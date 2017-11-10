Сильный «Голос» борьбы. Это пропустить никак нельзя

Вы ждали участника шоу «Голос» в сборной России по борьбе? А он там есть. И уже завтра в Москве он точно будет не петь.

11-12 ноября в Москве пройдет главный командный турнир Европы по вольной, женской и греко-римской борьбе — Кубок европейских наций «Кубoк Алроса» — 2017. «Чемпионат» выявил лидеров сезона, конкурента для Биляла Махова, знаковые противостояния, а также узнал, зачем в Москву прилетел президент UWW-Europe Цено Ценов и с какой целью министр спорта Павел Колобков провёл расширенное совещание с борцовским активом.

И, конечно, мистер «главное ожидание» турнира — Торнике Квитатиани.

«Щас спою»

Московский турнир станет дебютом для звезды шоу «Голос» Торнике Квитатиани в составе взрослой сборной России по вольной борьбе. Если составить пятёрку борцов, которых знает вся страна, то Квитатиани обязательно там окажется благодаря незаурядным вокальным данным. При этом на ковре у спортсмена получается ничуть не хуже. Квитатиани становился призером юниорского первенства России и чемпионата страны в абсолютной весовой категории. К сожалению, потом последовала череда травм, поэтому турнир в Крылатском станет для него прекрасной возможностью выиграть первый трофей на большом ковре.

Московский турнир станет дебютом для звезды шоу «Голос» Торнике Квитатиани в составе взрослой сборной России по вольной борьбе.

Герои для Токио

Самым именитым в составе “вольников” станет победитель Европейских игр 2015 года Александр Богомоев, который минувшей весной получил серьезную травму за пределами спортивного зала. Разнимая дерущихся, он получил удар трубой в живот, что вызвало разрыв селезенки. Многие не верили, что после такой травмы Богомоев вообще вернется в борьбу, но уже осенью он выиграл международные турниры в Кемерово и Нефтеюганске. Впрочем, результат сборной России по вольной борьбе во многом будет зависеть от дебютантов, а именно победителей юниорского мира этого года Артура Найфонова и Шамиля Мусаева, а также 19-летнего тяжеловеса Заура Козонова.



Дело в том, что именно в их весовых категориях собрана ударная сила сборной Азербайджана, который будет главным соперником россиян на турнире. Молодые спортсмены национальной сборной бросят вызов трехкратному серебряному призеру чемпионата Европы Александру Гостиеву (вес до 86 кг), победителю и призеру Олимпиады в Рио Шарифу Шарифову (до 97 кг) и двукратному призеру чемпионата мира Джамаледдину Магомедову (до 125 кг). Эксперты сходятся во мнении, что именно Козонов принесёт сборной России решающую победу в матче, а в олимпийском цикле станет главным конкурентом трёхкратного чемпиона мира Биляла Махова в своей весовой категории.

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Слет лидеров мирового сезона

В 2017 году сборная России по греко-римской борьбе впервые в истории осталась без золота чемпионата мира. Пожалуй, по итогам сезона можно отметить лишь двух “классиков” — это Артём Сурков, который в финале чемпионата Европы 2017 года разгромил хозяина ковра олимпийского чемпиона из Сербии Давора Стефанека и серебряный призер чемпионата мира Муса Евлоев. Оба спортсмена выступят на Кубке Алроса и будут претендовать там на высокие места.

Спортивная борьба – один из наших ключевых видов спорта, который сохранил победные традиции советской школы.

Ещё одной интригой Кубка европейских наций по греко-римской борьбе станет противостояние сборных России и Венгрии. Венгры привезли в Москву мощный состав, лидерами которого станут бронзовый призёр Олимпиады-2012 Тамаш Лоринц, чемпион Европы-2017 Балинт Корпаши, призёр чемпионата Европы — 2017 супертяжеловес Балинт Лам и призёр чемпионатов мира Ласло Сабо.

Победный бросок Артёма Суркова Фото: Wrestrus.ru

Добро пожаловать в Дагестан

Предстоящий Кубок Алроса станет не только шансом увидеть в деле ведущих борцов континента, но и предоставит возможность обсудить насущные вопросы относительно перспектив борьбы. Президент UWW-Europe Цено Ценов прилетел в Москву как раз с этой целью.

«Московский турнир станет хорошей возможностью обсудить ход подготовки к чемпионату Европы, который в 2018 году пройдёт в Дагестане. Россия всегда задает высокие стандарты организации крупнейших турниров, поэтому я убежден, что следующий чемпионат Европы станет этапным для развития борьбы на континенте», — подчеркнул Ценов.

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О чемпионате Европы в эти дни говорили и на олимпийском саммите в Лозанне, где встретились министр спорта Павел Колобков и президент UWW Ненад Лалович.

«Подготовительная работа уже идёт. Конечно, многое ещё надо сделать, но есть уверенность, что чемпионат Европы пройдет на высоком уровне. Спортивная борьба – один из наших ключевых видов спорта, который сохранил победные традиции советской школы. Российские борцы регулярно приносят стране золотые медали Олимпийских игр, ими гордятся, они становятся героями у себя в регионах.

Но результаты на последнем чемпионате мира, где борцы не завоевали ни одной золотой медали, вызывают ряд вопросов. Поэтому было важно встретиться с борцовским активом, с представителями регионов, чтобы скоординировать работу. В ближайшее время будет создана совместная рабочая группа Минспорта России и ФСБР. У спортивной борьбы огромный потенциал, чтобы успешно выступить в Токио-2020, и его необходимо его раскрыть. У меня нет сомнений, что все региональные министерства и федерации будут нацелены на единую задачу", — отметил Колобков на расширенном совещании, посвящённом дальнейшему развитию борьбы в России.