выполнены на хорошие плюсы. А от выброса тройной флип судьи остались просто в восторге. Чемпионы мира в отличной форме.

В чём пока проиграли Столбова и Климов? В первую и главную очередь – в подкрутке. Когда на одном элементе они уступают китайцам 2,50 балла, это слишком много. Да что там китайцам. Даже одна из японских (японских, Карл!) пар получила за тройную подкрутку практически столько же, сколько «командные» олимпийские чемпионы Сочи. А итоговое отставание Ксении и Фёдора составило 4,38 балла. С более качественной подкруткой вполне можно бороться и с чемпионами.



Астахова и Рогонов всё сделали отлично. И по технической оценке опередили другой российский дуэт. Но по общей проиграли 4,58. Пока не все компоненты нашей номинально третьей по рейтингу пары судьи стабильно оценивают выше восьми баллов. Впрочем, с таким катанием, которое демонстрируют Кристина и Алексей, оценки за компоненты точно подрастут. Главное, не терять набранного темпа.