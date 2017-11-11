Сплошные нервы. Медведева выиграла на грани фола

Две ошибки и падение – такого с Евгенией Медведевой не было никогда. Но она вновь стала первой.

Соревнования одиночниц на четвёртом этапе Гран-при по фигурному катанию в японской Осаке завершились ожидаемо, но фигуристки заставили болельщиков понервничать. А больше всего вопросов осталось после проката главной фаворитки.

Медведева проиграла. Но только самой себе В короткой программе в Японии лучшая фигуристка мира получила меньше, чем в Москве.

Медведева заставила зал замереть

Лучшая фигуристка мира вышла на лёд четвёртой в своей разминки. Перед двумя спортсменками, которые также претендовали на медаль. Шансы у преследовательниц Евгении Медведевой были бы только в том случае, если бы она завалила всю программу.

И начало «Анны Карениной» получилось таким, что зал замер в недоумении. Да не только зал и те болельщики, кто смотрел трансляцию. Судьи, похоже, тоже были обескуражены. Медведева упала с тройного флипа, к которому должен быть прицеплен и тройной тулуп. Получила от судей «минус 3», зашла на тройной лутц и… едва удержалась на ногах, тоже получив большой минус.

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Хорошо, что остальные прыжковые элементы были после вращений и дорожки шагов. Это позволило Медведевой прийти в себя и всю оставшуюся (и несколько перекроенную) часть программы сделать на своём привычно высоком уровне. Ни падение, ни огромное количество потерянных на двух прыжках баллов не помешало ей преодолеть отметку в 144 балла.

Медведева упала с тройного флипа, к которому должен быть прицеплен и тройной тулуп. Получила от судей «минус 3», зашла на тройной лутц и… едва удержалась на ногах.

Но компоненты – особенно за представление программы – были уже не такими высокими. В Москве, когда Евгения упала с двойного акселя на произволке, казалось, что это её раскрепостит. Тот аксель уже ни на что не влиял, а сама Евгения даже рассмеялась – наконец, упала. В Осаке ей пришлось вытаскивать «не зашедшую» с самого начала программу. То, что вытащила – здорово. То, что программа не зашла – не очень.

Безусловно, на фаворитов, тем более на Евгению Медведеву, всегда ложится необходимость доказывать свой статус. И иногда случаются срывы. Мастерство лидеров и заключается в том, чтобы минимизировать эти срывы и не позволить себе развалиться. Медведева, попав в непривычную для себя во взрослом катании ситуацию, с этим справилась. Одержала вторую победу, обеспечила себе место в финале Гран-при.

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그녀는 원!!! 그녀는 화려한!!! 메드베데프 — 하계 올림픽!!! 이 빠지는 것은 매우 스케이팅 모두 알고 있었다. 그러나 ee 모습을 게 믿기지 않는 것입니다. 브라보, 브라보, 외제니 드 몽티조!!! 브라보!!! 당신은 모든 원!!!

Цурская была лучше Костнер, но не выиграла

Выступавшей вслед за Медведевой 16-летней Полине Цурской было сложно. Конечно, она видела, что её партнёрша по группе Этери Тутберидзе откатала неидеально, и зал находится в состоянии недоумения. Но Цурская привела болельщиков в чувство.

На своём дебютном взрослом турнире Полина откатала великолепно. Ни одного не просто срыва – ни одного повода для волнения. Российская фигуристка сделала всё столь же легко, как и в короткой программе. А если бы судьи не зажали компоненты, то гарантированно стала бы второй. По технике Цурская обыграла Медведеву почти на 4 балла. По компонентам уступила 9 баллов. Но ладно бы только чемпионке.

Компоненты Каролины Костнер, которая упала с тройного сальхова и сделала лишний двойной тулуп – высочайшие. По второй оценке итальянка обыграла даже Медведеву, хотя по технической базовой оценке она просто неконкурентоспособна в сравнении с россиянками.



Но огромные плюсы и компоненты позволили Костнер с преимуществом в два балла над Цурской занять второе место и гарантированно попасть в финал Гран-при. Впрочем, отрицать то, что Каролина катается очень красиво – глупо. А если судьи и были щедрее в компонентах для Костнер, то совсем немного. Другое дело, что Полине на это самое «немного» могли бы поставить и побольше.

На своём дебютном Гран-при Полина Цурская откатала великолепно. короткой программе. А если бы судьи не зажали компоненты, то гарантированно стала бы второй.

И очень обидно за Алёну Леонову, которая уступила японке Сатоко Мияхаре менее балла. Судьи учли, где проходит этап Гран-при, и за довольно слабый прокат отсыпали Мияхаре невероятно высокие компоненты. При том, что Леонова сделала абсолютно всё и сделала здорово, а Мияхара, выступавшая под «Мадам Баттерфляй», не обошлась без бабочек и падений.



Отдельно стоит отметить американку Мираи Нагасу, которая в Осаке стала четвёртой. Она и в короткой, и в произвольной программе выполнила тройной аксель. Пусть на небольшие минусы, но баллы то намного выше чем за двойной даже с максимальным плюсом.

Как добраться до космоса?

Ксения Столбова и Фёдор Климов показали лучший прокат произвольной программы за последние пару сезонов. После стольких травм, неудач, срывов они показали, что являются одними из лидеров мирового парного катания, а их «Кармен» — очень красивая и сильная постановка.



Без помарок не обошлось. Но действительно помарок, а не грубейших ошибок. На втором тройном тулупе в каскаде приземление получилось не идеальным – «минус 2» от всех судей, а тройная подкрутка остаётся слабым местом Ксении и Фёдора. Они её делают на минус и теряют очень много. Главное – Столбова и Климов прокатали так, что получили заряд уверенности в собственных силах, а не очередной психологический удар. И обеспечили себе место в финале Гран-при в Нагое.

Но как бороться с фантастическими китайцами? Суй Вэньцзин и Хань Цун в произвольной программе побили мировой рекорд Татьяны Волосожар и Максима Транькова, державшийся со «Скейт Америки – 2013». Тогда ещё не двукратные олимпийские чемпионы за свой прокат получили 154,66 балла. А китайцы в Осаке – 155,10! С шикарным четверным подкрутом и огромными плюсами за все компоненты. Понятно, что они не роботы и тоже могут делать ошибки, но пока их уровень катания просто запредельный.

Столбова и Климов прокатали так, что получили заряд уверенности в собственных силах, а не очередной психологический удар.

Очередной сильный прокат выдали Кристина Астахова и Алексей Рогонов. И если бы не сдвоенный сальхов вместо тройного, за технику у них могло быть более 70 баллов. А так они практически остались без элемента (что такое 0,90 балла вместо базы в 4,40?), хотя всё остальное сделали на плюсы. Ученики Артура Дмитриева получили рекордные для себя оценки как в произвольной, так и по сумме двух программ и перешли отметку в 200 баллов. И от старта к старту катаются всё увереннее.